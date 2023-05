استودیو بند (Bend Studio)، سازنده Days Gone، در پیام اخیر خود صراحتاً اعلام می‌کند که چیزی برای نمایش دارد؛ هرچند که حدس زدن برای زمان رونمایی از آن چندان سخت نیست.

روز جاری، استودیو بند (Bend Studio)، توسعه‌دهنده فرنچایزهای Days Gone و Syphon Filter سی‌اُمین سالگرد تاسیس خود را جشن گرفت. حساب رسمی این استودیو با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی توییتر، علاوه بر تشکر از هواداران به‌خاطر این همراهی طولانی مدت، اعلام کرد که برای معرفی پروژه جدیدش لحظه‌شماری می‌کند و صبر کردن برای لحظه رونمایی، برایش سخت است:

امسال ما سی‌اُمین سالگرد تاسیس استودیو بند را جشن می‌گیریم! از زمان تاسیس در سال ۱۹۹۳، استودیو ما که وجودش در خلاقیت و اشتیاق ریشه‌ دوانده بود، به رشد و تکامل خود ادامه داد. از حمایت شما در این ۳۰ سال و از زمان انتشار بازی Syphon Filter تا Days Gone، متشکریم. نمی‌توانیم برای نشان دادن پروژه بعدی‌مان به شما، صبر کنیم! استودیو بند

اگر در جریان اخبار شرکت سونی باشید، حتماً می‌دانید که هفته آینده پلی استیشن شوکیس ۲۰۲۳ برگزار خواهد شد و با توجه به اینکه ۴ سال از انتشار آخرین بازیِ بند می‌گذرد، کاملاً منطقی است که توییت بالا به رونمایی از پروژه جدید این استودیو اشاره داشته باشد.

البته بند پس از اینکه نتوانست موافقت سونی را برای ساخت دنباله Days Gone کسب کند، در ساخت بازی چندنفره ناتی داگ (که در جهان The Last of Us جریان دارد) و نیز عنوانی معرفی نشده از سری Uncharted شرکت کرد. از آن‌جایی که توسعه‌دهندگانِ استودیو از تبدیل شدن به نیرویی پشتیبان ناراضی بودند، به‌نظر می‌رسد که شرکت سونی در نهایت اجازه کار روی پروژه مخصوص‌ خودشان را به آن‌ها داده است و در آینده‌ای بسیار نزدیک، شاهد رونمایی از آن خواهیم بود.

اما آیا می‌توانید حدس بزنید که بازی بعدی استودیو بند، ممکن است چه سبک و سیاقی داشته باشد؟ نظر شما چیست؟ با گیمفا در میان بگذارید.

منبع: GamingBolt