رسمی: Zelda: Tears of the Kingdom در سه روز ابتدایی عرضه ۱۰ میلیون نسخه فروخته است

شرکت نینتندو از طریق توییتر خود رسماً اعلام کرد که بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom در سه روز به فروش ۱۰ میلیون نسخه‌ای دست پیدا کرده است.

نینتندو توییت زیر را حول این موضوع منتشر کرد:

بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom در سه روز ابتدایی عرضه بیش از ۱۰ میلیون نسخه در سرتاسر جهان فروخته است که باعث می‌شود این عنوان سریع‌ترین فروش تاریخ فرنچایز Legend of Zelda را داشته باشد. از تمام کسانی که در هایرول به ماجراجویی می‌پردازند، تشکر می‌کنیم. نینتندو

بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom هم‌اکنون به صورت انحصاری در دسترس دارندگان نینتندو سوییچ قرار دارد.