تام هندرسون (Tom Henderson)، منبع داخلی معتبر و شناخته شده‌ی صنعت بازی، به‌تازگی در توییتی اشاره کرده است که احتمالاً در اواخر هفته‌ی آینده نمایش جدیدی از Alone in the Dark ارائه خواهد شد. بر این اساس، ممکن است در تاریخ ۲۵ مه (۴ خرداد) یا ۲۶ مه (۵ خرداد) شاهد نمایش جدید عنوان مذکور باشیم.

شرکت THQ Nordic، ناشر Alone in the Dark، فعلاً در خصوص نمایش جدید این بازی چیزی را اعلام نکرده است، اما شهرت تام هندرسون به عنوان یک منبع معتبر نشان می‌دهد که ظاهراً بازیکنان باید منتظر نمایش جدید این اثر وحشت بقا باشند.

بازی Alone in the Dark در ماه آگوست سال گذشته‌ی میلادی معرفی شد. این بازی هفتمین عنوان اصلی از فرنچایز مذکور به شمار می‌رود و پیش از آن بازی Alone in the Dark: Illumination که در سال ۲۰۱۵ منتشر شد، آخرین اثر این مجموعه محسوب می‌شد.

استودیوی Pieces Interactive وظیفه‌ی توسعه‌ی Alone in the Dark را برعهده دارد. امتیاز این فرنچایز به دلیل استقبال ضعیف از Alone in the Dark: Illumination، توسط شرکت آتاری (Atari) به THQ Nordic فروخته شد و سپس توسعه‌ی نسخه‌ی جدید آن را به استودیوی مذکور محول گردید.

وقایع بازی Alone in the Dark در دهه ۱۹۲۰ و در جنوب آمریکا جریان دارد و یک محیط نوآر را با عناصر کلاسیک ترس لاوکرافتی به همراه پس‌زمینه‌ی گوتیکی ارائه می‌کند. عمارت Derceto از بازی اصلی این مجموعه همراه با سایر مکان‌های مرتبط با این عمارت بازسازی شده‌اند. شخصیت‌های اصلی نسخه‌ی اصلی شامل امیلی هارت‌وود (Emily Hartwood) و ادوارد کارنبی (Edward Carnby) در این بازی حضور دارند و گیم‌پلی آن از دید سوم شخص است.

بازی Alone in the Dark برای کنسول‌های پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و پلتفرم PC در دست توسعه است.