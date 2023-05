از حماسه‌های عظیم گرفته تا تراژدی‌های شخصی، در این مقاله قصد داریم تا به انتخاب ۳۵ داستان برتر در تاریخ بازی های ویدیویی بپردازیم.

در میان تمام دلایلی که برای تجربه بازی‌های ویدیویی وجود دارند، امتحان کردن یک بازی برای تجربه داستان آن احتمالا یکی از عجیب‌ترین‌ها برای کسانی است که با این مدیوم آشنایی ندارند. واضحا این ایده که بازی‌های ویدیویی قادر به روایت یک داستان درگیرکننده و احساسی نیستند ایده‌ای منسوخ بوده که خوشبختانه در حال پاک شدن از اذهان عمومی است. با این حال هم‌چنان بسیاری هستند که بر این باورند داستان بازی‌های ویدیویی می‌توانند عالی باشد. اما حقیقت این است که داستان بازی‌های زیادی همین حالا هم عالی هستند.

اگر در حال خواندن این مطلب هستید، احتمالا نیازی به قانع کردن شما در این زمینه نیست. هدف از این مقاله هم انجام چنین کاری نیست. در واقع ما صرفا قصد داریم تا نگاهی به پورتفولیوی گسترده و متنوع بازی‌های ویدیویی بیندازیم و از داستان‌های عالی این مدیوم قدردانی کنیم. قطعا تعداد داستان‌های عالی در بازی‌های ویدیویی بسیار بیشتر از ۳۵ تا است، اما این مقاله قصد دارد تا صرفا گوشه‌ای از این داستان را به شما نشان دهد.

۳۵. Horizon Zero Dawn

