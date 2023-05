حجم The Lord of the Rings: Gollum بر روی PS5 و PS4 مشخص شد

حساب توییتری Playstation Game Size به‌تازگی حجم بازی The Lord of the Rings: Gollum بر روی کنسول‌های PS5 و PS4 به همراه تاریخ پیش دانلود آن را اعلام کرده است.

طبق اطلاعات منتشر شده، حجم The Lord of the Rings: Gollum بر روی پلی استیشن ۵ حدود ۱۸.۶ گیگابایت و بر روی پلی استیشن ۴ حدود ۳۰.۵ گیگابایت خواهد بود. همچنین پیش‌دانلود (Pre-Load) این بازی دو روز قبل از تاریخ عرضه‌ی رسمی آن، یعنی در ۲۳ مه (۲ خرداد) در دسترس قرار خواهد گرفت.

همان‌طور که از نام The Lord of the Rings: Gollum مشخص است، داستان این بازی روی شخصیت گالم/اسمیگل تمرکز دارد. بازیکنان با قرار گرفتن در نقش شخصیت مذکور به مناطق مختلف از جمله کوه‌های موردور و اطراف منطقه‌ی Mirkwood سفر خواهند کرد و در این راه با انتخاب‌های چالش برانگیزی خواهند داشت. طبق اعلام سازندگان، بازیکنان برای اتمام بخش داستانی این عنوان به ۲۰ ساعت زمان نیاز دارند.

بازی اکشن ماجراجویی The Lord of the Rings: Gollum، ساخته‌ی استودیوی آلمانی Daedalic Entertainment، در تاریخ ۲۵ مه ۲۰۲۳ (۴ خرداد ۱۴۰۲) برای پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴، ایکس باکس سری ایکس/اس، ایکس باکس وان و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. نسخه‌ی نینتندو سوییچ این بازی نیز در تاریخی دیگر در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.