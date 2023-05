ایجی آئونوما (Eiji Aonuma) تهیه‌کنندۀ سری Zelda، می‌گوید که ساختار و استایل گیم‌پلی Breath of the Wild که توسط Zelda: Tears of the Kingdom ادامه پیدا کرد، فرمت جدید این سری است و در آینده رویکرد جهان آزاد ادامه پیدا خواهد کرد.

در گفت‌وگویی با وبسایت Game Informer، آئونوما به این سوال که «آیا به مانند Ocarina of Time که فرمت ۳D را خلق کرد، ساختار جهان آزاد پایۀ چندین عنوان بعدی Zelda خواهد بود؟» پاسخ مثبت داد و متذکر شد که اگرچه Ocarina of Time یک فرمت جدید را به وجود آورد، اما برای طراحان بازی بسیار محدودکننده بود، اما Breath of the Wild توانست شیوۀ گیم‌پلی کاملاً جدیدی را ارائه دهد. وی در این باره گفت:

در مورد Ocarina of Time به نظرم درست است که بگوییم فرمتی برای نسخه‌های بعد خود خلق کرد. اما از برخی جهات، این عنوان برای ما محدودکننده بود. در حالی که هدف همیشگی ما ارائۀ آزادی عمل به پلیر است، فرمت قدیمی خلاف این هدف عمل می‌کرد. مطمئناً این سری پس از Ocarina of Time به تکامل خود ادامه داد، اما من فکر می‌کنم زمانی که Breath of the Wild عرضه شد، نوع تازه‌ای از بازی آزادانه و آزادی عمل شکل گرفت. بنابراین، بله به نظرم این درست است که بگوییم باری دیگر یک فرمت تازه خلق شد و با این فرمتِ آزاد سری را ادامه خواهیم داد.

آئونوما در ادامه حول طراحی پازل و انواع راه حل‌های موجود برای هر پازل صحبت کرد و متذکر شد تقلب کردن مشکلی ندارد! وی حول این موضوع گفت:

تقلب کردن سرگرم‌کننده است! پلیرها تقلب را دوست دارند! پیدا کردن میان‌برها لذت‌بخش است. مردم همیشه مسیری آسان را پیدا می‌کنند تا از چالش‌ها دور شوند. ما در جریان ساخت بازی مطمئن شدیم که چنین اتفاقی رخ دهد. وقتی به بازی‌های قبلی‌مان فکر می‌کنیم، متوجه می‌شویم که پازل‌ها تنها یک راه حل و پاسخ داشتند و این یک شیوۀ قدیمی و دمده برای ساخت بازی‌ها است. حالا من خوشحالم که به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم به پلیرها گزینه‌های گوناگونی ارائه دهیم و یک مشکل واحد چندین پاسخ صحیح دارد. بسیار خوشحالم که به چنین استایلی از توسعۀ بازی دست پیدا کرده‌ایم.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom نه تنها نظر منتقدین را به خود جلب کرد، بلکه در بازار جهانی نیز عملکرد خیره‌کننده‌ای را از خود بر جای گذاشته است. این عنوان با وجود این که تنها روی یک پلتفرم در دسترس قرار دارد، توانست برای بازۀ لانچ در انگلستان، ۵۴ درصد بیشتر از بازی Hogwarts Legacy بفروشد. Tears of the Kingdom در حال حاضر هشتمین بازی پرفروش تاریخ مجموعه در بریتانیا است. این بازی از عناوین The Wind Waker, Skyward Sword و A Link Between Worlds در فروش فیزیکی جلو زده و عملکرد روزهای لانچِ آن در بازار ۱۷۳ درصد بزرگ‌تر از Breath of the Wild بوده است. در زمینه سودآوری نیز این عنوان در مقام چهارم مجموعه و پشت سر Ocarina of Time (رتبه سوم) و Twilight Princess (جایگاه دوم) قرار دارد.

بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom هم‌اکنون به صورت انحصاری در دسترس دارندگان نینتندو سوییچ قرار دارد.