سیستم مورد نیاز بازی Mortal Kombat 1 مشخص شد

استودیوی ندررلم (NetherRealm) و شرکت برادران وارنر (Warner Bros) سیستم مورد نیاز و پیشنهادی بازی Mortal Kombat 1 را اعلام کردند.

با توجه به مشخصات اعلام شده، این عنوان ۱۰۰ گیگابایت حجم خواهد داشت و سخت‌افزار مورد نیاز آن غیرمعقول به نظر نمی‌‌رسد.

حداقل سیستم مورد نیاز:

سیستم عامل: Windows 10 64-bit

پردازنده: Intel® Core™ i5-6600 | AMD Ryzen™ ۳ ۳۱۰۰ or Ryzen™ ۵ ۲۶۰۰

رم: ۸GB

کارت گرافیک: Nvidia GeForce® GTX 980 یا AMD Radeon™ RX 470 or Intel® Arc™ A750

دایرکت‌اکس: Version 12

فضای مورد نیاز: ۱۰۰ GB available space

سیستم پیشنهادی:

سیستم عامل: Windows 10/11 64-bit

پردازنده: Intel® Core™ i5-8400 | AMD Ryzen™ ۵ ۳۶۰۰X

رم: ۸GB

کارت گرافیک: Nvidia GeForce® GTX 1080 Ti یا AMD Radeon™ RX 5700 XT or Intel® Arc™ A770

دایرکت‌اکس: Version 12

فضای مورد نیاز: ۱۰۰ GB available space

بازی Mortal Kombat 1 در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ (۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳) برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس، نینتندو سوییچ و PC عرضه خواهد شد.