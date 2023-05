انیمیشن Spider-Man: Across the Spider-Verse از چندین جهت نکات مثبت و قوی برای کمپانی سونی نسبت به دنیای سینمایی مارول دارد. کانسپت درون دنیای عنکبوتی یا همان Spider-Verse در سال‌های اخیر به شدت محبوب شده و محبوبیتش را در انیمیشن Spider-Man: Across the Spider-Verse و فیلم Spider-Man: No Way Home شاهد هستیم؛ جایی که همتایان چندوجهی اسپایدرمن دیده می‌شوند. گرچه فیلم‌های دنیای عنکبوتی سونی جذابیت بیشتری نسبت به مارول استودیوز دارند.

گرچه واقعیت‌های متناوب تم اصلی مجموعه مولتی ورس مارول هستند؛ مواجه پیتر پارکر با مولتی ورس در فیلم Spider-Man: No Way Home بسیار مستقل بود، جایی که وی دشمنانش را راهی دنیاهایشان می‌کند و با گونه‌های مولتی ورس خود خداحافظی می‌کند. در حالی که فیلم‌های دنیای سینمایی مارول مانند Avengers: The Kang Dynasty و Avengers: Secret Wars می‌توانند روح Spider-Verse را زنده نگه دارند، اما فیلم‌های Spider-Man: Into the Spider-Verse و Spider-Man: Across the Spider-Verse بیشتر در این امر موفق بوده‌اند. با توجه به اینکه فیلم‌های Spider-Verse سونی با نسخه‌ی مولتی ورس خود خیلی کار می‌کنند، به نظر می‌رسد که مولتی ورس دنیای سینمایی مارول با مقایسه‌های تاسف‌بار خاصی مواجه خواهد شد.

Spider-Man: Across The Spider-Verse .10 مولتی ورس دنیای سینمایی مارول را خسته کننده کرده است:

فیلم و سریال ، مقالات سینما

Spider-Man: Across the Spider-Verse, Spider-Man: Into the Spider-Verse

منبع متن: gamefa