Defiant Studios و HEXWORKS سرانجام تریلر گیم‌پلی و تاریخ انتشار بازی سولزلایک مورد انتظار The Lords of the Fallen را به اشتراک گذاشتند.

طبق اعلام رسمی، The Lords of the Fallen در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۲ (۱۳ اکتبر ۲۰۲۳) برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و PC عرضه خواهد شد. در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده می‌کنید:

با توجه به تریلر منتشر شده، سازندگان این عنوان الهامات بسیاری از بازی‌‎های فرام سافتور (From Software) دریافت کرده‌اند. طبق صحبت‌های توسعه‌دهندگان، از آغاز روند توسعۀ The Lords of the Fallen، آن‌ها به دنبال خلق “Dark Souls 4.5” بوده و علی‌رغم موفقیت قابل توجۀ Elden Ring، این هدف تغییر نکرده است. ارتباط این بازی با اثر اول که در سال ۲۰۱۴ منتشر شد بسیار سست بوده و The Lords of the Fallen چندین برابر بزرگ‌تر از نسخۀ پیشین است. بسیاری از مراحل این بازی به هم متصل هستند و در هم تنیدگی قابل توجه‌ای در بازی وجود دارد.

یکی از مکانیک‌های کلیدی بازی Umbral نام دارد که از طریق یک فانوس، در قالب جهانی موازی به بازیکن نمایان می‌شود. هنرمندانی مثل HR Giger ،Zdzisław Beksiński و Olivier de Sagazan منابع الهام توسعه‌دهندگان برای سبک هنری جهان Umbral بوده‌اند. برخی از موجودات Umbral از فانوس شما می‌ترسند، اما برخی از موجودات بزرگ‌تر رفتار شجاعانه‌تری دارند.

