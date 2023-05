۲۴ بازی خون آشامی برتر که حتما باید تجربه کنید

در اینجا به ۲۴ بازی خون آشامی برتر با محوریت این موجودات خواهیم پرداخت. گفتنی است که موارد موجود در این لیست، بهترین بازی‌های خون‌آشام موجود هستند و به بازیکن اجازه می‌دهند تا به نوعی در نقش یکی از این موجودات خوفناک قرار گیرد. در واقع قرار نیست در همه‌ی آن‌ها زندگی یک خون‌آشام را به طور کامل تجربه کنید زیرا برخی از این بازی‌ها شامل بعضی از عناصر اصلی زندگی خون‌آشام‌ها، مانند تغذیه از زنده‌ها، نمی‌شوند.

۲۴. V Rising؛ یک خون آشام تازه تبدیل‌شده

تهیه کننده: Stunlock Studios / سازنده: Stunlock Studios

سال انتشار: ۲۰۲۲

پلتفرم: PC

بحث‌های زیادی در مورد اینکه خون‌آشام بودن چگونه است، وجود دارد. آیا این قدرت‌های فراطبیعی نفرینی است که بسیاری از داستان‌ها به آن اشاره می‌کنند یا صرفا موهبت‌هایی که داشتن آن‌ها لیاقت می‌خواهد؟ بازی V Rising سعی می‌کند با قرار دادن شما در جایگاه یک خون‌آشام تازه تبدیل شده، به این سوال‌ها پاسخ دهد. در بازی می‌توانید قلعه‌ی خود را ساخته و قدرت خود را افزایش دهید. از طرفی در حالی که به دنبال راه‌هایی برای تقویت شدن و تغذیه‌ی خود هستید، جهانی باز برای کشف و ویران کردن فراهم شده است. این بازی خون آشامی نقش‌آفرینی هم اکنون به صورت دسترسی زودهنگام منتشر شده و جدیدترین بازی لیست محسوب می‌شود.



۲۳. Man Or Vampire؛ بازی خون آشامی برای اندروید

تهیه کننده: HIDEA / سازنده: HIDEA

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: اندروید، iOS

بازی‌های موبایلی زیادی با محوریت خون‌آشام‌ها عرضه شده‌اند و Man Or Vampire یکی از بهترین‌ها در این بین محسوب می‌شود. شما به عنوان یک خون‌آشام، گروهی از همراهان مشتاق را در مکانی به نام پارادایس رهبری می‌کنید. این مکان روحانی در خطر است و حفظ آن بر عهده‌ی پادشاه قلمرو است. تاج و تخت پادشاهی خالی است، بنابراین شما تصمیم می‌گیرید که آن را برای خود تصاحب کنید. شما باید مسیرهای تاریک و پرپیچ و خم این دنیا را با تیم منتخب خود کاوش کرده، هر آنچه را که می‌توانید جمع‌آوری کرده و در این بازی خون آشامی برای اندروید و iOS، جنگجویان دیگری را برای پیوستن به ماموریت خود استخدام کنید.

۲۲. Rogue Lords؛ بازی در نقش شیطان

تهیه کننده: Nacon / سازنده: Leikir Studio ،Cyanide Studio

سال انتشار: ۲۰۲۱

پلتفرم: Nintendo Switch ،PS4 ،Xbox One ،PC

از میان تمام چهره‌های شرور و تاریکی که داستان‌ها را در رسانه‌ها تسخیر کرده‌اند، شیطان یکی از موجوداتی است که به صورت مرتب ظاهر می‌شود. تاکنون این موجود شرور به اشکال مختلف از کاملا وحشتناک گرفته تا بسیار طنز به تصویر کشیده شده است. با این حال، جنبه‌هایی که معمولا با چنین شخصیتی همراه است، قدرت و رهبری است. این همان چیزی است که ما در Rogue Lords اثر استودیوهای Leikir و Cyanide با آن روبرو هستیم. در این بازی خون آشامی روگ‌لایک، شما را در نقش خود شیطان قرار خواهید گرفت و باید با شکارچیانی که به دنبال نابودی شما هستند، مقابله کنید. خوشبختانه شیطان داستان ما تنها نیست و تیمی از افراد شرور را در اختیار خود دارد. در میان این موجودات، دراکولای مشهور، خون‌آشامی است که می‌توانید او را در نبرد کنترل کرده و دشمنان را نابود کنید.



۲۱. CODE VEIN؛ بازی خون آشامی ترسناک

تهیه کننده: BNE Entertainment / سازنده: Bandai Namco Studios

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم: PS4 ،Xbox One ،PC

مانگا، انیمه و بازی‌های نقش‌آفرینی ژاپنی با کاوش در موضوعات مربوط به موجودات فراطبیعی به هیچ وجه بیگانه نیستند و برخی از محبوب‌ترین داستان‌ها در این رسانه‌ها تا حدود زیادی حول محور این عناصر ترسناک می‌چرخند. در حالی که این عناصر اغلب ماهیت ماوراءطبیعی دارند، با این حال داستان‌هایی نیز وجود دارد که سعی می‌کنند رویکردی علمی به این مسائل داشته باشند. بازی Code Vein اثر باندای نامکو دقیقا این کار را انجام می‌دهد. در بازی شما در قالب یک Revenant قرار خواهید گرفت؛ فردی که با یک بیماری مرموز که توسط یک انگل متصل به قلب او ایجاد شده، درگیر است. این بیماری به آواتار توانایی‌هایی می‌دهد که ماهیت خون‌آشام‌ مانندی دارند، مانند اینکه می‌تواند پس از متحمل شدن جراحات مرگبار دوباره احیا شود و برای زنده ماندن باید به خون تکیه کند. بازی در یک دنیای تاریک و خشن اتفاق می‌افتد که در آن خطر در هر گوشه‌ای شما را تهدید می‌کند. بنابراین اگر به تنهایی قرار است بازی را تجربه کنید، داشتن قابلیت‌های یک خون‌آشام می‌تواند برایتان مفید واقع شود.



۲۰. Golden Krone Hotel؛ بازی خون آشام ترسناک گوتیک

تهیه کننده: Vulgat / سازنده: Vulgat

سال انتشار: ۲۰۱۷

پلتفرم: PC

اگر از ترس و وحشت با حال و هوای گوتیک لذت می‌برید، باید روی بازی Golden Krone Hotel حساب باز کنید. در این اثر می‌توانید در نقش یک خون‌آشام قرار گیرید و از توانایی‌های آن بهره ببرید یا در نقش یک شکارچی خون‌آشام معروف به نام سارینا آروبیس قرار گرفته و با خون‌آشام‌ها مبارزه کنید. این بازی خون آشامی در سبک روگ‌لایک با مبارزات نوبتی و بسیار چالش‌ برانگیز است. ۵۰ هیولای منحصربه‌فرد و ده مرحله‌ی اصلی به همراه معجون‌ها و سلاح‌های زیادی وجود دارند که می‌توانید از آن‌ها برای مقابله با حریفان خود استفاده کنید. از طرفی قیمت ۱۰ دلاری آن در استیم باعث شده تا گزینه‌ی خوبی برای طرفداران خون‌آشام به نظر برسد.



۱۹. Dark؛ اکشنی جذاب با عناصر مخفی‌کارانه

تهیه کننده: Kalypso Media Digital / سازنده: Realmforge Studios

سال انتشار: ۲۰۱۳

پلتفرم: PC ،Xbox 360

دارک یک بازی اکشن و نقش‌آفرینی با المان‌های مخفی‌کاری است که به شما امکان می‌دهد از تعدادی از توانایی‌های خون‌آشام‌ها برای مبارزه با دشمنان متعدد خود استفاده کنید. در این بازی خون آشامی، شما در نقش یک خون‌آشام به نام اریک بان قرار خواهید گرفت که نمی‌داند چه اتفاقی برایش افتاده است و هنوز به صورت کامل به یک خون‌آشام تبدیل نشده است. به همین دلیل توانایی‌های او محدود است. با این حال آواتار بازی می‌تواند تله پورت کرده و حتی خود را به صورت موقت نامرئی کند. از طرفی استفاده از توانایی‌های او میزان خون او را کاهش می‌دهد که می‌توانید با نوشیدن خون دشمنان، دوباره آن را بدست آورید.

۱۸. Immortal Realms: Vampire Wars؛ مبارزه تمام‌‌عیار برای جهانی متعادل

تهیه کننده: Kalypso Media / سازنده: Palindrome Interactive

سال انتشار: ۲۰۲۰

پلتفرم: Nintendo Switch ،PS4 ،Xbox One ،PC

وقتی صحبت از مبارزه با خون‌آشام‌ها می‌شود، سناریوی استانداردی که معمولا استفاده می‌شود، قرار دادن چند شکارچی در برابر یک موجود قدرتمند است و به ندرت این مبارزات به جایی ختم می‌شود که به یک جنگ عظیم تعبیر کرد. با این حال، بازی Immortal Realms: Vampire Wars اندکی متفاوت عمل می‌کند. این بازی خون آشامی شما را در نقش یک فرمانده‌ی خون‌آشام قرار می‌دهد که لژیون‌ها و نیروهای مرتبط را کنترل می‌کند و در حال مبارزه و جنگ برای ایجاد تعادل در جهان است. این اثر همچنین یک برداشت جالب از ژانر استراتژی و مبارزات نوبتی به همراه المان‌های یک بازی کارتی است.

۱۷. Darkstalkers Resurrection؛ بازی خون آشامی گوتیک

تهیه کننده: Capcom / سازنده: Iron Galaxy

سال انتشار: ۲۰۱۳

پلتفرم: PS3 ،Xbox 360

Darkstalkers مجموعه‌ی دیگری از بازی‌ها با محوریت خون‌آشام‌ها و دنیایی با حال و هوای گوتیک است. این سری بازی‌ها به صورت دوبعدی و در سبک مبارزه‌ای تولید شده‌اند و با توجه به نسخه‌های مختلف، می‌توانند حسابی شما را سرگرم نگه دارند. جدیدترین بازی این سری، Darkstalkers Resurrection، یک اثر بازسازی است که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد. این بازی خون آشامی به مجموعه یک حال و هوای تازه بخشید و به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا چندین بازی این سری را با جلوه‌های بصری باکیفیت تجربه کنند. این بازی‌ها که با تحسین منتقدان روبرو شدند، دارای بخش آنلاین نیز هستند.

۱۶. A Vampyre Story؛ یک ماجراجویی لذت‌بخش

تهیه کننده: Strategy First / سازنده: Autumn Moon

سال انتشار: ۲۰۰۸

پلتفرم: PC

بازی A Vampyre Story، برای بازیکنانی است که از یک اثر ماجراجویی در سبک اشاره و کلیک لذت می‌برند. داستان در سرزمین تاریک دراکسیلوینیا می‌گذرد؛ جایی که یک خواننده‌ی مشهور اپرا با نام مونا توسط یک خون‌آشام شیطانی گروگان گرفته شده است. او نیز خود به یک خون‌آشام تبدیل شده و برای اجرا در اپرای پاریس به آنجا رفته است. با این حال یک روز او سعی می‌کند که فرار کند و در همین راستا با تعدادی موجودات و شخصیت‌های عجیب و غریب روبرو می‌شود. شما باید به مونا کمک کنید تا قبل از اینکه خون‌آشام شرور یک بار دیگر او را در چنگال خود بگیرد، با استفاده از توانایی‌ها و هوش‌ خود فرار کند.

۱۵. Blood Knights؛ جنگ انسان‌ها و خون‌ آشام‌ها

تهیه کننده: Kalypso Media Digital / سازنده: Deck 13

سال انتشار: ۲۰۱۳

پلتفرم: PS3 ،Xbox 360 ،PC

برای کسانی که از بازی‌های ژانر هک اند اسلش با عناصر نقش‌آفرینی لذت می‌برند، Blood Knights گزینه‌ی خوبی محسوب می‌شود. بازی شامل حالت تک نفره و کوآپ می‌باشد. دو شخصیت اصلی در این اثر وجود دارند که یکی از آن‌ها یک شکارچی خون‌آشام با نام جرمی و دیگری یک خون‌آشام به نام آنا است که جرمی او را در بند می‌یابد. داستان بازی در طول یک جنگ مرگبار بین انسان‌ها و خون‌آشام‌ها جریان دارد و در این بین جرمی در تلاش است تا خون‌آشام‌ها را از بازیابی Blood Seal باز دارد. شما در مراحل مختلف به مکان‌های متنوعی سفر کرده و حین مبارزه با دشمنان، اسرار آن‌ها را نیز کشف خواهید کرد.



۱۴. Vampirem؛ خون آشام با قدرت جادویی

تهیه کننده: WRF Studios / سازنده: WRF Studios

سال انتشار: ۲۰۲۱

پلتفرم: PC

بازی سوم شخص Vampirem که توسط WRF Studios ساخته شده به شما کنترل یک خون‌آشام را می‌دهد. با این حال خون‌آشام این بازی خون آشامی که از یک نژاد خاص است، با قدرت جادویی خود نه تنها خون، بلکه جوهره‌ی موجودات دیگر را می‌تواند جذب کند. داستان بازی که روی محور انتقام می‌چرخد، شما را وادار می‌کند که در یک قلعه‌ی کهن و ترسناک به کاوش بپردازید. شما باید هر اینچ این مکان را بررسی کرده و با هر کسی یا هر چیزی که در سر راهتان قرار می‌گیرد، از طریق ترکیبی از قدرت‌های جادویی و توانایی‌های خون‌آشام‌ها مقابله کنید.

۱۳. Darkwatch؛ جنایتکاری که خون آشام شد

تهیه کننده: Capcom / سازنده: High Moon Studios

سال انتشار: ۲۰۰۵

پلتفرم: Xbox ،PS2

دارک‌واچ یک بازی تیراندازی اول شخص بود که در سال ۲۰۰۵ عرضه شد و هرگز نتوانست به استقبالی که لایقش بود دست پیدا کند. در بازی، شما در نقش یک جنایتکار با نام جریکو راس که تبدیل به خون‌آشام شده، قرار خواهید گرفت که او در اواخر قرن نوزدهم با نیروهای ماوراء‌طبیعی و شیطانی مبارزه می‌کند. بازی در واقع ترکیبی از رد دد ریوولور و سری بازی‌های کسلوینیا است. گرافیک و جلوه‌های بصری بازی همچنان با استانداردهای امروزی خوب به نظر می‌رسند و گیم‌پلی آن روان است. این بازی به قدری خوب بود که باید یک بازسازی از آن برای پلی‌استیشن ۳ و ایکس باکس ۳۶۰ منتشر می‌شد، اما همانطور که ذکر شد، هرگز نتوانست به چیزی که لایقش بود، برسد.



۱۲. Legacy of Kain: Defiance؛ دنیایی تاریک و پرفریب

تهیه کننده: Square Enix / سازنده: Crystal Dynamics

سال انتشار: ۲۰۰۳

پلتفرم: PC ،Xbox ،PS2

مجموعه‌ی Legacy of Kain شامل پنج بازی است که برای پلتفرم‌های متعددی به خصوص پلی‌استیشن ۱ و ۲ منتشر شد. در این بازی‌ها، شما کنترل خون‌آشام‌هایی با نام کین یا ریزیل را برعهده خواهید داشت. در واقع در بازی‌های سری Blood Omen شما در نقش کین و در سری Soul Reaver در نقش ریزیل قرار خواهید گرفت. با این حال بازی آخر این مجموعه با نام Defiance به بازیکن اجازه می‌دهد تا هر دو شخصیت را کنترل کند. در این بازی این دو شخصیت باید در دنیایی تاریک و مملو از دسیسه مبارزه کنند و سرنوشت خود را کشف کنند. گفتنی است که این اثر اولین بازی در این مجموعه محسوب می‌شود که مشابه The Legend Of Zelda ساخته شده بود.

۱۱. Vampire’s Fall: Origins؛ بازی خون آشامی برای اندروید

تهیه کننده: Early Morning Studio / سازنده: Early Morning Studio

سال انتشار: ۲۰۲۰

پلتفرم: Nintendo Switch، اندروید، iOS ،Xbox One ،PC

خون‌آشام‌ها در فرهنگ عامه‌ی سراسر جهان وجود داشته و خلقت و ظاهر آن‌ها بین فرهنگ‌های مختلف متفاوت است. بازی Vampire’s Fall: Origins سعی دارد تا این مفهوم را بررسی کند. این اثر در یک روستای آرام اتفاق می‌افتد که در آن هر شهروند به زودی باید برای زندگی خود بجنگد. شما نقش یک رهبر را بر عهده خواهید گرفت که وظیفه دارد خانه‌‌‌های مردم را در برابر خون‌آشام‌ها ایمن نگه دارد، اما زمانی که خودتان به یکی از آن‌ها تبدیل شوید، این کار سخت‌تر از حد انتظار خواهد شد. در نهایت با تقویت شخصیت خود و سازماندهی دهکده‌ای که قسم خورده‌اید تا از آن محافظت کنید، می‌توانید تصمیم بگیرید که برای رسیدن به چه نوع آینده‌ای بجنگید. می‌توانید این بازی خون آشامی را روی پلتفرم اندروید هم تجربه کنید.

۱۰. BloodRayne: Terminal Cut؛ بازی خون آشامی در جنگ جهانی دوم

تهیه کننده: Ziggurat / سازنده: Terminal Reality

سال انتشار: ۲۰۲۰

پلتفرم: PC

بازی‌های سری بلادرین شاید چندان عالی نباشند و گیم‌پلی در عین سرگرم‌کنندگی سریع تکراری شود، با این حال تنها مجموعه‌ای است که به بازیکن اجازه می‌دهد تا به عنوان یک خون‌آشام با سربازان نازی مبارزه کند. نسخه‌ی ترمینال کات بازی نخست مجموعه که ارتقای جلوه‌های بصری آن را به دنبال دارد، در جنگ جهانی دوم جریان دارد. در این بازی در نقش رین قرار خواهید گرفت. فرزند یک انسان و یک خون آشام که مانند شخصیت بلید از کمیک‌های مارول، قدرتی بیش از خون‌آشام‌های معمولی دارد. رین در انجمن بریمستون برای شکار خون‌آشام‌ها استخدام می‌شود، اما هدف واقعی او یافتن پدر خون‌آشامش است. رین در این راه با موجودات وحشتناک و انبوهی از سربازان نازی روبرو خواهد شد.

۹. Infamous: Festival of Blood؛ از سرگرم‌کننده‌ترین بازی‌های خون آشامی

تهیه کننده: Sony / سازنده: Sucker Punch Productions

سال انتشار: ۲۰۱۱

پلتفرم: PS3

هر دو بازی از مجموعه‌ی Infamous که برای پلی‌استیشن ۳ منتشر شدند، فوق‌العاده سرگرم‌کننده بودند. با این حال زمانی که استودیوی ساکر پانچ و سونی بسته‌ی الحاقی «جشنواره‌ی خون» را برای نسخه‌ی دوم معرفی کردند، طرفداران بیش از پیش هیجان‌زده شدند. در این بسته، شخصیت اصلی بازی یعنی کول مک‌گراث طی مراسمی برای احیای خون‌آشامی مرده به نام مری، تبدیل به یکی از این موجودات می‌شود. این بسته‌ی الحاقی همچنین به شما قدرت‌های جدیدی برای آزمایش و دشمنان جدیدی برای مبارزه می‌دهد. جشنواره‌ی خون با اینکه به دلیل کوتاه بودن کمی مورد انتقاد قرار گرفته است، اما جذاب بودن آن را نمی‌توان انکار کرد.



۸. Bloodstained: Ritual of the Night؛ یک اکشن و نقش‌آفرینی بی‌نقص

تهیه کننده: ۵۰۵Games / سازنده: ArtPlay

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم: Nintendo Switch، اندروید، iOS ،Xbox One ،PC ،PS4

Bloodstained: Ritual of the Night یک بازی ساید اسکرول در ژانر اکشن و نقش‌آفرینی است که با محوریت اکتشاف، شامل بهترین عناصر ژانر مترویدوینیا است. شما در بازی در نقش میریام قرار خواهید گرفت. یتیمی که توسط نفرین یک کیمیاگر زخمی شده و بدن او به آرامی در حال تبدیل شدن به کریستال است. برای نجات خود و در واقع، کل بشریت، او باید راه خود را از طریق قلعه‌ای پر از شیطان که توسط گبل احضار شده پیدا کرده و با او بجنگد. او دوست قدیمی میریام است که بدن و ذهنش بیشتر از اینکه از گوشت باشد، از کریستال ساخته شده است. گفتنی است که توسعه‌ی بازی توسط کوجی ایگاراشی، تهیه‌کننده‌ی سابق سری کسلوینیا، انجام شده و به عنوان یک جانشین معنوی برای این سری در نظر گرفته می‌شود. این بازی را می‌توانید روی پلتفرم اندروید هم تجربه کنید.



۷. Castlevania: Symphony Of The Night؛ بازی خون آشامی کلاسیک

تهیه کننده: Konami / سازنده: Konami

سال انتشار: ۱۹۹۷

پلتفرم: PS1

همانند بازی‌های قبلی این سری، Symphony of the Night یک بازی ساید اسکرول در ژانر اکشن و پلتفرمر است. در این نسخه، بازیکن به جای قرار گرفتن در نقش عضوی از خانواده‌ی بلمونت، کنترل خون‌آشامی به نام آلوکارد، پسر دراکولا، را در دست خواهد گرفت. برخلاف بازی‌های مجموعه‌ی کسلوینیا در آن زمان، Symphony of the Night این آزادی را به شما می‌دهد که به مناطقی که قبلا تجربه کرده‌اید، بازگردید و مناطق جدیدی که با یک سلاح یا آیتم جدید قابل دسترسی هستند را کاوش کنید. جالب است بدانید که این بازی خون آشامی همراه با متروید باعث شدند تا اصطلاح «مترویدوینیا» در صنعت بازی پذیرفته شود.



موزه بازی: Castlevania: Symphony of the Night 1997

۶. The Sims 3: Supernatural؛ شبیه‌ساز زندگی خون آشام

تهیه کننده: Electronic Arts / سازنده: The Sims Studio

سال انتشار: ۲۰۱۲

پلتفرم: PC

اگرچه خون‌آشام بودن در سری سیمز از زمان بسته‌ی الحاقی نسخه‌ی دوم با نام Night Life وجود داشته است، اما گزینه‌ی شروع یک زندگی جدید به‌ عنوان یک خون‌آشام در بسته‌ی الحاقی بازی سوم با نام Supernatural در دسترس قرار گرفت. هرچند سیمز طنزی را که اغلب در این سری یافت می‌شود را به واقعیت تلخ یا شیرین خون‌آشام بودن اضافه می‌کند اما پس از اینکه شما شروع به بررسی قابلیت‌های ماوراءطبیعی خود کردید، متوجه خواهید شد که با یک شبیه‌ساز زندگی خون‌آشام جذاب روبرو هستید. یکی از این توانایی‌ها باعث می‌شود مردم در مورد شما فکر کنند. یکی دیگر از قدرت‌ها باعث می‌شود که هرگز در حین ورزش خسته نشوید. خوشبختانه برای طرفداران این بسته، الکترونیک آرتز تصمیم گرفت تا در نسخه‌های بعدی سیمز نیز از آن استفاده کند.



۵. Castlevania: Lords Of Shadow 2؛ داستانی پرجزییات با سیستم مبارزه پیچیده

تهیه کننده: Konami / سازنده: MercurySteam

سال انتشار: ۲۰۱۴

پلتفرم: PS3 ،Xbox 360 ،PC

اولین نسخه از Lords of Shadow از نسخه‌ی دوم بهتر بود، اما شخصیت اصلی سری یعنی گابریل بلمونت، تا بازی دوم تبدیل به خون‌آشام یا همان دراکولا نمی‌شود. بازیکن بعد از بیدار شدن دراکولا در آینده او را کنترل خواهد کرد. عناصری از گیم‌پلی که از زمان نسخه‌ی Symphony of the Night به مدت طولانی در سری قرار داشته، مانند امکان بازدید مجدد از مناطق قبلا کاوش شده، در Lords of Shadow 2 نیز همچنان وجود دارند. گرافیک و موسیقی نیز به خوبی کار شده، اما داستان پیچیده و پر از شخصیت‌های غیر جذاب است. سیستم مبارزه نیز باکیفیت کار شده و حس و حال سری گاد آو وار را القا می‌کند. گفتنی است که دو بازی سری Lords of Shadow، احتمالا بهترین بازی‌های سه‌بعدی مجموعه‌ی کسلوینیا هستند.



۴. The Elder Scrolls V: Dawnguard؛ قبیله خون آشام‌ها

تهیه کننده: Bethesda Softworks / سازنده: Bethesda Game Studios

سال انتشار: ۲۰۱۲

پلتفرم: PS3 ،Xbox 360 ،PC

بدون شک اسکایریم یک اثر شاهکار است که به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا در قلمرو وسیع خود سفر کنند و تصمیمات موردعلاقه‌ی خود را در مورد نحوه‌ی تعامل آواتار با جهان بگیرند. با این حال بسته‌ی الحاقی Dawnguard به شما این امکان را می‌دهد که در صورت تمایل تبدیل به یک گرگینه یا یک خون‌آشام شوید. داستان این بسته حول محور قبیله‌ای از خون آشام‌ها می‌چرخد که تلاش می‌کنند پیشگویی پنهان شدن خورشید توسط سایه را محقق کنند. شما می‌توانید در راه تحقق این پیشگویی قدم بردارید یا به انجمن شکار خون‌آشام‌ها با نام داونگارد بپیوندید و از این واقعه‌ی خوفناک جلوگیری کنید. با این حال انتخاب گزینه‌ی اول جذابیت‌های بیشتری دارد.

۳. Fallout 3؛ خون آشام در جهان پساآخرالزمانی

تهیه کننده: Bethesda Softworks / سازنده: Bethesda Game Studios

سال انتشار: ۲۰۰۸

پلتفرم: PS3 ،Xbox 360 ،PC

هنگامی که نامی از سری فال‌اوت می‌آید، ناخودآگاه کلماتی مانند انفجار، رادیواکتیو، زمین‌های بایر، موجودات جهش‌یافته و موارد مشابه‌ی دیگر در ذهن شکل می‌گیرد. با این حال، خون‌آشام‌ها در صدر لیست چیزهایی نیستند که انتظار دارید در حین انجام این بازی‌ها با آن‌ها برخورد کنید، مگر اینکه در حال تجربه‌ی فال‌اوت ۳ باشید. به عنوان اولین نسخه‌ی اول شخص در این مجموعه، تاکید بیشتری بر فرآیند توسعه‌ی شخصیت از جمله گزینه‌ی تبدیل شدن به یک خون‌آشام وجود داشت. با انتخاب گزینه‌های خاصی در ماموریت Blood Ties، می‌توانید یک خون آشام را متقاعد کنید که راه و رسم‌های خود را به شما آموزش دهد. در واقع در این ماموریت یاد خواهید گرفت که چگونه سلامتی خود را از طریق بسته‌های خون بازیابی کنید. با توجه به اینکه چقدر دنیای بازی بی‌رحم است، این قابلیت می‌تواند اندکی به شما در راه غلبه بر چالش‌های بقا کمک کند.



۲. Vampyr؛ از بهترین بازی‌های خون آشامی

تهیه کننده: Focus Entertainment / سازنده: DONTNOD Entertainment

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: Nintendo Switch ،PS4 ،Xbox One ،PC

بازی ومپایر یک بازی سوم شخص در ژانر اکشن و نقش‌آفرینی است که داستان آن چند سال پس از جنگ جهانی اول در لندن اتفاق می‌افتد. بازیکن کنترل جاناتان رید به عنوان یک پزشک که اخیرا تبدیل به یک خون‌آشام شده را بر عهده می‌گیرد. رید در حالی که با موجودات ماوراء‌طبیعی مبارزه می‌کند، در تلاش است تا حضور خون‌آشام ها را در لندن ریشه کن کند. در واقع استودیوی سازنده با تبدیل کردن شخصیت اصلی به دکتری که سوگند خورده به موجودی که برای زنده ماندن باید بکشد، آسیبی نرساند، یک حرکت جالب انجام داده است. در بازی به شما آزادی عمل زیادی داده می‌شود. شما می‌توانید برای حفظ انسانیت دکتر رید، تغذیه‌ی خود را محدود کنید، اما این باعث خواهد شد تا نتوانید قابلیت‌های جدید را بدست آورید. در نهایت با اینکه سیستم مبارزه بازی ومپایر می‌توانست بهتر توسعه داده شود، اما به طور کلی، ومپایر یک بازی عالی با محوریت خون‌آشام‌ها برای کنسول‌های نسل فعلی است.

۱. Vampire: The Masquerade – Bloodlines؛ بهترین بازی خون آشامی برای کامپیوتر

تهیه کننده: Activision / سازنده: Troika Games

سال انتشار: ۲۰۰۴

پلتفرم: PC

Vampire: The Masquerade، توسط انتشارات White Wolf، به عنوان یک بازی رومیزی در سال ۱۹۹۱ عرضه شد. با گذشت زمان محبوبیت آن به حدی رسید که ساخت یک بازی ویدیویی بر اساس آن اجتناب ناپذیر شده بود. زمانی که Vampire: The Masquerade – Bloodlines در سال ۲۰۰۴ منتشر شد، به دلیل وجود باگ‌های متعددی که در بازی وجود داشت، امتیاز خوبی از سوی منتقدان دریافت نکرد. با گذشت زمان، بیشتر این اشکالات با به‌روزرسانی‌های مختلف برطرف شدند و جالب است بدانید که بسیاری از پچ‌های بازی توسط طرفداران ساخته شده بودند. این اثر هم اکنون به عنوان یکی از بهترین بازی‌های منتشر شده روی رایانه‌های شخصی در تاریخ شناخته می‌شود و سطحی از آزادی عمل را به بازیکن می‌دهد که گاهی اوقات بیش از حد محسوب می‌شود. بازی همچنین دارای پایان‌های متعددی است که باعث می‌شود بازیکنان بارها و بارها به آن بازگردند.

ویترین بازی: Vampire: The Masquerade – Bloodlines

منبع: TheGamer

نوشته ۲۴ بازی خون آشامی برتر که حتما باید تجربه کنید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

