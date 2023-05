اگر یک سری برای سه دهه محبوب و موفق باشد و آخرین نسخه آن هم احتمالا بهترین بازی سال، آیا Tears of the Kingdom نمی‌تواند تا سالها جزو پرفروش‌ترین‌ها باقی بماند؟

این روزها از هر پنج خبر، به‌طور میانگین یکی مربوط به The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom است؛ عنوانی که تا همین لحظه در وب‌سایت متاکریتیک میانگین نمرات استثنایی ۹۶ را بدست آورده و به‌راحتی می‌تواند یکی از بهترین عناوین دهه باشد. به همین مناسبت، تحلیلگران صنعت بازی‌ها در حال محاسبه این مورد هستند که بازی اخیر نینتندو، تا چند سال قرار است بر نمودارهای فروش در سرتاسر دنیا، تاثیر بگذارد.

به تازگی مت پیسکاتلا (Mat Piscatella)، تحلیلگر ارشد گروه آماری Circana (NPD سابق)، بعد از انتشار خبر تبدیل شدن Tears of the Kingdom به بهترین بازی تاریخ OpenCritic، با انتشار توییتی افکار خود را درباره تداوم فروش این بازی، با دیگر کاربران به‌اشتراک گذاشت:

گاهی اوقات با خودم فکر می‌کنم که یک بازی تا چند ماه می‌تواند در جداول بیست‌تایی پرفروش‌ترین‌ها، دوام بیاورد. در راین مورد به‌خصوص، با خودم فکر می‌کنم که تا چند «سال» دوام خواهد آورد. مت پیسکاتلا

با توجه به تاثیرگذاری Tears of the Kingdom روی جامعه بازی‌های ویدیویی، افکار پیسکاتلا حول موضوعی واهی نمی‌چرخد. این روزها حتی افراد بزرگ این صنعت، شخصی مانند نائوکی یوشیدا (Naoki Yoshida)، تهیه‌کننده‌ سری Final Fantasy نیز درگیر این بازی هستند. این مرد بزرگ که هواداران مجموعه آن را تا مدت‌ها فراموش نخواهند کرد، در جریان آخرین استریم زنده Final Fantasy 14 در حالی مقابل دوربین قرار گرفت که در دستانش یک نینتندو سوییچ با طرح Zelda قرار داشت و نمی‌توانست از انجام بازی Tears of the Kingdom روی این کنسول، دست بکشد.

اما نظر شما درباره The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom چیست؟ آیا این بازی که از همین الان عناوین موفقی چون Hogwarts Legacy را در فروش روز عرضه شکست داده است، می‌تواند تا سال‌ها جزو پرفروش‌ترین‌ها باقی بماند؟ با گیمفا درمیان بگذارید.

منبع: GamesRadar