Metro: Last Light Complete Edition تا ۲۵ می روی استیم رایگان است

به مناسبت دهمین سالگرد بازی Metro: Last Light، توسعه‌دهنده این بازی یعنی استودیوی ۴A Games تصمیم گرفته تا این بازی را به مدت چند روز روی فروشگاه استیم رایگان کند.

استودیوی ۴A Games اعلام کرده که نسخه اصلی بازی Metro: Last Light به مناسبت دهمین سالگرد این بازی در حال حاضر روی استیم رایگان است. این بازی در واقع روی استیم نام Metro: Last Light Complete Edition را دارد و کسانی که تا ۲۵ می این بازی را به مجموعه خود اضافه کنند قادر به نگه‌داری آن برای همیشه خواهند بود. علاوه بر رایگان شدن بازی اصلی، نسخه ارتقا یافته آن یعنی Metro: Last Light Redux در حال حاضر با تخفیف ۸۰ درصدی روی استیم به فروش می‌رسد.

داستان بازی Metro: Last Light در یک روسیه پسا-آخرالزمانی در سال ۲۰۳۴ جریان دارد، جایی که جنگ اتمی باعث نابودی مسکو شده و مردم باید از سیستم متروی این شهر برای جابه‌جایی و بقا استفاده کنند. آن‌هایی که زنده مانده‌اند تحت هجوم دائم موجودات جهش یافته هستند و رفتن به سطح زمین در اکثر مواقع به معنی مرگ است.

جدیدترین نسخه این فرنچایز یعنی Metro Exodus در سال ۲۰۱۹ عرضه شد. همان‌طور که از نام بازی پیداست، داستان Metro Exodus در مورد ترک سیستم مترو توسط پروتاگونیست بازی اول یعنی Artyom و تلاش برای یافتن مکانی جدید برای زندگی است.

بازی Metro: Last Light در حال حاضر برای پلی استیشن ۳، ایکس باکس ۳۶۰ و پلتفرم PC در دسترس است. نسخه ارتقا یافته Redux بازی هم برای پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان، نینتندو سوییچ و PC منتشر شده است.