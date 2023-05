لینک و زلدا در بازی Tears of the Kingdom در رابطه عاطفی هستند

به اعتقاد بازیگر شخصیت پرنسس زلدا در Tears of the Kingdom، رابطه لینک و شاهزاده سرزمین هایرول چیزی بیش از یک ارتباط دوستانه است. هوادارن مجموعه The Legend of Zelda سالها است که نمی‌دانند ارتباط بین لینک و پرنسس زلدا از چه جنسی است. برخی تصور می‌کنند که این دو در حقیقت با همدیگر درون […]

منبع متن: gamefa