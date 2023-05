سریال Silo ساخته شده توسط کمپانی اپل یکی از شگفتی‌های تلویزیون امسال بوده که از روایتی جذاب و منحصر به فرد بهره برده است.

تاکنون در دنیای سینما و تلویزیون شاهد به تصویر کشیده شدن آثار متعددی حول محور سقوط بشریت به دلایل گوناگون بوده‌ایم که انسان‌های باقی مانده تحت شرایطی طاقت‌فرسا سعی کرده‌اند تا روال عادی زندگی خود را ادامه داده و در این بین برای نجات جان خود و بازگرداندن شرایط به حال عادی، با وقایع غیرمنتظره و عجیب و غریبی سر و کله بزنند که نمونه بارز این مسئله را اخیراً با مجموعه تلویزیونی تماشایی و جذاب The Last Of Us (آخرین بازمانده از ما) توسط شبکه HBO مشاهده کردیم.

بازار داغ آثار ژانر پسا-آخرالزمانی کمپانی اپل را مجاب کرده تا از رمان هیو هاوی تحت عنوان Silo اقتباسی تلویزیونی ساخته و آن را در سال ۲۰۲۳ میلادی از طریق سرویس اپل تی‌وی‌پلاس در دسترس مشترکین خود قرار دهد. سریالی که توسط افرادی مشهور و با کارنامه درخشانی تهیه شده و فعلاً شروع موفقیت‌آمیزی را رقم زده است.

به همین سبب نیز در این هفته تصمیم گرفتیم تا به معرفی سریال Silo پرداخته تا با اثری متفاوت و جذاب حول محور دنیایی پسا-آخرالزمانی روبرو شویم. پس در ادامه با ما همراه باشید.

نام سریال: Silo

نام سریال به فارسی: سیلو

ژانر: علمی تخیلی، پسا-آخرالزمانی، پادآرمان‌شهری و درام

سال پخش: ۲۰۲۳

وضعیت: پخش فصل نخست (فعلاً تمدیدی برای فصل دوم صورت نگرفته است.)

تعداد قسمت: ۱۰

خالق سریال: گراهام یوست

بازیگران: ربکا فرگوسن، رشیدا جونز، دیوید اویلوو، کامن، تیم رابینز و هریت والتر

رویه‌ای که بشریت در پیش گرفته و خطرات گوناگونی همچون حمله اتمی، نابودی محیط زیست و چه بسا پیدا شدن سر و کله بیماری‌های به شدت مسری و خطرناک این سوال را مطرح کرده که چه آینده‌ای در انتظار ما انسان‌های حاضر بر روی سیاره زمین خواهد بود؟ آیا در آینده دور یا نزدیک شاهد به وقوع پیوستن اتفاقی خواهیم بود که حیات را بر روی این سیاره به نابودی بکشاند؟ آیا انسان‌ها خود باعث نابودی نسل بشر خواهند شد؟

با وجود آن که در صنعت بازی‌های ویدیویی با عناوینی همچون Fallout (فالوت) و Metro (مترو) به زندگی انسان‌های باقی مانده از فجایعی همچون جنگ اتمی در زیر زمین پرداخته شده است اما در مدیوم سینما و تلویزیون چندان شاهد این مسئله نبوده‌ایم و حال کمپانی آمازون با ساخت سریال Silo ایده‌ای بکر و مرموز را به تصویر کشیده است.

گراهام یوست که تاکنون در ساخت آثار مشهور و بزرگی همچون The Pacific (اقیانوس آرام)، The Americans (آمریکایی‌ها) و Justified (موجه) نقش داسته است، این بار در قامت شورانر سریالی را تهیه کرده که روایت‌گر آینده بسیار دوری می‌باشد که تنها ۱۰ هزار نفر از انسان‌ها باقی مانده‌اند و سطح سیاره زمین به دلایلی بسیار مرموز، آلوده شده و باقی مانده بشریت برای زندگی مجبور شده تا در یک سیلو به زندگی ادامه دهند.

با این حال هیچکس نمی‌داند که این سیلو چگونه ساخته شده، دلیل آلودگی سطح زمین چه چیزی بوده، آیا انسان‌های دیگری هم در باقی سیلوها و مناطق دیگر به زندگی مشغول هستند و یا این که اصلاً افراد باقی مانده چگونه به این مکان منتقل داده شده‌اند. با این حال به رسم آثار این ژانر، ۱ نفر پیدا می‌شود که بنا به وقوع پیوستن اتفاقاتی غیرمنتظره، در مسیری قرار می‌گیرد که باید با پاسخ سوالات بسیاری مواجه شده و اسرار این سیلوی مرموز را فاش نماید.

در قسمت آغازین سریال Silo شاهد رقم خوردن سلسله‌ای از اتفاقات در یک سیلوی بسیار عظیم و بزرگ هستیم که به مرگی شوکه‌کننده منتهی می‌شود. مرگی که جامعه باقی مانده از بشریت را در شوکی غیرمنتظره فرو برده و آن‌ها نسبت به وقایع اطراف خود و راز این سیلو به شک و تردید دچار شده و خواهان پاسخ افراد بالا دست هستند.

در این بین ما با یکی از مهندسین این سیلو به نام ژولیت آشنا می‌شویم که مرگ به وقوع پیوسته، وی را وادار می‌کند تا به دلیل کشته شدن این فرد پرداخته و پاسخی برای آن دست پیدا نماید. مسئله‌ای که باعث می‌شود تا او متوجه توطئه‌ای هولناک شده و برای پرده برداشتن از راز این سیلو و نجات جان باقی انسان‌ها، وارد بازی مرگ و زندگی بسیار خطرناکی شود که شاید نابودی همان ۱۰ هزار انسان باقی مانده را نیز در پی داشته باشد.

انسان‌هایی که در حال حاضر مشغول زندگی در این سیلو هستند، هیچ دیدگاه و توضیحی برای وقایع گذشته ندارند؛ زیرا از نابودی بشریت و ایجاد یک پناهگاه امن برای ۱۰ هزار انسان، مدتی حدود ۱۴۰ سال گذشته و این در این بین عملاً تاریخ برای انسان‌ها از نو بازنویسی شده است.

به مانند هر جامعه‌ای که توسط بشریت کنترل می‌شود، ۱۰ هزار انسان باقی مانده نیز به فاصله طبقاتی دچار شده و افراد باهوش، ثروتمند و سیاسیون در طبقات بالا و مرفه به زندگی مشغول هستند، در حالی که هر چه به پایین بیاییم، به مرور سطح زندگی افت کرده و شاهد انسان‌هایی با شرایطی غیرقابل توصیف خواهیم بود و تمامی این طبقات نیز با یک پله بسیار بزرگ و مارپیچ در وسط سیلو به یکدیگر متصل شده‌اند.

تمامی این طبقات نیز در ظاهر توسط یک شهردار و کلانترش کنترل می‌شود که البته در پس ماجرا، شاهد حضور گروه مخفی ولی بسیار قدرتمندی هستیم که تمامی امور را به سطله خود درآورده و عملاً زندگی ۱۰ هزار انسان باقی مانده را تمام و کمال تحت نظر دارند. هر کسی هم که به تخلف و جرمی دچار شود، باید این سیلو را ترک نماید؛ مسئله‌ای که باعث شده تا هر کسی که آن جا را ترک کرده، هیچ اطلاعاتی از آینده‌اش در دسترس نباشد و عملاً ناپدید شده است.

با وجود آن که افراد پشت پرده با تمام توان خود سعی دارند تا شرایط را عادی جلوه داده و هر گونه حرکتی را به بدترین شکل ممکن سرکوب نمایند اما دیر یا زود کنجکاوی مردم و سوالات بی‌پاسخ آن‌ها باعث می‌شود تا کنترل از دسترس افراد بالا دست خارج شده و در نهایت نیز با مرگ یک شخصیت تاثبرگذار، رویه کامل از حالت عادی خارج شده و سیلو پس از گذشت ۱۴۰ سال به شرایطی دچار شود که زندگی انسان‌ها را برای همیشه دستخوش تغییر خواهد کرد.

دنیای Silo مملو از جزییات ریز و درشتی می‌باشد که تا حد امکان کمپانی اپل سعی کرده تا به کتاب هیو هاوی وفادار بماند و این مسئله زمینه‌ساز به وقوع پیوستن وقایعی شده که در عین به وجد آوردن مخاطب، سوالاتی را در ذهن وی ایجاد می‌کند که شخصیت‌هایش وظیفه پیدا کردن پاسخ آن‌ها را بر دوش دارند.

مسئله‌ای که سبب شده تا برخلاف باقی آثار پسا-آخرالزمانی، رابطه بین شخصیت‌ها به رکن اساسی این سریال بدل گشته و در نوک این قله ما شاهد هنرنمایی جذاب ربکا فرگوسن هستیم. بازیگری که به شکلی استادانه موفق شده تا خود را با شرایط یک دنیای زیرزمینی وفق داده و به حدی جذاب و تماشایی به ایفای نقش پرداخته که مخاطب به راحتی می‌تواند در هر شرایطی با او همزاد پنداری نماید. باقی بازیگران نیز روندی پر فراز و نشیب را تاکنون به معرض نمایش گذاشته‌اند که نمی‌توان با قاطعیت درباره آن‌ها به اظهار نظر پرداخت.

در پایان باید گفت که رمان Silo آنقدری جذاب و منحصر به فرد است که اگر اپل بتواند حتی نیمی از آن را تمام و کمال اقتباس کرده باشد، با اثری ارزشمند و متمایز در ژانر آثار پسا-آخرالزمانی طرف خواهیم بود که دنیایش می‌تواند حسابی ذهن مخاطبین را به چالش بکشد.

با وجود برخی کاستی‌ها در زمینه روایت داستان و هنرنمایی بازیگران اما المان‌های دنیای آن و قدرت بازیگری ربکا فرگوسن به جدی جذاب است که مخاطب علاقه داشته باشد تا وقت بیشتری را در آن جا سپری نماید. در دوره و زمانی که میزان هزینه و جلوه‌های بصری به عامل تعیین کننده کیفیت یک اثر بدل گشته است، Silo به شکلی بی سر و صدا پا به میدان گذاشته و وقایعی جالب توجه را به تصویر کشیده که به راحتی می‌تواند هر مخاطبی را به سمت خود جذب نماید.

منبع: هالیوود ریپورتر