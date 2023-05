چرا Final Fantasy 16 در عربستان سعودی ممنوع شده است؟

بازی Final Fantasy 16 شبیه عناوینی نیست که معمولا در عربستان سعودی بن می‌شوند؛ با این حال، طرفداران بر این باورند که دلیل ممنوع شدن انتشار بازی در این کشور را می‌دانند.

در تاریخ سوم مه ۲۰۲۳، حساب کاربری رسمی امور رسانه‌ای در عربستان سعودی، در توییتر اعلام کرد که بازی Final Fantasy 16 به خاطر «عدم تمایل ناشر برای انجام تغییرات ضروری» در این کشور عرضه نخواهد شد. این جدیدترین بازی در فهرست طولانی عناوینی است که در این کشور بن شده‌اند؛ فهرستی که شامل بازی‌هایی مثل Fallout: New Vegas ،Spec Ops: The Line و The Last of Us Part 2 می‌شود.

با وجود این که حساب کاربری امور رسانه‌ای در عربستان بعضا دلیل بن شدن بازی‌ها را اعلام می‌کند، گاهی اوقات هم شاهد اعلام دلیل رسمی نیستیم. در حال حاضر Final Fantasy 16 در دسته دوم قرار می‌گیرد. البته این مهم باعث نشده تا فضای مجازی در مورد دلیل بن شدن این بازی به گمانه‌زنی نپردازد. تا کنون هم شاهد به اشتراک گذاشته شدن تئوری‌های جالب و درگیرکننده‌ای بوده‌ایم.

منبع متن: gamefa