کمیک پیش درآمد اسپایدرمن ۲ منتشر شد؛ ارتباط آن با بازی چیست؟

مصاحبه‌ای با جیمز جونا جیسمون

این کمیک ابتدا ما را به استودیوی جیمز جونا جیمسون می‎برد؛ جایی که مری جین واتسون در حال مصاحبه است. دقیقا مانند بازی گذشته، جیمسون میزبان یک پادکست جنجالی به نام Just The Facts است. از طرفی واتسون ظاهرا برای تبلیغ کتاب خود به نام Perilous: A Journey into War Torn Symkaria حضور دارد. در کمیک‌ها، دولت سیمکاریا با واکاندا جنگیده‌اند و دکتر دووم در گذشته پس از حمله به آن، رهبر این ملت بوده است. شاید این یک داستان فرعی در بازی اسپایدر من ۲ باشد. با این وجود، به نظر می‌رسد سیمکاریا جایی باشد که پیتر پارکر و مری جین در طی رویدادهای اسپایدرمن: مایلز مورالز به آنجا سفر کرده‌اند.

همانطور که از جیمسون انتظار دارید، او ام‌.‌جی را به خاطر فروش ضعیف کتاب مورد تمسخر قرار می‌دهد و نسبت به او رفتاری جنسیت‌زده دارد. هرچند واتسون نظرات او را تحمل نکرده و تقریبا بلافاصله اتاق را ترک می‌کند. در این میان هر دو مرد عنکبوتی داستان در حال مبارزه با رتیل شرور (Tarantula) ناگهان به شیشه‌ی اتاقی که واتسون و جیمسون در آن نشسته‌اند، برخورد می‌کنند.

رشد شخصیت‌ها

پیتر و مایلز موفق می‌شوند که رتیل را شکست داده و از استودیو خارج شوند.در ادامه‌ی کمیک به نظر می‌رسد که تابستان فرار رسیده است و پیتر در حال آشپزی است. مری جین معتقد است که پیتر درگیری ذکر شده را به استودیوی جیمسون کشانده تا مصاحبه را متوقف کند. اگر چنین باشد، پیتر کمی بی‌پروا به نظر می‌رسد. از طرفی پیتر پس از اتفاقات نسخه‌ی قبل، برای دریافت مدرک معلمی سخت کار کرده است، اما نتوانسته فعلا کار مناسبی پیدا کند.

او همچنان در خانه‌ی زن عمویش یعنی می زندگی می‌کند، اما از زمان مرگ او، مجبور شده که وام مسکن را خودش بپردازد. با این حال، او ظاهرا نمی‌تواند این خانه را بفروشد. او می‌گوید که این تنها چیزی است که از می و عمو بن باقی مانده است. آن‌ها سپس در مورد ایده‌ی نقل مکان مری جین صحبت می‌کنند، هرچند او می‌خواهد برای کار در نزدیکی شهر بماند.

مایلز این گفت‌وگوی نه چندان خوشایند را قطع می‌کند. او مدتی است که حرفه‌ی قهرمانی را به خوبی انجام نمی‌دهد زیرا به گفته‌ی خودش چندان مانند قبل نیست. این جوان همچنین در حال بررسی کالج و تحصیل در رشته‌‌های علمی یا موسیقی است. مایلز می‌گوید که در حالی که در حال فکر کردن به این موضوع است، آیتم‌های گیج‌کننده‌ای را که حواس دشمنان پیتر را پرت می‌کنند، ارتقا داده است. با این حال، او نیاز به یک سفر سریع به فروشگاه لوازم الکترونیکی دارد. با رسیدن به آنجا آن‌ها متوجه سارقان خودرو شده و به آن‌ها حمله می‌کنند. سارقان ادعا می‌کنند که تحت نظر باندی با رهبری The Hood، یک شرور شناخته شده در کمیک‌های اسپایدرمن، هستند.

این سارقان در ادامه نامرئی می‌شوند، اما ام‌.‌جی با پاشیدن رنگ مکان آن‌ها را مشخص می‌کند. در نهایت علی‌رغم شکست خوردن و بیهوش شدن، پس از دستگیریتوسط پلیس به طرز عجیبی بدون هیچ اثری ناپدید می‌شوند.

احتمال حضور دکتر استرنج؟

پس از پیدا شدن این اراذل و اوباش بار دیگر در یک جواهر فروشی، سرانجام در تارهای مردعنکبوتی گیر می‌افتند. فناوری‌ای که این سارقان از آن استفاده می‌کنند، توسط فین میسون که با نام دیگر Tinkerer شناخته شده و آنتاگونیست نسخه‌ی مایلز مورالز است، ایجاد شده و توسط افراد The Hood دزدیده شده است. همچنان که کمیک ادامه پیدا می‌کند، متوجه می‌شویم که The Hood در نگاه عوامل و قربانیان خود نوعی جادوگر است. با حضور ساختمان Sanctum Sanctorum در بازی اول، شاید مرد عنکبوتی با دکتر استرنج برای بهره بردن از دانش جادویی‌اش ملاقات کند. با این حال این فقط حدس و گمان است.

با این وجود، The Hood در حال تلاش برای یافتن یک آرتیفکت جادویی است و ظاهرا به نیویورک می‌رود. به گفته‌ی آنتاگونیست داستان، بعداها متوجه می‌شویم که این شی The Lifeline Tablet نام دارد که می‌تواند هر نوع بیماری را درمان کرده و مردگان را زنده کند. این می‌تواند عنصر مهمی در روایت داستانی اسپایدرمن ۲ باشد زیرا مایلز و پیتر هر دو از فقدان عزیزان خود رنج می‌برند.

درگیری بین پیتر و ام.جی

عدم نقل مکان ام.جی به خانه‌ی پیتر بر او تأثیر گذاشته است. پیتر در بخشی از کمیک و در حالی که او افراد شروری را کتک می‌زند، می گوید: «اگر صادق باشم، وقتی گفتی که به خانه‌ی من نقل مکان نمی‌کنی، اندکی شوکه شدم». این موضوع ممکن است به داستان بازی سرایت کند. در حالی که پیتر و مایلز در جستجوی The Hood هستند، عنصر خنده‌داری در گفتگوی آن‌ها وجود دارد که در آن مایلز مرد عنکبوتی مسن‌تر را به نوعی یک پیرمرد (Boomer) خطاب می‌کند. شاید شاهد این موضوع در اسپایدرمن ۲ باشیم.

در ادامه وقتی هر دو مرد عنکبوتی به The Hood نزدیک می‌شوند، متوجه می‌شوند که او در تلاش است تا مادر پیرش را از مرگ نجات دهد. البته مادرش به او می‌گوید که از کارش دست کشیده و او را به حال خود رها کند. با وجود این، The Hood سعی می‌کند با آرتیفکت ذکر شده او را بهبود دهد و با خواندن نوعی ورد، نور آبی خاصی را منعکس می‌کند، اما هیچ تاثیری روی مادر آنتاگونیست داستان ندارد. او به مبارزه با هر دو مرد عنکبوتی ادامه می‌دهد و به این فکر می کند که آیا برای کاری که می‌خواهد انجام دهد به خون نیاز دارد یا خیر. او در نهایت تسلیم می‌شود اما به طور خلاصه هر دو مرد عنکبوتی را به خاطر خراب کردن مراسمی که در حال انجام آن بود، سرزنش می‌کند. آیا این نوعی پیش‌بینی از درگیری دوباره‌‎ی آن‌ها در آینده است؟

جمع‌بندی

در نهایت پیتر و ام‌.‌جی مسائل خود را حل کرده و با یکدیگر آشتی می‌کنند. از طرفی مایلز می‌گوید که او در رشته‌ی فناوری موسیقی به عنوان ترکیبی از علم و موسیقی، تحصیل می‌کند. جیمز جونا جیمسون نیز در پایان کمیک تصمیم می‌گیرد که شبکه‌ی Just The Facts را که بفروشد و روزنامه‌ی دیلی بیوگل (Daily Bugle) را بخرد. ظاهرا شاهد تیترهایی در این روزنامه خواهیم بود که هر دو مرد عنکبوتی را در طول ماجراجویی‌هایشان در اسپایدرمن ۲ بدنام کرده و شرور جلوه خواهند داد.

بازی اسپایدرمن ۲ در سال ۲۰۲۳ میلادی به صورت انحصاری برای کنسول‌ پلی‌استیشن ۵ عرضه خواهد شد. شما می‌توانید از این نشانی به مطالعه‌ی کمیک ذکر شده بپردازید.

