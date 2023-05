یکی از مولفه‌های سینمای هالیوود، بدلکاری‌ در آثار آن می‌باشد که به لطف بازیگران تراز اولش باعث شده تا شاهد سکانس‌هایی فراموش نشدنی باشیم.

در کنار بحث ارزش هنری آثار سینمایی هالیوود که شاید نسبت به چند دهه گذشته با افتی چشمگیر مواجه شده باشد اما بحث سکانس‌ و صحنه‌های هیجان‌انگیز و تماشایی قطعاً پیوندی ناگسستنی با این مدیوم از سرگرمی داشته و علی‌رغم آن که حقه‌های CGI و جلوه‌های کامپیوتری تا حدودی به این عرصه ضربه وارد کرده اما همچنان شاهد به تصویر کشیدن صحنه‌هایی واقعی و شگفت‌انگیز توسط کمپانی‌های فیلم‌سازی و ستارگان هالیوودی هستیم که تام کروز نمونه بارز این مسئله می‌باشد.

بازیگری مثل تام کروز به حدی خود را در قبال ساخت پروژه‌هایش مسئول می‌داند که تحت هیچ شرایطی حاضر نیست که از حقه‌های کامپیوتری برای خلق سکانس‌های اکشن استفاده نماید و این مسئله به خودی خودی ارزشمند و قابل ستایش به شمار می‌رود. مخصوصاً در دوره و زمانه امروز سینمای هالیوود که مارول و دی‌سی با استفاده از پرده سبز و جلوه‌های کامپیوتری حتی طرفداران ۲ آتیشه خود را نیز خسته کرده‌اند.

با توجه به این که سینمای سال ۲۰۲۳ میلادی میزبان اکران فیلم‌های متنوعی می‌باشد که در این بین شاهد ساخت دنباله‌هایی از فرنچایزهای مشهور همچون ماموریت غیرممکن و ایندیانا جونز هستیم، در مقاله امروز تصمیم گرفتیم تا به ۱۰ فیلم استثنایی بپردازیم که در حوزه بدلکاری‌، به عنوانی نمادین در تاریخ سینما محسوب می‌شوند. پس در ادامه این مقاله جذاب و خواندنی با ما همراه باشید.

فیلم Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (مأموریت: غیرممکن – روزشمار مرگ قسمت اول)

