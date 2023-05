فروش فیزیکی بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom در منطقه بریتانیا در هفته او ۱۷۳ درصد بیشتر از Breath of the Wild بوده است. هم‌چنین فروش این بازی همین حالا از کل فروش امثال Skyward Sword و A Link Between Worlds گذشته است.

شکی وجود نداشت که The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom قرار است یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های تجاری و هنری سال ۲۰۲۳ باشد. حالا این بازی چند روز پس از عرضه این انتظارات را بر آورده کرده است. نه تنها نمره بازی در متاکریتیک عدد تحسین برانگیز ۹۶ است، بلکه به نظر می‌رسد تحسین سراسری از بازی خود را در آمار فروش آن هم نشان داده است.

برای مثال The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom توانسته در بریتانیا بزرگ‌ترین عرضه فیزیکی این منطقه در سال ۲۰۲۳ را رقم بزند. این یعنی عرضه این بازی حتی موفق‌تر از Hogwarts Legacy بوده است. مسئله‌ای که با توجه به عملکرد تحسین برانگیز آن اکشن نقش‌آفرینی دستاورد بزرگی به شمار می‌رود.

به علاوه تنها دو روز پس از عرضه، Tears of the Kingdom توانسته به هشتمین بازی پرفروش تاریخ فرنچایز The Legend of Zelda تبدیل شود. این بازی همین حالا از فروش کل عناوینی مثل Skyward Sword ،A Link Between Worlds و The Wind Waker عبور کرده است. هم‌چنین فروش این بازی در هفته اول ۱۷۳ درصد بیشتر از Breath of the Wild بوده است.

البته با وجود این آمار Tears of the Kingdom نتوانسته به بزرگ‌ترین عرضه تاریخ کنسول سوییچ تبدیل شود و Pokemon Scarlet and Violet هم‌چنان آن عنوان را در اختیار دارد. با این وجود به نظر می‌رسد که آخرین بازی Zelda با اختلاف کمی به رتبه دوم بسنده کرده است. هم‌چنین از نظر درآمد این بازی همین حالا به چهارمین بازی موفق تاریخ The Legend of Zelda تبدیل شده و با اختلاف کمی پشت سر Ocarina of Time و Twilight Princess در رتبه سوم و دوم قرار دارد.

بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom در حال حاضر به صورت انحصاری برای کنسول نینتندو سوییچ در دسترس است.