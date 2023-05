به گفته جیم رایان (Jim Ryan)، مدیر عامل پلی استیشن، عرضه بازی‌های انحصاری استودیوهای این شرکت برای PC پس از دو یا سه سال قابل قبول است. به همین سبب چند سالی تا عرضه God of War Ragnarok برای PC فاصله داریم.

رئیس پلی استیشن یعنی جیم رایان گفته که سونی به استراتژی کنونی خود یعنی عرضه بازی‌های انحصاری پلی استیشن برای PC چند سال پس از تاریخ انتشار اصلی آن‌ها پایبند باقی خواهد ماند. در مصاحبه‌ای با نشریه ژاپنی Famitsu، رایان گفت که عرضه بازی‌های پلی استیشن ۵ برای PC پس از دو یا سه سال برای این شرکت استراتژی خوبی بوده است. رایان گفت:

ما کاملا از اهمیت بازی‌های انحصاری پلی استیشن ۵ آگاه هستیم. همان‌طور که پیش از این گفته‌ام، وظیفه اصلی PlayStation Studios ساخت بازی برای جدیدترین سخت‌افزار پلی استیشن است. ما در حال افزایش تعداد بازی‌های انحصاری پلی استیشن ۵ هستیم و تعداد نسخه‌های PC آن‌ها هم به حد زیادی خواهد رسید.

رایان افزود:

من معمولا این فرصت را دارم تا نظر بازیکنان را در مورد بازی‌ها بپرسم و وقتی از آن‌ها در مورد این تاخیر بین نسخه‌های پلی استیشن و PC می‌پرسم، آن‌ها به من می‌گویند که عرضه بازی‌ها برای PC دو یا سه سال پس از عرضه آن‌ها برای پلی استیشن قابل قبول است.

در حالی که این به معنای احتمال عرضه نسخه‌های PC عناوینی مثل Bloodborne و ریمیک پلی استیشن ۵ Demon’s Souls است، اما بعید است که شاهد عرضه بازی‌های جدیدتری مثل God of War Ragnarok یا Horizon Forbidden West تا حداقل یک سال دیگر باشیم.

سونی در عرضه بازی‌های انحصاری پلی استیشن برای PC مستمر بوده است، اما عملکرد فنی برخی از بازی‌های اخیر این شرکت روی PC کمی ناامیدکننده بوده‌اند. در حالی که عناوینی مثل God of War ،Returnal و Uncharted: Legacy of Thieves Collection عملکرد خوبی روی PC داشته‌اند، بازی‌های جدیدتری مثل The Last of Us Part 1 به هنگام عرضه پر از باگ و مشکلات فنی بوده‌اند.