آپدیت Patch 5 بازی Star Wars Jedi: Survivor علاوه بر رفع مشکلات نسخه‌های ویژه بازی، عملکرد فنی و پایداری کلی بازی را نیز بهبود می‌بخشد. این آپدیت فعلا فقط برای PC منتشر شده و در آینده برای ایکس باکس سری ایکس/اس و پلی استیشن ۵ هم عرضه خواهد شد.

اثر جدید استودیوی Respawn Entertainment یعنی Star Wars Jedi: Survivor عملکرد بسیار خوبی از نظر تجاری داشته و توانسته پرفروش‌ترین بازی ماه آوریل در ایالات متحده آمریکا باشد. این بازی هم‌چنین به هنگام انتشار به دومین عرضه بزرگ سال در منطقه بریتانیا پس از Hogwarts Legacy تبدیل شد. البته حالا به لطف The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom این بازی رتبه سوم را در اختیار دارد. آپدیت‌های متعدد در حال انتشار برای بازی هستند و Patch 5 هم امروز برای PC منتشر شد.

بازیکنان روی پلی استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس/اس می‌توانند انتظار همین آپدیت را در آینده داشته باشند. برخی از ویژگی‌های منحصر به PC این آپدیت شامل کاهش پیوندزنی برای بهبود ذخیره‌سازی محتوا، بهبود مدیریت رشته‌ها به هنگام غیر فعال کردن Ray-Tracing و موارد دیگر می‌شوند. به لطف Patch 5 هم‌چنین دسترسی به محتوای ویژه نسخه‌های Pre-Order و Deluxe باید آسان‌تر باشد.

به علاوه خبر خوب این است که Drya Thornne دیگر شکست ناپذیر نخواهد شد. شما در ادامه می‌توانید جزئیات کامل این آپدیت را مطالعه کنید. بازی Star Wars Jedi: Survivor در حال حاضر برای ایکس باکس سری ایکس/اس، پلی استیشن ۵ و پلتفرم PC در دسترس است.

جزئیات آپدیت Patch 5 بازی Star Wars Jedi: Survivor

بهبود ذخیره‌سازی محتوا به لطف کاهش پیوندزنی.

بهبود مدیریت رشته‌ها به هنگام غیر فعال کردن Ray-Tracing.

مشکلی که باعث می‌شد به هنگام پایین آوردن Resolution Scaling در FSR تنظیمات بصری کلی بازی کاهش پیدا کنند رفع شده است.

بهبود عملکرد فنی.

بهبود پایداری بازی.

شناسایی بهتر محتوای Pre-Order و نسخه Deluxe در بازی که به دسترسی آسان‌تر بازیکنان به آن منجر خواهد شد.

مشکلی که باعث می‌شد Drya Thornne شکست ناپذیر شود رفع شده است.

رفع مشکلات مربوط به موسیقی.

مشکلی که باعث می‌شد Skriton به درستی ظاهر نشود رفع شده است.

مشکلی که باعث می‌شد Dagan به درستی در یک کات‌سین ظاهر نشود رفع شده است.

باگی که باعث می‌شد منوی Skills به درستی بسته نشود رفع شده است.

هماهنگی صوت به هنگام یکی از کات‌سین‌ها بهبود پیدا کرده است.

باگی که باعث می‌شد BD-1 قادر به باز کردن یکی از درها نباشد رفع شده است.

باگی که باعث می‌شد Gorocco در میانه مبارزه ناپدید شود رفع شده است.