بازی جدید The Lord of the Rings توسط استودیوی سازنده New World معرفی شد

استودیوی سازنده New World از بازی جدید The Lord of the Rings رونمایی کرد که در ژانر MMO قرار می‌گیرد. این عنوان در مراحل ابتدایی ساخت قرار دارد.

یک تجربه‌ آنلاین رقابتی از رمان معروف تالکین در دست ساخت قرار گرفته است که در آینده برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌ها عرضه خواهد شد. این بازی توسط استودیوی Amazon Games Orange County مراحل ابتدایی ساخت را طی می‌کند؛ سازنده‌ای که پیش از این عنوان New World را توسعه داده بود. آمازون گیمز برای توسعه این عنوان با Middle-Earth Enterprises که متعلق به گروه Embracer است به توافق رسیده.

کریستوف هارتمن، معاون آمازون گیمز، حول این موضوع گفت:

ما متعهد هستیم که بازی‌های باکیفیتی را به بازیکنان ارائه بدهیم، چه از طریق IPهای اصلی و چه از طریق عناوین قدیمی‌تری چون ارباب حلقه‌ها. ارئه‌ تجربه‌ای تازه از The Lord of the Rings به بازیکنان برای مدت‌ها آرزوی تیم ما بوده و ما مفتخر و سپاسگزاریم که Middle-earth Enterprises وظیفه‌ ساخت این دنیای نمادین را به ما سپرده است. ما همچنین خوشحالیم که پس از قرارداد Tomb Raider در سال گذشته، در حال گسترش روابط خود با Embracer Group هستیم، زیرا آن‌ها ثابت کرده‌اند که همکاران بسیار خوبی به شمار می‌روند. کریستوف هارتمن

لی گینچارد، مدیر عامل Embracer Freemode نیز گفت:

دنیای سرزمین میانه همچنان به اثبات پتانسیل بی‌پایان خود و زمین حاصلخیزش برای سازندگان ادامه می‌دهد و Amazon Games به ساختن جهان‌های فراگیر، جذاب و انتشار بازی‌ها برای مخاطبان اشتیاق دارد. ما صمیمانه آرزو داریم تا به خلق یک محصول با کیفیت از این IP بپردازیم، حال چه از منابع داخلی استفاده کنیم و چه با بهترین شرکای صنعتی که تکمیل کننده توانایی‌های ما هستند، همکاری کنیم. ما تمام تلاش خود را برای ارائه یک اثر MMO انجام می دهیم که حق را برای جهان پهناور سرزمین میانه به جا آورد. لی گینچارد

این تجربه‌ MMO در سرزمین میانه اتفاق می افتد و داستان سه گانه ارباب حلقه ها – یاران حلقه، دو برج و بازگشت پادشاه – و هابیت را در بر می گیرد.

البته این تنها عنوان ارباب حلقه‌ها نیست که در دست ساخت قرار دارد. The Lord of the Rings: Gollum از Daedalic Entertainment در ماه مه وارد بازار خواهد شد و این در حالی است که بازی The Lord of the Rings: Return to Moria در بهار امسال منتشر می‌شود.

The Lord of the Rings: Heroes of Middle-Earth از Electronic Arts نیز همچنان در دست ساخت قرار داشته و Private Division با Weta Workshop (که به شدت با فیلم های The Lord of the Rings پیتر جکسون درگیر بود) روی یک بازی بدون عنوان کار می کند.