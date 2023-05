جف گراب نسبت به انتشار بازی Star Wars: KOTOR Remake تردید دارد

جف گراب (Jeff Grubb)، منبع داخلی مشهور دنیای بازی، اخیراً در جدیدترین قسمت از پادکست خود به صحبت در مورد بازی Star Wars: KOTOR Remake پرداخته است

گراب در این پادکست توضیح داد که انتشار بازی Star Wars: KOTOR Remake را بعید می‌داند. از آنجایی که عنوان مذکور از زمان معرفی تاکنون در سکوت خبری قرار داشته است، این امر گمانه‌زنی‌های مربوط به لغو توسعه‌ی بازی را تقویت می‌کند.

بازی Star Wars: Knights of the Old Republic Remake حدود دو سال قبل در جریان رویداد پلی استیشن معرفی شد و طرفداران Star Wars را برای انتشار این بازسازی بسیار هیجان‌زده کرد. با این حال، چندی بعد رسانه بلومبرگ (Bloomberg) در گزارشی اعلام کرد که وظیفه‌ی توسعه‌ی این عنوان از استودیوی اسپایر (Aspyr) به استودیوی سیبر اینتراکتیو (Saber Interactive) محول گردیده است.

منبع شناخته شده‌ی صنعت بازی در توضیحات خود می‌گوید بازی Prince of Persia: Sands of Time Remake که مدت‌هاست در دست توسعه قرار دارد، احتمالاً قبل از Star Wars: Knights of the Old Republic Remake منتشر خواهد شد، که این موضوع نگرانی‌ها در خصوص وضعیت KOTOR Remake را افزایش می‌دهد. در هر صورت باید منتظر انتشار اخبار و جزئیات رسمی از وضعیت عنوان مذکور باشیم.