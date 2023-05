در این مقاله ۲۰ مورد از بهترین بازی‌های قدیمی کامپیوتر را انتخاب کرده‌ایم که هر کدام بخشی از خاطره‌های نوستالژیک برای طرفداران دنیای ویدئو گیم و جزو بهترین‌های تاریخ این صنعت هستند. این لیست بیست تایی، بازی‌های مختلفی از ژانر ماجراجویی تا شوتر‌های اول شخص و حتی بازی‌های پورت شده روی پلتفرم پی‌سی را شامل می‌شود.

۲۰. Myst؛ یک اثر ماجراجویی میان بازی‌های کامپیوتری قدیمی

تاریخ انتشار: ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۳

سازنده: Cyan

«میست» در میان بازی‌های قدیمی کامپیوتر یک بازی ماجراجویی مبتنی بر پازل است که اوایل دهه ۹۰ میلادی برای رایانه‌های شخصی عرضه شد و به پرفروش‌ترین بازی پی‌سی همان دهه تبدیل شد. میست تا مدت‌ها جزو محبوب‌ترین بازی‌ها بود و در طول ۲۷ سال گذشته نسخه‌های ریمیک و همین‌طور نسخه‌ی موبایل این بازی هم برای سیستم‌عامل ios و اندروید عرضه شد. شما در این بازی با در اختیار داشتن یک کتاب جادویی به کشف راز‌های این جزیره اسرارآمیز می‌پردازید و با پیش رفتن در بازی و حل معماها به کمک یکی از دو برادر گرفتار در این جزیره می‌روید. یا حتی می‌توانید او را در زندان به حال خود رها کنید. در نهایت تصمیم‌های شما در روند بازی و داستان آن تاثیرگذار است. میست برای جلوه‌های بصری زیبا و صداگذاری‌های هنرمندانه بارها مورد تحسین قرار گرفته است. در نسخه جدید بازی میست که توسط استودیو Cyan ساخته و امسال عرضه شد، بخش‌های هنری بازی بازسازی شده‌اند، صداگذاری‌ها به زیبایی افکت‌گذاری شده و سیستم تصادفی کاملا جدیدی برای حل معماها طراحی شده است. پس اگر برایتان سوال است که این بازی چرا این‌قدر محبوب بوده، می‌توانید ریمیک جدید یا حتی نسخه‌ی موبایلی آن را به راحتی تجربه کنید.

۱۹. Duke Nukem 3D؛ یک بازی کلاسیک شوتر اول شخص

تاریخ انتشار: ۲۹ ژانویه ۱۹۹۶

سازنده: ۳D Realms

بازی کلاسیک Duke Nukem 3D در میان بازی‌های نوستالژیک کامپیوتر و در سبک شوتر اول شخص، دنباله‌ای برای مجموعه‌ای با همین نام است که در سال ۱۹۹۶ عرضه شد. اگر به خاطر شخصیت «دوک» در این بازی نبود شاید هیچ‌وقت با معنی شخصیت مرد واقعی در بازی‌های ویدئویی آشنا نمی‌شدیم! دوک شخصیتی است که به سادگی پشت عینک آفتابی و اسلحه‌های غول‌آسا پنهان نمی‌شود و قدرت بدنی و عضلات خود را به رخ می‌کشد. گیم‌پلی سرگرم‌کننده و یکپارچه‌ی بازی هم البته به کمک ما در این بازی می‌آید و در این اکشن تیراندازی در نقش قهرمان بازی، به استقبال دشمن می‌رویم و دنیا را از شر بیگانه‌ها پاک می‌کنیم. برای تجربه‌ی دوباره‌ی نقش دوک و بازگشت به دنیای آن، بازی Duke Nukem 3D:20th Anniversary Edition World Tour در بیستمین سالگرد این بازی رونمایی شد. با وجود ارتقای گرافیکی این نسخه از بازی، می‌توان آن را با همان حس و حال کلاسیک و دهه‌ی نودی هم تجربه کرد.

۱۸. Hexen: Beyond Heretic؛ تیراندازی اول شخص ماندگار

تاریخ انتشار: ۳۰ اکتبر ۱۹۹۵

سازنده: Raven Software

بازی Hexen: Beyond Heretic از عناوین لیست بازی‌های قدیمی کامپیوتر در سبک تیراندازی اول شخص دنباله‌ای برای بازی Heretic بود که در سال ۹۵ میلادی توسط استودیو Raven ساخته شد و از همان ابتدای انتشار بازخوردهای خوبی گرفت. بازیکن در این بازی باید از بین سه کلاس شخصیتی جنگجو، کشیش و جادوگر یکی را انتخاب کند و به استقبال مبارزه با باس نهایی بازی که سوار بر اژدها در اتاق سلطنتی پر از تله منتظر است، برود. هر شخصیت دارای سلاح های منحصر‌به‌فرد و ویژگی های متفاوتی است که درجه دیگری از تنوع و تجربه‌ی متمایزی از گیم‌پلی را به بازی‌کن عطا می کند. بازی «هِگزن» شما را در دنیایی تاریک و پر از هیولا رها می‌کند و اجازه می‌دهد تا بدون اینکه یک مو از سرتان کم شود به جنگ با اهریمن‌ها و نابود کردن آن‌ها بروید.

۱۷. Oddworld: Abe’s Oddysee؛ داستان فرار از زندان در بازی‌های نوستالژیک کامپیوتر

تاریخ انتشار: ۱۹ اکتبر ۱۹۹۷

سازنده: Oddworld Inhabitants

بازی Oddworld: Abe’s Oddysee در لیست بازی‌های نوستالژیک کامپیوتر یک اکشن ماجراجویی با درون مایه‌ی داستانی فرار از زندان است. در این بازی شخصیت Abe در یک کارخانه‌ی فرآوری گوشت به نام Rapture Farms اسیر شده است. کار این مرکز سلاخی و تبدیل جانورن محلی به گوشت لذیذ برای بیگانه‌ها است. شما در این بازی در نقش Abe تصمیم می‌گیرید یا بدون چون و چرا به کار خود در این کارخانه ادامه دهید یا اینکه به نجات موجودات مظلوم بپردازید و آن‌ها را از سرنوشت شومی که انتظارشان را می‌کشد فراری دهید. انتخاب قهرمان‌ْبازی درآوردن با خود بازیکن است و شما می‌توانید هیچ موجودی را در طول بازی نجات ندهید! در هر صورت عواقب هر تصمیمی پایان متفاوتی را رقم می‌زند. اگر برای تجربه‌ی این بازی مشتاق هستید، باید بگوییم در سال ۲۰۱۴ نسخه‌ی ریمیک آن با نام Oddworld: New ‘n’ Tasty منتشر شد که بازسازی کاملی از بازی اصلی است.

۱۶. Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge؛ یک کلاسیک در سبک کلیک و اشاره

تاریخ انتشار: ۱۹ دسامبر ۱۹۹۱

سازنده: LucasArts

بازی Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge در میان بازی‌های کامپیوتری قدیمی دومین نسخه از سری بازی «مانکی آیلند» در سبک کلیک و اشاره است که در سال ۱۹۹۱ منتشر شد. «ران گیلبرت»، «تیم شفر» و «دیو گراسمن» با همکاری هم این قسمت از مجموعه بازی محبوب Monkey Island را ساختند. در این قسمت از بازی با بازگشت دزد دریایی شکست‌خورده‌ی قسمت اول یعنی LeChuck به شکل یک زامبی مواجه می‌شویم که در صدد انتقام گرفتن است.

گیلبرت بعد از این بازی از استودیوی :LucasArts جدا شد و عنوان کرد که برنامه‌های آینده‌ی این شرکت با دیدگاه او همخوانی ندارد. بنابراین برای طرفداران قدیمی مجموعه‌ی مانکی آیلند، قسمت دوم اهمیت ویژه‌ای دارد. برای این قسمت در سال ۲۰۱۰ یک نسخه‌ی ویژه ارائه شد که صداگذاری‌های جدید و سیستم راهنمایی جدیدی داشت. در این بازی می‌توانید بین نسخه‌های جدید و قدیمی جابجا شوید و تجربه‌ی کاملی از هر دو بازی به دست می‌آورید.

۱۵. Resident Evil 2؛ دنباله یک مجموعه محبوب در بازی‌های قدیمی کامپیوتر

تاریخ انتشار: ۲۱ ژانویه ۱۹۹۸

سازنده: Capcom

رزیدنت اویل ۲، اولین دنباله از این مجموعه‌ی محبوب، در زمان خود با زاویه‌ی دوربین سینماتیک و هنرمندانه، اتمسفر تاریک و منحصربه‌فرد و طراحی نوآورانه بارها مورد تحسین منتقد‌ها قرار گرفت. این بازی شخصیت‌های «لئون اِس کِنِدی» و «کلِر ردفیلد» را به طرفداران معرفی کرد. درون‌مایه‌ی رزیدنت اویل ۲ در سبک ترس و بقا و در مورد ویروس شرکت آمبرلا است که مردم شهر را به زامبی تبدیل می‌کند. لئون و کلر هرکدام به دلایل کاری و خانوادگی قدم به راکون سیتی می‌گذارند و ماجراجویی‌های جذابی را برای بازیکن پدید می‌آورند. داستان بازی به سرعت به قلمروهای عجیب و هیجان‌انگیزی وارد می‌شود و برای همیشه در ذهن مخاطب باقی می‌ماند. می‌توان گفت رزیدنت اویل ۲ کاری کرد که حتی در رزیدنت اویل‌های بعدی هم تکرار نشد و این قسمت اگر به هر شکلی متفاوت از این بود، بسیاری از طرفداران را نا‌امید می‌کرد. اگر اواخر دهه‌ی ۹۰ میلادی موفق به تجربه‌ی این بازی کلاسیک کامپیوتر نشده‌اید، خبر خوب این است که می‌توانید نسخه‌ی ریمیک رزیدنت اویل ۲ را تجربه کنید.

۱۴. Day of the Tentacle؛ بازی ماجراجویی با محوریت سفر در زمان

تاریخ انتشار: ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳

سازنده: LucasArts

یکی دیگر از شاهکارهای تیم شفر بازی Day of the Tentacle معروف به Maniac Mansion II است که گیمرهای قدیمی‌تر احتمالا این بازی را با نام «هجوم هیولای بنفش» به خاطر بیاورند و در فهرست بازی‌های قدیمی کامپیوتر جا گرفته است. یک بازی کلیک و اشاره در سبک ماجراجویی که در زمان خود حتی از «گریم فانداگو» هم شناخته‌شده‌تر بود و اولین دنباله برای بازی Maniac Mansion محسوب می‌شود. داستان بازی با محوریت سفر در زمان به بازیکن اجازه می‌دهد بین سه شخصیت مختلف سوئیچ شود که توسط یک ماشین زمان معیوب از همدیگر جدا افتاده‌اند. تیم شفر بعدها استودیوی بازی‌سازی Double Fine را تاسیس کرد و در سال ۲۰۱۶ یک نسخه‌ی بازسازی‌شذه از بازی Day of Tentacle عرضه کرد که اگر تاکنون این بازی کلاسیک کامپیوتر را تجربه‌ نکرده‌اید، می‌توانید از تجربه‌ی این نسخه‌ی ریمستر با رزولوشن بالا و صداگذاری‌های جدید و باکیفیت لذت ببرید.

۱۳. Final Fantasy 8؛ ترکیب پختگی و زیبایی بازی‌های قدیمی کامپیوتر

تاریخ انتشار: ۱۱ فوریه ۱۹۹۹

سازنده: Square Enix

بازی «فاینال فانتزی ۸» در زمان انتشارش در سال ۱۹۹۹ یک بازی انحصاری برای پلی استیشن بود اما یک سال پس از آن یعنی در سال ۲۰۰۰ نسخه‌ی پی‌سی این بازی هم عرضه شد تا آن را میان عناوین ماندگار و بازی‌های کلاسیک کامپیوتر قرار بدهد. بازی فاینال فانتزی ۸ در دنیای جادویی خود، داستانی عاشقانه و درون‌مایه‌ی اجتماعی، دسیسه‌های سیاسی و شخصیت‌های به‌یاد ماندنی را با صحنه‌های سینماتیک چشم‌نواز و موسیقی فوق‌العاده زیبا ارائه کرد و خیلی زود به یکی از محبوب‌ترین بازی‌های این مجموعه تبدیل شد. در حالی که به عقیده‌ی بسیاری بازی فاینال فانتزی ۷ بهترین بازی در این مجموعه روی کنسول پلی استیشن است، بازی فاینال فانتزی ۸ در ادامه‌ی راه بازی قبلی و با استفاده‌ی به‌جا و مناسب از دست‌آوردهای قسمت‌های قبل، بارها مورد تمجید قرار گرفته است. فاینال فانتزی ۸ در سال ۲۰۱۳ به طور مجدد برای رایانه‌های شخصی عرضه شد و هم‌اکنون می‌توانید از پلتفرم استیم این نوستالژی را تجربه کنید.

۱۲. Doom؛ آشتی گیمرها با بازی‌های کامپیوتری

تاریخ انتشار: ۱۰ دسامبر ۱۹۹۳

سازنده: id Software

در سال ۱۹۹۳ که بازی‌های موفقی برای کنسول‌های خانگی عرضه می‌شد و با استقبال بالای گیمرها روبرو بود، استودیوی بازی‌سازی id Software با عرضه‌ی بازی Doom برای رایانه‌های شخصی، علاوه بر اینکه سبک تیراندازی اول شخص را در دنیای بازی‌های ویدئویی به محبوبیت رساند و تثبیت کرد و نوآوری‌های زیادی را هم به این صنعت اضافه کرد، گیمرها را با بازی‌های پی‌سی آشتی داد. برای طراحی بازی «دوم» از بهترین بازی‌های قدیمی کامپیوتر، شرکت سازنده از موتور بازی‌سازی منحصربه‌فرد خود استفاده کرد که محیطی شبه سه‌بعدی را در بازی شبیه‌سازی می‌کرد و دستاورد بزرگی بود. همین‌طور حالت چند‌نفره شبکه هم در این بازی کلاسیک کامپیوتر بسیار مورد استقبال بازیکن‌‌ها قرار گرفت. «دوم» با درون‌مایه‌ی علمی تخیلی و ترسناک از همان سال‌های اولیه تاکنون همواره جزو بهترین بازی‌ها در سبک تیراندازی اول شخص بوده است و هیچ لیست بهترین‌هایی در این سبک بدون حضور دوم قابل تصور نیست. نسخه‌ی ریبوت بازی در سال ۲۰۱۶ عرضه شد که رضایت طرفداران را به دست آورد و برای تجربه‌ی این بازی کلاسیک گزینه‌ی مناسبی است.

۱۱. Grim Fandango؛ از بهترین بازی‌های قدیمی کامپیوتر

تاریخ انتشار: ۳۰ اکتبر ۱۹۹۸

سازنده: LucasArts

بازی Grim Fandango یک ماجراجویی شگفت‌انگیز با اتمسفر کلاسیک نوآر و فانتزی است که بی‌شک باید در فهرست بازی‌های کلاسیک کامپیوتر جا بگیرد. «گریم فندنگو» داستان شخصیتی باهوش و کنجکاو به نام «مانوئل کالاورا» را روایت می‌کند که در اداره‌ی مرگ و میر مسئول فروش بلیت است. با پیش‌رفتن در بازی کالاورا متوجه فساد سیستماتیک و بی‌عدالتی در اداره‌ی مرگ و میر می‌شود و در مسیر بازی، مکالمه‌های هوشمندانه و به‌یاد‌ماندنی‌ای را با شخصیت‌های دیگر خلق می‌کند. گریم فندگو با روایت پرمحتوا و خلاقانه، معماهای سخت و چالش‌برانگیز، تِم لاتین ،موسیقی جاز و صداگذاری‌های باکیفیت خود، را از همه‌ی بازی‌های ماجراجویی دیگر متمایز می‌کند و اگر شما هم از دوست داران بازی‌های داستان‌محور باشید، برای لذت بردن از تجربه‌ی این بازی هنوز دیر نیست و می‌توانید نسخه‌ی ریمستر گریم فندگو را که در سال ۲۰۱۴ برای رایانه‌های شخصی و یک سال پس از آن برای موبایل عرضه شد را دریافت کنید و در سفر پر فراز و نشیب مانوئل کالاورا در دنیای مردگان با او همراه شوید.

۱۰. Quake؛ تیراندازی اول شخص محبوب گیمرها

تاریخ انتشار: ۲۲ ژوئن ۱۹۹۶

سازنده: id Software

بازی Quake از قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین بازی‌ها در سبک تیراندازی اول شخص و از جذاب‌ترین بازی‌های قدیمی کامپیوتر است که توسط استودیوی id Software سازنده‌ی سری بازی «دوم» عرضه شد. Quake تمرکز ویژه‌ای روی بخش چند نفره داشت و اولین بازی‌ در سبک تیراندازی بود که برای حالت چند‌نفره نقشه‌ی مخصوص به خود داشت. سازنده‌های بازی با استفاده از موتور بازی‌سازی جدیدی مختص همین بازی، دست به خلق محیط‌های سه‌بعدی زدند که توجه بسیاری از بازیکن‌ها را جلب می‌کرد. برای تجربه‌ی اتمسفر قرون‌وسطایی و گاتیک بازی Quake می‌توان قسمت جدیدتر این مجموعه یعنی Quake Champions را به راحتی روی رایانه‌های شخصی راه‌اندازی و بازی کرد.

۹. Chrono Trigger؛ یک کلاسیک منحصربه‌فرد

تاریخ انتشار: ۱۱ مارس ۱۹۹۵

سازنده: Square Enix

در واقع بازی Chrono Trigger در ابتدا برای پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه نشده بود و تنها برای کنسول SNES در دسترس قرار داشت. اما این بازی بازخوردهای بسیار مثبتی از سمت بازیکن‌ها دریافت کرد و بنابراین شرکت Square Enix این بازی نقش‌آفرینی ژاپنی را در سال ۲۰۱۸ برای پی‌سی پورت کرد و از طریق پلتفرم استیم در دسترس کاربران قرار داد. حال بعد از به‌روزرسانی‌های مختلفی که برای ارتقای کیفیت گرافیکی، رفع اشکالات رابط کاربری و بهبود کنترل بازی روی آن صورت گرفته، یک بازی ارزشمند برای تجربه روی پی‌سی است. بازی Chrono Trigger حاصل همکاری یک تیم‌ برتر و افسانه‌ای متشکل از «هیرونوبو ساکوچی» خالق بازی فاینال فانتزی، «یوجی هوری» سازنده مجموعه ی بی‌نظیر Dragon Quest و «آکیرا توریاما» هنرمند مانگای به‌یادماندنی Dragon Ball است. همین کافی است تا هیچ فرصتی را برای تجربه‌ی این بازی روی رایانه‌ی شخصی از دست ندهید.

۸. System Shock 2؛ تجربه وحشت با بازی‌های کامپیوتری قدیمی

تاریخ انتشار: ۱۱ آگوست ۱۹۹۹

سازنده: Irrational Games

«سیستم شاک» از اولین بازی‌های ویدئویی در سبک وحشت کیهانی در میان بازی‌های قدیمی کامپیوتر است. داستان بازی در یک سفینه‌ی فضایی اتفاق می‌افتد، جایی که هوش‌مصنوعی سرکش و قدرتمندی به دنبال نابودی تمام خدمه‌ی آن سفینه‌ی فضایی است. شما در نقش یکی از خدمه‌ی این سفینه باید از سرایت یک عفونت کشنده‌ جلوگیری کنید. «کِن لِوین» تقریبا یک دهه پیش از خلق بازی «بایوشاک» بود که بازی سیستم شاک را به دنیا معرفی کرد و بایوشاک را می‌توان به نوعی جانشین معنوی سیستم شاک دانست که تا حدودی روایت آن را تکرار می‌کند. این بازی در زمان خود برای استودیو تازه تاسیس لِوین اعتبار خوبی به همراه داشت و این استودیو نوپا را از سقوط احتمالی نجات داد. اخیرا ریمیک جدیدی از این بازی کلاسیک توسط استودیوی Nightdive عرضه شده است که فرصت خوبی برای تجربه‌ی بازی کلاسیک سیستم شاک ۲ روی رایانه‌ی شخصی به شمار می‌رود.

۷. Thief؛ مخفی‌کاری نوستالژیک

تاریخ انتشار: ۳۰ نوامبر ۱۹۹۸

سازنده: Looking Glass Studios

بازی‌های مخفی‌کاری قطعا جایگاه امروز خود را بدون وجود بازی Thief نداشتند یا برای رسیدن به این جایگاه زمان بیشتری لازم داشتند. در هر صورت Thief بازی‌ای است مشارکت تاثیرگذاری در شکل‌گرفتن شالوده‌ی سبک مخفی‌کاری دارد. این بازی که در فهرست بهترین بازی‌های کلاسیک کامپیوتر جا گرفته، اولین بار در سال ۹۸ میلادی توسط استودیوی Looking Glass عرضه شد. گیم‌پلی بازی به گونه‌ای طراحی شده تا بازیکن را به اجتناب از رویارویی وادار کند تا بدون سر و صدا و مخفیانه ماموریت‌های مختلف را به انجام برساند. شنیدن نام Thief یادآور فضاسازی ویکتوریایی و ورود و خروج مخفیانه به ساختمان‌ها و برج‌ها با راهروها و سرداب‌های تنگ و تاریک است. بازی در شهر The City جریان دارد و شما نقش دزدی چیره‌دست به نام Garret را در این بازی اول‌شخص به عهده دارید. مجموعه بازی Thief در سال ۲۰۱۴ و درست یک دهه بعد از قسمت Thief: Deadly Shadows یک نسخه‌ی ریبوت از این فرنچایز را عرضه کرد. اگر به دنبال تجربه‌ی این بازی روی رایانه‌ی شخصی و با گرافیک ارتقا یافته هستید، می‌توانید این نسخه را دریافت کنید.

۶. Star Wars: TIE Fighter؛ از بهترین بازی‌های کلاسیک کامپیوتر

تاریخ انتشار: جولای ۱۹۹۴

سازنده: Totally Games

بازی Star Wars: TIE Fighter به عنوان یکی از بهترین بازی‌های کلاسیک و از جذاب‌ترین بازی‌های کامپیوتری قدیمی در سبک شبیه‌ساز زندگی و تم اکشن فضایی و علمی-تخیلی است. این بازی سومین قسمت از سری محبوب «استار وارز» است و استراتژی نقش مهمی در جنگ‌های حماسی آن دارد. سیستم مدیریت انرژی، بازیکن را با چالش روبرو می‌کند و تصمیم‌گیری هر سناریو برای اختصاص این انرژی به بخش‌های مختلف اعم از سپرها، موتورهای سفینه یا سلاح‌ها را به او محول می‌کند. این تصمیم‌ها در روند بازی و جنگ‌های پیش‌رو سرنوشت‌ساز هستند. Star Wars: TIE Fighter شما را در نقش یک خلبان گارد امپراتوری قرار می‌دهد نه یک عضو مقاومت! در این نقش باید تحت فرماندهی Darth Vader به امپراتور خدمت کنید و کهکشان را از هرج و مرج در امان نگه دارید. برای تجربه‌ی این بازی کلاسیک می‌توانید نسخه‌ی بهبود‌یافته‌ی آن را که در سال ۲۰۱۴ روی پلتفرم استیم قرار گرفت را دریافت کنید.

۵. StarCraft؛ بازی استراتژیک کلاسیک و برجسته

تاریخ انتشار: ۳۱ مارس ۱۹۹۸

سازنده: Blizzard Entertainment

بدون شک یکی از مهم‌ترین بازی‌های استراتژیک تاریخ ویدئو گیم، سری StarCraft است که اولین قسمت آن توسط شرکت بلیزارد قبل از اینکه توسط کمپانی اکتیویژن خریداری شود، طراحی و ساخته شد. «استار کرفت» در پهنه‌ی فضا اتفاق می‌افتد و نسبت به سایر آثار بلیزارد مثل دیابلو، اورواچ، ورلد آو وارکرفت بسیار متفاوت است. این بازی در همان سال اول عرضه، پرفروش‌ترین بازی پی‌سی بود و به یک پدیده‌ی فرهنگی در کره جنوبی تبدیل شد. بازیکن‌ها در استار‌کرفت با استفاده از منابع موجود در بازی و مدیریت آن‌ها برای خود پایگاه می‌سازند و قوی‌تر می‌شوند تا جایی که به منابع دیگر بازیکن‌ها دستبرد می‌زنند. با اینکه در سال ۲۰۱۰ بلیزارد قسمت دوم بازی را با نام StarCraft II: Wings of Liberty راهی بازار کرد، اما پس از آن، با توجه به کم شدن محبوبیت این ژانر، قسمت جدیدی از آن ندیدیم. البته استار کرفت در سال ۲۰۱۷ یک ریمستر خوب هم دریافت کرد که برای تجربه‌ی این بازی گزینه‌ی مناسبی است.

۴. Deus Ex؛ پختگی ژانر اکشن در تجربه بازی‌های نوستالژیک کامپیوتر

تاریخ انتشار: ۲۳ ژوئن ۲۰۰۰

سازنده: Ion Storm

Deus Ex یک بازی اکشن نقش آفرینی سایبرپانک در میان بازی‌های قدیمی کامپیوتر است که عناصر تیر‌اندازی اول شخص و مخفی‌کاری را ترکیب و مضمون‌های نابرابری اجتماعی، گسترش انسان‌ها و پیشرفت تکنولوژی را بررسی می‌کند. شخصیت اصلی بازی، «جِی سی دِنتون» یک سایبورگ تازه‌وارد در تشکیلات ضد تروریستی امریکایی است. اولین ماموریت‌اش به عنوان مامور ضد تروریسم، پیدا کردن و نابودی مقصر‌های اصلی سرقت واکسن‌های یک بیماری همه‌گیر است. شما در سفر ماجراجویانه‌ی جی‌سی با او همراه می‌شوید و خیلی زود درگیر دسیسه‌های پیچیده‌ای شده و باید در مقابل سازمان‌هایی مثل ایومیناتی و سه‌گانه‌ی هنگ‌کنگ قرار بگیرید. به لطف ماد‌های بازی، بهبودهای گرافیکی و ارتقای هوش مصنوعی بازی را شاهد بودیم که فرصت خوبی را برای تجربه‌ی ماد Give Me Deus Ex فراهم می‌کند.

۳. Baldur’s Gate؛ اقتباس وفادارانه از بازی‌های رومیزی

تاریخ انتشار: ۲۱ دسامبر ۱۹۹۸

سازنده: BioWare

در تاریخ بازی‌های ویدئویی کم نیستند بازی‌هایی که با الهام از بازی‌های رومیزی ساخته شده‌اند. اما Baldur’s Gate یکی از وفادارترین و نزدیک‌ترین اقتباس‌ها به بازی رومیزی محبوب Dungeons & Dragons است. این مجموعه بازی، یک نقش‌آفرینی آیکانیک در دنیای ویدئو گیم است که با نوآوری‌های خود همه‌چیز را برای بازی‌های پس از خود در این ژانر فراهم کرد و جایگاه خود را هم در لیست بهترین بازی‌های پی‌سی کلاسیک برای همیشه به دست آورد. شرکت BioWare با استفاده از موتور بازی‌سازی «اینفینیتی» توانست به «دانجنز اند درگونز» در قالب «بالدورز گیت» در دنیای بازی‌های ویدئویی جان تازه‌ای ببخشد. این نقش‌آفرینی کامپیوتری با دوربین ایزومتریک و روایتی پویا به بازیکن اجازه می‌دهد تا شخصیت‌ خود را از طریق مبارزه، ماموریت‌های فرعی و البته دنبال کردن خط داستانی در حین بازی بسازد. در سال ۲۰۱۲ یک نسخه‌ی بهبود یافته از بازی بالدورز گیت عرضه شد که شامل بخش جدید Tales of the Sword Coast هم بود. البته حالت‌های بازی اصلی هم برای تجربه‌ی نسخه‌ی کلاسیک در این بازی وجود دارد.

۲. Diablo 2؛ از بهترین بازی‌های نقش‌آفرینی

تاریخ انتشار: ۲۹ ژوئن ۲۰۰۰

سازنده: Blizzard Entertainment

سری بازی «دیابلو» بدون شک یکی از بهترین بازی‌های نقش‌آفرینی و البته «هک اند اسلش» برای رایانه‌های شخصی است و دیابلو ۲ به عنوان بهترین بازی این مجموعه در میان بازی‌های قدیمی کامپیوتر شناخته می‌شود. داستان دیابلو ۲ بعد از اتفاقات قسمت اول آغاز می‌شود و درست وقتی که به نظر می‌رسد نیروهای شیطانی اسیر شده‌اند، این نیروها دوباره شروع به پس گرفتن قدرت خود می‌شوند. این بازی به گیم‌پلی تعریف شده برای این سبک وفادار است و روش‌های مختلف موجود در بازی برای مبارزه و پیشرفت، طراحی متعادلی دارند. بازی با انتشار بسته الحاقی Lord of Destruction با اضافه شدن دو کلاس جدید با قاتل و دروید حتی بهتر از قبل هم شد. نسخه‌ی ریمستر دیابلو ۲ با عنوان Diablo II: Resurrected به تازگی توسط بلیزارد منتشر شده که بهبود گرافیکی و صوتی بسیار خوبی دارد و با اضافه شدن بخش آنلاین، پیش بردن بازی با همراهی دوستان لذت دوچندانی به این نسخه بخشیده است و تجربه‌ی آن هم برای طرفداران قدیمی دیابلو و هم برای افرادی که تازه با این بازی آشنا می‌شوند، فرصت فوق‌العاده‌ای است.

۱. Half-Life 2؛ اوج محبوبیت بازی‌های قدیمی کامپیوتر

تاریخ انتشار: ۱۶ نوامبر ۲۰۰۴

سازنده: Valve

بازی «هاف لایف ۲» از محبوب‌ترین بازی‌های تاریخ برای رایانه‌های شخصی است. این بازی وقایعی را بعد از اتفاقات بازی اول این مجموعه نشان می‌دهد. قهرمان داستان، گوردن فریمن بیدار می‌شود و درمی‌یابد که دنیا توسط موجودات فضایی تسخیر شده است. این بار گوردن به مقاومت ملحق می‌شود و با همراهی الکس ونس تلاش می‌کنند تا آزادی بشریت را دوباره به دست آورند. در بازی، سلاح‌های جدید و روبات‌های جالبی مثل سگ-ربات که حیوان خانگیِ ونس است، وجود دارد. در حالی‌که همه طرفدار‌ها مدت‌ها در انتظار قسمت سوم این سری بازی ماندند، اما بعد از موفقیت‌های شبکه‌ی استیم برای کمپانی وَلْو به نظر نمی‌رسد این شرکت برنامه‌ای برای قسمت سوم این بازی محبوب داشته باشد. برای بازی هاف لایف ۲ تعداد زیادی ماد ساخته شده که بعضی از آنها به جلوه های بصری بازی می افزاید تا کسانی که تحمل بازی های قدیمی را ندارند تجربه جدیدتری داشته باشند.

