Zelda: TotK: ششمین بازی تاریخ که از EDGE و Famitsu امتیاز کامل دریافت کرده است

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ششمین بازی در ۳۰ سال گذشته است که امتیاز کامل را از مجلات Famitsu و EDGE دریافت می‌کند.

امتیاز ۴۰/۴۰ مجله ژاپنی Famitsu (که برای هر بازی نظر چهار منتقد را ثبت می‌کند) یک دستاورد نادر در نظر گرفته می‌شود و تنها ۲۸ بازی در تاریخ ۳۷ ساله این مجله امتیاز ۴۰ را کسب کرده‌اند.

امتیاز ۱۰ در مجله بریتانیایی EDGE نیز بسیار غیرمعقول محسوب می‌شود، چرا که تنها ۲۴ بازی از زمان راه‌اندازی این مجله در ۳۰ سال گذشته، این امتیاز را دریافت کرده‌اند.

با این حال، عجیب‌ترین چیز این است که اثری بتواند از هر دو مجله EDGE و Famitsu امتیاز کامل را دریافت کند، اما Tears of the Kingdom موفق به کسب این دستاورد شد.

اعطای هر دو امتیاز کامل به Tears of the Kingdom، آن را به ششمین اثری تبدیل می‌کند که به این جایگاه ویژه دست یافته و جالب اینجاست که چهارمین عنوان Zelda به شمار می‌رود که این موفقیت را کسب می‌کند. فهرست کامل این ۶ اثر با ترتیب عرضه به شرح زیر است:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Bayonetta

The Legend of Zelda: Skyward Sword

Grand Theft Auto V

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

البته در طول سال‌ها، تعداد زیادی از عناوین به این جایگاه نزدیک شده‌اند، اما معمولا این بازی در یک نشریه امتیاز کامل را کسب کرده است و در دیگری فقط یک نمره با امتیاز کامل فاصله داشته‌اند.

Elden Ring، Grand Theft Auto IV، Red Dead Redemption ۲، Super Mario ۶۴ و Super Mario Odyssey همگی امتیاز ۱۰ را در Edge دریافت کردند، اما امتیاز آن‌ها در Famitsu به عدد ۳۹ رسیده است.

به طور مشابه، Dragon Quest IX، Final Fantasy XII، The Legend of Zelda: The Wind Waker، Metal Gear Solid V، Metal Gear Solid: Peace Walker، SoulCalibur، Super Smash Bros Brawl و The Elder Scrolls: Skyrim همگی امتیاز ۴۰ را از Famitsu دریافت کرده‌اند اما، EDGE به آن‌ها امتیاز ۹ داد.

در سال ۲۰۱۳، مجله‌ EDGE امتیاز هفت بازی را اصلاح کرد و آن‌ها را به ۱۰ تغییر داد. این عناوین شامل Resident Evil ۴، GoldenEye ۰۰۷ و Dark Souls می‌شوند. با این حال، هیچ یک از این هفت بازی نتوانستند امتیاز ۴۰ را از Famitsu دریافت کنند.

جالب است بدانید که مجله EDGE در سال ۱۹۹۳ راه اندازی شد، درست هفت سال پس از انتشار اولین شماره Famitsu در ژاپن.