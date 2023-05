رده سنی فیلم The Meg 2: The Trench مشخص شد

به نظر می‌رسد که فیلم The Meg 2: The Trench برخلاف ظاهر خود اما یک بلاک باستر خانواده محور خواهد بود.

جیسون استاتهام در سال ۲۰۱۸ با فیلم The Meg (مگ) در سینما حضور پیدا کرد و اثری جذاب و تماشایی را به ارمغان آورد که به شکلی غیرمنتظره با واکنش مثبت مخاطبین مواجه شد و به فروشی بالغ بر ۵۳۰ میلیون دلار دست پیدا کرد. موفقیتی تمام عیار که کمپانی برادران وارنر را مجاب کرد تا دست به ساخت دنباله آن با عنوان The Meg 2: The Trench (مگ ۲: گودال) بزند که توسط بن ویتلی کارگردانی شده است.

در این دنباله باری دیگر شاهد حضور جیسون استاتهام در قامت جوناس تیلور هستیم. کسی که رهبری یک تیم تحقیقاتی را بر عهده داشته و برای اکتشاف به عمیق‌ترین گودال جهان فرستاده می‌شود. با این حال عملیات اکتشاف آن‌ها با وقایع غیرمنتظره‌ای روبرو شده و سر و کله کوسه‌هایی عظیم‌الجثه پیدا می‌شود که موجب آشوب شده و اقیانوس را به حمام خون تبدیل می‌کنند.

با وجود آن که انتظار می‌رفت شاهد فیلمی سراسر خشونت و خون باشیم اما طبق تازه‌ترین گزارش منتشر شده، The Meg 2: The Trench رده سنی ۱۳ سال را دریافت کرده است. بدین معنی که “برخی از مطالب ممکن است برای کودکان زیر ۱۳ سال نامناسب باشند. از والدین درخواست می‌شود احتیاط کنند. برخی از مطالب ممکن است برای کودکان پیش از نوجوانی نامناسب باشد.” که البته مسئله قابل پیش‌بینی بوده است. میزان سودآوری این دنباله به حدی خواهد بود که تهیه‌کنندگان آن با قرار دادن درجه سنی بزرگسال قطعاً سود بسیاری را نادیده خواهند گرفت.

فیلم مورد انتظار The Meg 2: The Trench که در کنار جیسون استاتهام از بازیگران دیگری همچون سیه‌نا گیلری، کلیف کرتیس و پیج کندی بهره می‌برد، در تاریخ ۴ اوت (۱۳ مرداد) در سینماهای سراسر جهان اکران خواهد شد.

منبع: کولایدر