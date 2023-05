Tears of the Kingdom کار خود در جدول فروش ژاپن را با صدرنشینی آغاز کرد

Tears of the Kingdom بهترین عرضه تاریخ فرنچایز The Legend of Zelda در کشور ژاپن است و توانسته در هفته اول عرضه خود ۱.۱ میلیون نسخه فروش فیزیکی داشته باشد.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom بزرگ‌ترین عرضه هفته گذشته و کل سال در کشور ژاپن بوده است. در مجموع میزان موفقیت تجاری و هنری بازی در همین فاصله کم قطعا شگفت‌انگیز است. این بازی توانسته در سرتاسر جهان در تنها سه روز ۱۰ میلیون نسخه فروش داشته باشد تا به سریع‌ترین بازی Zelda از این لحاظ تبدیل شود. همان‌طور که انتظار می‌رود بخش بزرگی از این موفقیت در کشور ژاپن بوده است.

با فروش بیش از ۱.۱ میلیون نسخه فیزیکی در هفته عرضه، The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom توانسته صدرنشین جدول هفتگی فروش سخت‌افزار و نرم‌افزار Famitsu شود. فروش کل این بازی در کشور ژاپن ۲.۴ میلیون نسخه بوده است که یعنی بیش از نیمی از فروش بازی دیجیتالی است. به علاوه این بازی بزرگ‌ترین عرضه تاریخ در میان تمام بازی‌های The Legend of Zelda در ژاپن را داشته است.

نسخه قبلی این سری یعنی The Legend of Zelda: Breath of the Wild هم رشد فروش اندکی را تجربه کرده و با فروش بیش از ۷ هزار نسخه در هفته گذشته به رتبه سوم جدول رسیده است. در واقع از میان ۱۰ بازی پرفروش این هفته تنها یک بازی متعلق به کنسول سوییچ نیست و آن بازی Hogwarts Legacy است که با فروش خود روی کنسول پلی استیشن ۴ رتبه ششم را به خود اختصاص داده است.

در زمینه سخت‌افزار هم بار دیگر کنسول سوییچ رتبه اول را به خود اختصاص داده و توانسته با فروش ۸۳ هزار دستگاه پرفروش‌ترین کنسول این هفته باشد. پلی استیشن ۵ هم با اختلاف قابل توجهی و فروش حدود ۴۱ هزار دستگاه در رتبه دوم قرار دارد.

شما می‌توانید آمار کامل فروش سخت‌افزار و نرم‌افزار در ژاپن در هفته منتهی به ۱۴ می را در ادامه مشاهده کنید:

فروش نرم‌افزار (فروش کل تا به امروز):

[نینتندو سوییچ] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – ۱,۱۱۹,۵۰۲ (جدید) [نینتندو سوییچ] Mario Kart 8 Deluxe – ۹,۷۹۴ (۵,۲۹۳,۴۷۸) [نینتندو سوییچ] The Legend of Zelda: Breath of the Wild – ۷,۳۳۵ (۲,۱۸۲,۱۷۱) [نینتندو سوییچ] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – ۶,۸۱۹ (۴۲۶,۷۸۹) [نینتندو سوییچ] Pokemon Scarlet and Violet – ۶,۴۲۰ (۵,۰۲۸,۷۲۲) [پلی استیشن ۴] Hogwarts Legacy – ۶,۳۸۴ (۳۸,۳۰۲) [نینتندو سوییچ] Minecraft – ۵,۷۰۴ (۳,۱۳۵,۹۵۳) [نینتندو سوییچ] Super Smash Bros. Ultimate – ۵,۰۶۱ (۵,۱۹۰,۶۸۱) [نینتندو سوییچ] Splatoon 3 – ۴,۸۵۶ (۴,۰۱۴,۶۹۳) [نینتندو سوییچ] Mario Party Superstars – ۳,۷۴۶ (۱,۲۳۰,۳۸۲)

فروش سخت‌افزار:

نینتندو سوییچ – ۸۳,۰۵۲ پلی استیشن ۵ – ۴۱,۴۴۴ ایکس باکس سری ایکس/اس – ۲۷۵