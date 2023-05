کمپانی پارامونت زمان آغاز فیلم‌برداری لایو اکشن How to Train Your Dragon را اعلام کرده است.

فرنچایز How to Train Your Dragon (چگونه اژدهای خود را تربیت کنید) یکی از انیمیشن‌های جذاب و دوست‌داشتنی یک دهه اخیر سینما بوده است که توسط استودیو دریم‌ورکس خلق شده و سه‌گانه آن فروشی بیش از ۱ میلیارد دلار را تجربه کرده است. مسئله‌ای که کمپانی پارامونت را مجاب کرده تا دست به ساخت لایو اکشنی پرهزینه از آن بزند.

فیلم How to Train Your Dragon که توسط خالق فرنچایز اصلی یعنی دین دبلوا کارگردانی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی خواهد شد، روایت‌گر آشنایی یک پسرک وایکینگ جوان به نام هیکاپ خواهد بود که با اژدهایی عجیب و غریب آشنا شده و این ۲ به دوستانی نزدیک برای یکدیگر تبدیل می‌شوند که با وقایعی جذاب و هیجان‌انگیز در مسیر زندگی‌شان روبرو خواهند شد. حضور دین دبلوا باعث شده تا طرفداران این مجموعه نسبت به کیفیت این فیلم آسوده خاطر باشند.

حال نیز کمپانی پارامونت از زمان آغاز فیلم‌برداری این لایو اکشن خبر داده و در تاریخ ۳۰ ژوئن (۹ تیر) شاهد به جریان افتادن پروسه تولید How to Train Your Dragon خواهیم بود. فیلمی که برای اکران در تاریخ ۱۴ مارس ۲۰۲۵ (۲۴ اسفند ۱۴۰۳) برنامه‌ریزی شده است.

منبع: کولایدر