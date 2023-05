الیویا کلمن بریتانیایی یکی از بازیگران تراز اول سینمای هالیوود می‌باشد که سال‌ها برای حضور در دنیای سینمایی مارول تلاش کرده است.

موفقیت‌های مالی و حجم عظیم سر و صدای رسانه‌ای آثار سینمایی و تلویزیونی دنیای سینمایی مارول طی یک دهه اخیر به حدی جنجالی و غیرمنتظره بوده که هر بازیگری آرزوی حضور در یکی از پروژه‌های MCU را داشته است. مسئله‌ای که باعث شده تا یکی از بازیگران محبوب و دوست‌داشتنی هالیوود سال‌های برای حضور در دنیای سینمایی مارول تلاش کرده و حال سرانجام به آرزوی خود دست پیدا کرده است.

اولیویا کلمن یکی از هنرمندان تراز اول بریتانیایی می‌باشد که سبک بازیگری وی در آثاری همچون The Iron Lady (بانوی آهنی)، The Favourite (سوگلی)، The Lost Daughter (دختر گمشده) و The Crown (تاج) باعث شگفتی بینندگان شده و تاکنون جوایز بزرگی همچون اسکار، امی و گلدن گلوب را برایش به ارمغان آورده است.

تازه‌ترین پروژه او نیز یک مجموعه تلویزیونی از دنیای سینمایی مارول به نام Secret Invasion (تهاجم مخفی) می‌باشد که حاوی وقایعی مهم و هیجان‌انگیز برای طرفداران مارول خواهد بود. سریالی که پس از گذشت سال‌ها دوباره می‌توانیم شاهد حضوبر نیک فیوری برای خنثی کردن تهدیدی بزرگ و غیرمنتظره باشیم.

الویویا کلمن نیز که در این سریال ایفای نقش یکی از افسران رده‌بالای سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا به نام سونیا فاسورث را بر عهده داشته و به نوعی هم‌رده نیک فیوری محسوب می‌شود، در مصاحبه جدید خود فاش کرده که سال‌های برای حضور در دنیای سینمایی مارول تلاش کرده و حال از همکاری با بازیگری همچون ساموئل ال. جکسون ابراز خشنودی کرده است.

در سریال Secret Invasion اگر چه که رابطه کاری سونیا و نیک چندان خوشایند نیست اما در اصل آن‌ها دوستان نزدیکی برای یکدیگر به شمار می‌روند. عاشق کار کردن با ساموئل هستم و او به طرزی خنده‌دار و جذاب، پر سر و صداترین مردی است که تاکنون در زندگی مشاهده کرده‌ام.

ساموئل ال. جکسون نیز از همکاری با الویویا کلمن ابراز خوشحالی کرده و اعلام نموده که:

با خودم گفتم که چقدر خوش‌شانس هستم که بالاخره روزی رسید تا بتوانیم با اولیویا در یک پروژه مشترک حضور پیدا نمایم. ما در کنار یکدیگر لحظاتی جذاب را سپری کرده‌ایم و به مانند دوستان بسیار نزدیکی هستیم که پس از سال‌های بسیار دوباره موفق شده‌ایم تا یکدیگر را ملاقات نماییم.

سریال Secret Invasion که نخستین رویداد مهم و بزرگ دنیای سینمایی مارول در مدیوم تلویزیون به شمار می‌رود و در کنار ساموئل ال. جکسون و اولیویا کلمن از بازیگران دیگری همچون کوبی اسمالدرز، بن مندلسون، دان چیدل بهره می‌برد، در تاریخ ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد) از طریق سرویس دیزنی‌پلاس در دسترس مخاطبین قرار خواهد گرفت.

