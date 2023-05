سرانجام دنباله Breath of the Wild، یعنی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom، عرضه شد. امروز قصد داریم به بررسی جدیدترین بازی انحصاری نینتندو بپردازیم.

نینتندو شرکت عجیب و غریبی است! درست در زمانی که احساس می‌کردم حتی خود نینتندو هم نمی‌تواند تجربه‌ای به مانند Breath of the Wild خلق کند، با Tears of the Kingdom مواجه شدم. ناسلامتی، BOTW استانداردهای جدیدی را برای یک اثر جهان بازِ ماجراجویی تعریف کرده بود و تجربه‌ای کامل و کم نقص بود و تکامل آن ممکن به نظر نمی‌رسید، مگر قرار بود چه تغییر به خصوصی در روند بازی صورت بگیرد که سازندگان تصمیم گرفته‌اند برای آن یک دنباله خلق کنند؟

در بررسی Tears of the Kingdom، قصد داریم پاسخ سوال مطرح شده را پیدا کنیم.

شاهزاده‌ای سوار بر اسب سفید، به دنبال پرنسس همیشگی

منبع متن: gamefa