برخی از انیمه‌های مشهوری که طی چند دهه گذشته ساخته و پخش شده‌اند، مسیر متفاوتی را نسبت به مانگای خود در پیش گرفته و این مسئله با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است.

مسئله‌ای که طرفداران مدیوم‌های مانگا و انیمه به صورت متفق‌ القول در آن هم‌نظر هستند، این است که به صورت رایج شاهد ساخت اقتباس‌های سینمایی و تلویزیونی گوناگونی از مانگاها هستیم تا این که به صورت اوریجینال اثری از پایه در دنیای انیمه به ارمغان آورده شود. البته که چنین اتفاقی به خودی خود مسئله منفی به شمار نمی‌رود اما در حوزه اقتباس‌ها نیز شاهد رویکردی ۲ گانه از سوی سازندگان هستیم.

در حالی که از یک سو اقتباس‌هایی وفادارانه و مو به مو از مانگاها در غالب انیمه ساخته و پخش می‌شود که رضایت مخاطبین را در پی خواهد داشت، در سوی دیگز نیز شاهد به تصویر کشیده شدن عناوینی هستیم که تنها از نام مانگا برای مسائل تبلیغاتی بهره برده و عملاً هیچ وفاداری و ارتباطی بین انیمه و مانگا در آن به چشم نمی‌آید. موضوعی که می‌تواند دلایل مختلفی همچون عدم به پایان رسیدن نگارش مانگا داشته باشد و یا سازندگان انیمه تنها به الهام از مانگا اکتفا کرده و سپس مسیر منحصر به فرد خود را طی می‌کنند.

به همین دلیل نیز در مقاله امروز قصد داریم تا به معرفی مشهورترین انیمه‌هایی بپردازیم که تفاوت‌های بسیاری با مانگای خود داشته‌اند. مسئله‌ای که دلیل این تفاوت‌ها را بررسی کرده و به “چرایی” آن خواهیم پرداخت. پس در ادامه با ما همراه باشید.

تفاوت انیمه و مانگا Yu-Gi-Oh (یو-گی-اوه)

مانگای Yu-Gi-Oh که اساساً حول محور بازی‌های کارتی به تصویر کشیده بود، به حدی مورد استقبال قرار گرفت که مجموعه‌ای تلویزیونی حول محور آن در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ به ارمغان آورده شد.

بال این حال انیمه Yu-Gi-Oh مسیر متفاوتی را در پیش گرفت و از محبوبیت این کارت‌ها بهره برد تا تمام تمرکز خود را حول محور بازی‌های کارتی و رویارویی شخصیت‌ها براساس آن به تصویر بکشد تا جایی که بسیاری از وقایع و روایاتی که ربطی به بازی‌های کارتی نداشتند را کنار گذاشت و مسیر متفاوت خود را در پیش گرفت. البته که انتقادات به این مسئله سبب شد تا سازندگانش در مجموعه‌ای تحت عنوان “فصل ۰” به روایت موضوعات حذف شده بپردازند که آن هم همه وقایع مهم مانگا را پوشش نداد و به سبب ان که ترجمه‌ای حول محور آن صورت نگرفت، خیلی زود از یاد بینندگان آمریکایی و اروپایی این مجموعه فراموش گشت. سازندگان انیمه Yu-Gi-Oh رفته رفته فاصله این به اصطلاح اقتباس را با مانگا زیاد کرده و از یک جایی به بعد عملاً روایت جداگانه‌ای را در نظر گرفتند که هیچ ربطی به وقایع مانگا نداشت و این مسئله باعث بروز واکنش‌های منفی بسیاری در آن زمان شد.

تفاوت انیمه و مانگا Soul Eater (سول ایتر)

مجموعه Soul Eater نمونه بارز زمانی است که انیمه به انتهای داستان مانگا رسیده و پس از آن با کمبود محتوا روبرو می‌شود که به طبع باعث افت کیفیت محصول نهایی خواهد شد.

از ۵۱ قسمت پخش شده این انیمه، تا قسمت ۳۷م شاهد اقتباسی کاملاً وفادارانه و جذاب از مانگای Soul Eater هستیم. با این حال زمانی که پخش هفتگی انیمه آن با انتشار ماهانه مانگا در تناقص قرار گرفت و سازندگانش با کمبود محتوای اقتباسی روبرو شده بودند، مسیر متفاوتی را برای پایان داستان در نظر گرفتند که باعث خشم طرفداران Soul Eater شد. در حالی که قهرمانان این مجموعه مسیری سخت و طاقت‌فرسا را برای تحقق خواسته‌های خود طی کرده بودند، به یک باره شاهد افت کیفیت فاحش این انیمه بودیم تا جایی که شخصیت‌های اصلی عملاً هیچ چالش ارزشمند و هیجان‌انگیزی را پیش روی خود نمی‌دیدند. با وجود این که جدا شدن راه انیمه و مانگا Soul Eater تقصیر هیچکس نیست اما این مسئله باعث ایجاد یک ۲ دستگی بسیار عجیب و غریب بین طرفداران شد؛ زیرا یکسری از آن‌ها نحوه پایان‌بندی انیمه و سرنوشت برخی از شخصیت‌ها را به پایان‌بندی مانگا ترجیح داده و برخی دیگر نیز برعکس این موضوع را باور داشتند.

تفاوت انیمه و مانگا The Promised Neverland (ناکجاآباد موعود)

مجموعه The Promised Neverland اتفاق عجیب و غریبی را پشت سر گذاشته که نمی‌توان با قاطعیت از آن انتقاد کرد و یا در سمت مقابل آن را مورد ستایش قرار داد.

فصل نخست اقتباس The Promised Neverland در سال ۲۰۱۹ منتشر شد و سر و صدای زیادی به راه انداخت. فصلی که با وجود تمام زیبایی‌هایش اما مشکلی بزرگ داشت و آن هم بهره‌مندی از المان‌های ترسناک بود. مانگا در سمت مقابل از یک مقطع به بعد به سمت ژانر ماجراجویی گرایش پیدا کرد و سازندگان انیمه در ۲ راهی عجیبی گرفتار شدند. زیرا بینندگان با المان‌های ترسناک ارتباط برقرار نموده و خواستار ادامه این رویه بودند اما در سمت مقابل ادامه این مسیر باعث می‌شد تا انیمه The Promised Neverland از مانگای خود فاصله بگیرد. این رخداد باعث شد تا فصل دوم این انیمه، وقایع زیادی از مانگا را نادیده گرفته و روایتی عجله‌‌ای را در پیش گرفت. در حالی که فصل نخست انیمه The Promised Neverland چیزی بالغ بر ۳۰ بخش از مانگا را اقتباس کرده بود، فصل دوم به عدد حدودی ۱۵۰ بخش رسید که باعث شد تا حجم عظیمی از وقایع و روایات یا نادیده گرفته شود و یا در حد تنها اشاره مورد اقتباس قرار بگیرد تا حدی که بسیاری از طرفداران این مجحموعه عملاً از تماشای فصل دوم خودداری کردند.

تفاوت انیمه و مانگا Bokurano (بوکورانو)

مجموعه Bokurano اثری ارزشمند در ژانر مکا بود که با المان‌های روان‌شناختی خود حسابی مخاطبینش را به وجد آورده بود.

با این حال در تصمیمی عجیب و غریب، کارگردان اقتباس انیمه‌ای آن یعنی هیرویوکی موریتا تصمیم گرفت که از همان ابتدا مسیر انیمه را از مانگا جدا کرده و برداشتی شخصی و متفاوت را از دنیای Bokurano به تصویر بکشد. حقیقت پشت ماجرا در این است که مانگای این عنوان روایتی بسیار خشونت‌آمیز و بی‌رحمانه داشت و ابایی از کشتن شخصیت‌هایش نداشت، موضوعی که چندان باب میل هیرویوکی موریتا نبود و او تصمیم گرفت تا وفاداری کامل نسبت به مانگا را کنار گذاشته و از دنیای Bokurano برای خلق داستانی جدید الهام بگیرد (که البته در این بین همچنان شاهد برخی نکات داستانی مشترک بوده‌ایم) و او از این تغییر استفاده کرد تا خوانندگان مانگا را به انیمه خود جذب نماید و اثری را به تصویر بکشد که به مانند مانگا بی‌رحمانه عمل نکند. تصمیمی جنجالی و شجاعانه که البته نتیجه مثبتی را نیز در پی داشت و انیمه Bokurano به اثری تبدیل شد که علی‌رغم تفاوت‌های بسیار اما همچنان می‌تواند بینندگانش را به مانند مانگا، به وجد بیاورد.

تفاوت انیمه و مانگا Trigun (ترای‌گان)

برخی از انیمه‌ها دچار مسائل و مشکلات بسیاری با مانگای خود می‌شوند که باعث شده‌اند تا بیش از یک اقتباس برای آن‌ها ساخته شود؛ موضوعی که گیربان‌گیر انیمه‌ای تحت عنوان Trigun شده است.

نسخه اولیه این انیمه که در سال ۱۹۹۸ ساخته شد، براساس ۲۰ جلد از مانگایی بود که توسط یک مجله به چاپ می‌رسید و خیلی زود آن نشریه به تعطیلی کشانده شد. پس از این واقعه و در بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ مانگای جدیدی تحت عنوان “ترای‌گان ماکزیموم” توسط یک نشریه دیگر به چاپ رسید و این مسئله سبب شد تا محتوایی در حدود ۱۰ سال به هیچ عنوان در انیمه به تصویر کشیده نشود و عملاً مخاطبین در آن زمان شاهد سلسله‌ای از محتوای فیلر بودند که هیچ ارزش تماشایی نداشت و مخاطبین را از این مجموعه فراری داد. با این حال خوشبختانه در سال ۲۰۲۳ شاهد ساخت انیمه جدید و ارزشمندی تحت عنوان Trigun Stampede بودیم که اقتباسی بسیار وفادارانه‌تر نسبت به مانگا بوده و پس از مدت طولانی ۲۵ سال، بالاخره طرفداران این مجموعه موفق شدند تا شاهد ماجراجویی‌های وش استمپید به همان گونه‌ای باشند که در مانگا به تصویر کشیده شده بود.

تفاوت انیمه و مانگا Tsubasa Chronicle (سوباسا کرونیکل)

عدم هماهنگی بین پخش مانگا و انیمه گاهی می‌تواند به تراژدی غم‌انگیزی بدل گردد که نمی‌توان تقصیر را گردن هیچ یک از طرفین انداخت.

زمانی که انیمه Tsubasa Chronicle به وقایع نهایی منتشر شده توسط مانگا رسید، سازندگانش مجبور شدند تا برای ادامه مسیر، روایت متفاوتی را در پیش بگیرند که منجر به افت کیفیت شدید این مجموعه شد. این مسئله به حدی خالقین مانگا یعنی گروه کلمپ را آزرده خاطر کرد که آن‌ها حق ساخت انیمه را از “تولیدی بی ترِین” گرفته و به استودیو جدیدی محول کردند تا باقی انیمه با فرمت روایی جدیدی ادامه پیدا کند. بزرگترین مشکلی که گریبان‌گیر سازندگان اولیه انیمه Tsubasa Chronicle شد، در خلق فیلرهای بی سر و تهی بود که اصل نمادین این مجموعه را زیر پا می‌گذاشت: مهم نیست که شخصیت مورد نظر چقدر اهمیت و یا طرفدار داشته باشد، هیچکس نمی‌تواند از تراژدی مرگ بازگردد.

تفاوت انیمه و مانگا (Boruto)

مجموعه داستان‌های ناروتو به حدی پرطرفدار و سودآور بود که پس از اتمام داستان اصلی، سازندگش نتوانستند تا بیخیال آن شوند و دست به ساخت فیلمی تحت عنوان Boruto زدند که حول محور فرزند قهرمان ناروتو جریان داشت.

در اصل ساخت مجموعه Boruto از یک فیلم آغاز شد که محبوبیت آن منجر به خلق مانگا و سپس انیمه‌ای سریالی گشت که در کمال تعجب از همان ابتدا این ۲ هیچ سنخیتی با یکدیگر نداشتند. سازندگان ناروتو که از محبوبیت و سودآوری آن به وجد آمده بودند، به سرعت ساخت انیمه و مانگا Boruto را به صورت همزمان آغاز کردند و این مسئله باعث شد تا شاهد افت کیفیت وحشتناک اثری باشیم که دنباله‌رو یکی از آثار نمادین تاریخ صنعت انیمه بوده است. سازندگان Boruto نه تنها منتظر پیشرفت مانگا نماندند تا طبق آن به روایت انیمه بپردازند، بلکه در عملی خودخواهانه دست به روایت منحصر به فرد خود زدند که منجر به خلق فیلرهایی بسیار ضعیف و غیرقابل تحملی شد که حتی محبوبیت اثری همچون ناروتو را نیز تحت تاثیر قرار داد.

تفاوت انیمه و مانگا Tokyo Ghoul (توکیو غول)

فصل نخست Tokyo Ghoul به سبب اقتباسی وفادارانه از مانگا، به عنوان یکی از تماشایی‌ترین ساخته‌های صنعت انیمه به شمار می‌رود که تک تک قسمت‌های آن می‌تواند هر بیننده‌ای را به وجد بیاورد.

با این حال در کمال تاسف از فصل دوم به بعد شاهد پیش گرفتن مسیر متفاوتی نسبت به مانگاها بودیم که باعث شد تا افت کیفیت عجیب و غریبی را در انیمه Tokyo Ghoul شاهد باشیم. سازندگان این انیمه به جای آن که اشتباه خود را اصلاح نموده و از فاصله گرفتن نسبت به مانگا خودداری نمایند، دست به ساخت مجموعه جدیدی زدند که بیش از پیش خشم و انتقاد طرفداران را در پی داشت و باعث شد تا انیمه Tokyo Ghoul که می‌توانست به یکی از بزرگان این صنعت تبدیل شود، با سیاست‌های احمقانه سازندگانش به اثری فراموش شدنی بدل گردد که فصل‌های بعدی آن یکی پس از دیگری فاجعه‌آمیزتر بوده‌اند.

تفاوت انیمه و مانگا Black Butler (خادم سیاه)

مانگای Black Butler یکی از طولانی‌ترین آثار ساخته شده می‌باشد که از سال ۲۰۰۶ تاکنون داستان آن همچنان ادامه دارد.

برخلاف باقی آثار این مقاله که انیمه به سبب نبود محتوای داستانی جدید، مجبور به تغییر مسیر شد، انیمه Black Butler پیش از آن که حتی پخش مانگا با آن به مشکل بخورد، از مسیر اصلی خارج شد و از قصت هفتم فصل نخست داستان متفاوتی را به تصویر کشید که منجر به تغییر بسیاری از المان‌ها شده و شخصیت‌ها نیز نسبت به مانگا عملاً زیر و رو می‌شوند تا جایی که در فصل دوم تنها نکته مشابه بین انیمه و مانگا، نام شخصیت‌ها بوده و این مسئله در سال ۲۰۰۸ به بعد موجب انتقادات شدید بسیاری از سوی مخاطبین این مجموعه شد. این حواشی و انتقادات در نهایت جواب داد و به مرور شاهد بودیم که سازندگان انیمه Black Butler از اشتباهات خود درس گرفته و به مسیر اصلی بازگشتند تا در نهایت اقتباس وفادارانه‌ای را نسبت به مانگا تهیه نمایند.

تفاوت انیمه و مانگا Fullmetal Alchemist (کیمیاگر تمام‌فلزی)

در نهایت می‌رسیم به مشهورترین انیمه‌ای که مسیر متفاوتی را نسبت به مانگا در پیش گرفت و منجر به یک ریبوت مجددی شد که آن نیز تحت تاثیر محصول نخست قرار گرفته بود.

اولین انیمه اقتباسی از Fullmetal Alchemist در سال ۲۰۰۳ کار خود را آغاز نمود که در آن زمان مانگا نیز به صورت آهسته مشغول روایت داستان خود بود. این انیمه پیش از آن که مسیر متفاوتی را در پیش بگیرد، ۳۰ بخش اول را در عین این که به خوبی و رضایت بخشی مورد اقتباس قرار می‌دهد اما به آرامی شروع به ایجاد تغییراتی ریز و درشت کرده تا بتواند شرایط را برای روایت مستقل خود آماده نماید که در تحقق این مسئله با شکست روبرو شده و به اثری فراموش شدنی بدل می‌گردد. با این حال زمانی که اقتباس دوم تحت عنوان Fullmetal Alchemist: Brotherhood (کیمیاگر تمام‌فلزی: برادری) در سال ۲۰۰۹ کار خود را آغاز می‌کند، سازندگانش تصمیم می‌گیرند تا از روایت وقایع اولیه مانگا که پیش از این به تصویر کشیده شده بود، خودداری کرده و علی‌رغم ساخت اثری ارزشمند و وفادارانه اما ریبوتی تمام و کمال لقب نمی‌گیرد. این اتفاق سبب می‌شود تا کار مخاطبین تازه وارد به دنیای Fullmetal Alchemist نسبتاً دشوار باشد؛ زیرا آن‌ها برای درک تمام و کمال وقایع این مجموعه باید به تماشای هر ۲ اثر پرداخته تا بلکه بتوانند درک کاملی نسبت به شخصیت‌ها و رخدادها داشته باشند.

در پیش گرفتن مسیری متفاوت نسبت به مانگا به عنوان اصلی‌ترین دلیل اختلاف نظر در بین طرفداران انیمه و مانگا به شمار می‌رود. به نظر شما دلیل اتخاذ چنین تصمیماتی از سوی سازندگان چه می‌باشد؟ آثار دیگری را نیز سراغ دارید که بدین گونه بین اثر اصلی و اقتباس آن تفاوت‌هایی فاحش وجود داشته باشد؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

