اینسایدر Bloodborne شواهد جدیدی را از نسخه PC این بازی منتشر کرد

یک منبع داخلی مربوط به عنوان Bloodborne اخیراً شواهد جدیدی را ارائه نموده که نشان می‌دهد نسخه PC این بازی اکشن نقش‌آفرینی در دستور کار بوده است.

بسیاری از طرفداران بازی Bloodborne از سال‌های گذشته منتظر انتشار این اثر جذاب استودیوی فرام سافتور (From Software) بر روی پلتفرم PC بوده‌اند. شرکت سونی در طی چند سال اخیر، تعدادی از بازی‌های فرست پارتی پلی استیشن از جمله Days Gone، Horizon Zero Dawn، God of War، Marvel’s Spider Man، Uncharted 4 و The Last of Us Part 1 را برای رایانه‌های شخصی منتشر نموده، اما با این حال، بازی Bloodborne همچنان در حاشیه باقی مانده است. در همین راستا، به تازگی شواهد و مدارکی ارائه شده که نشان می‌دهد این عنوان قبلاً بر روی PC اجرا شده است.

لنس مک دونالد (Lance Mc Donald)، یکی از منابع داخلی Bloodborne، می‌گوید برخی تصاویر رسمی از نسخه‌ی PC این بازی در صفحه‌ی ویکی Fandom اثر مذکور آپلود شده‌اند. مک دونالد خاطرنشان می‌کند که تصاویر Oil Urns از Bloodborne توسط مارکوس دومنک (Marcos Domenech)، یک طراحی محیطی که قبلا در فرام سافتور فعالیت می‌کرد، در این صفحه‌ی ویکی آپلود شده است.

منبع مذکور همچنین تصریح کرد که به نظر می‌رسد این تصاویر مستقیماً از نسخه‌ی کامل Bloodborne بر روی رایانه‌های شخصی گرفته شده‌اند و به نسخه بتای بازی در این پلتفرم ارتباطی ندارد. این موضوع ظاهراً نشان می‌دهد که فرام سافتور به صورت داخلی روی نسخه‌ی PC بازی کار کرده است.

مک دونالد در این باره گفت:

باید اشاره کنم که Bloodborne را در یک محیط خصوصی دیدم که روی ویندوز ۷ اجرا شده و این یک بیلد اولیه از عنوان مذکور از حدود مه ۲۰۱۴ بود. این اولین بار است که بازی کامل + بسته‌های الحاقی آن را روی PC می‌بینیم. با این حال، اینطور به نظر نمی‌رسذ که هرگز به نسخه‌ی PC این بازی دست نخواهیم یافت.

شایان ذکر است تنها به این دلیل که بازی Bloodborne ممکن است در یک مقطع بر روی PC اجرا شده باشد، به این معنی نیست که این نسخه از بازی برای عموم عرضه خواهد شد. با این حال اگر گفته‌های لنس مک دونالد درست باشد، این سوال پیش می‌آید که چرا پلی‌ استیشن هرگز به شدت به دنبال انتشار عنوان مذکور بر روی پلتفرم رایانه شخصی نبوده است. در هر صورت عرضه‌ی این بازی بر روی PC سود بالایی برای سونی در پی خواهد داشت و می‌تواند منجر به ساخت یک عنوان مرتبط با این آی‌پی در سال جاری میلادی شود.

دیوید جفی (David Jaffe)، خالق فرنچایز God of War، اخیراً در صحبت‌های جدید خود اشاره کرده است که یک ریمیک یا ریمستر از Bloodborne در دست توسعه قرار دارد. از آنجایی که رویداد Playstation Showcase در هفته‌ی جاری برگزار خواهد شد، ممکن است در آن شاهد یک معرفی جدید مرتبط با این بازی باشیم.