به گفته‌ی یکی از سازندگان بازی Blasphemous 2، تغییر تاریخ انتشار بازی Hollow Knight Silksong باعث می‌شود که این عنوان آنطور که شایسته است، دیده نشود.

تعویق تاریخ انتشار Hollow Knight Silksong به نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۳ هواداران را ناراحت کرد. اکنون، سازنده‌ی یک بازی مستقل و مترویدوانیایی دیگر نیز از این اتفاق ابراز نگرانی کرده است. طراح مراحل ارشد استودیوی گیم کیچن (The Game Kitchen)، انریک کولینت (Enrique Colinet)، اعلام کرده است که بازه‌ی انتشار Silksong به بازه‌ی عرضه‌ی Blasphemous 2 که اواخر تابستان است، نزدیک‌تر شده است.

او در توییتی به شوخی می‌گوید:

فکر می‌کنم که اجازه داشته باشم چگونگی حمله‌ی عصبی در حوزه‌ی بازی‌سازی را به عموم نشان دهم. انریک کولینت

کولینت در پیام‌های بعدی منظور خود را واضح‌تر بیان می‌کند:

مشکل تنها در فروش نیست، بلکه حضور در رسانه و شبکه‌های اجتماعی است. نزدیک بودن تاریخ عرضه‌ی بازی‌مان به Silksong باعث می‌شود زیر سایه قرار بگیریم و کم‌تر از آن حدی که باید رشد کنیم. Silksong عنوانی بی‌همتا است، پس بهتر است که از تاریخ انتشارش دوری کنیم؛ مخصوصاً که سبک بازی‌مان با آن یکسان است. انریک کولینت

او همچنین به شرایط مشابه نسخه‌ی نخست Blasphemous اشاره می‌کند:

آن زمان نگران بودیم که زیر سایه‌ی Bloodstained قرار بگیریم. Bloodstained در نهایت سه ماه زودتر از بازی ما عرضه شد و همه چیز به خوبی پیش رفت. انریک کولینت

تاریخ دقیق انتشار Hollow Knight Silksong هنوز مشخص نشده است، بنابراین نمی‌دانیم که تا چه حد به عرضه‌ی Blasphemous 2 نزدیک است. گفتنی است که Blasphemous نیز فوق‌العاده است و هواداران مخصوص به خود را دارد، اما انتظار بازی‌بازان برای Silksong نصیب کم‌تر عنوانی می‌شود.

چنین اتفاقی پیش‌تر برای مجموعه‌ی Horizon و نزدیکی عرضه‌اش به The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Elden Ring رخ داده بود. این نمونه همچنین نشان می‌دهد که رقابت چند بازی با سبک مشابه لزوماً به موفقیتشان پس از عرضه لطمه وارد نمی‌کند. به هر صورت، تغییرات احتمالی در عرضه‌ی این عناوین مترویدوانیایی و رقابتشان با یکدیگر جالب توجه خواهد بود.