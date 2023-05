دیوید جفی (David Jaffe)، خالق God of War که هیچ‌گاه باکی از ایجاد بحث‌های جنجال‌برانگیز ندارد، این‌بار نارنجک خود را در زمین Tears of the Kingdom انداخته است!

دیوید جفی از همان ابتدای ورود به‌ صنعت بازی‌های ویدیویی و خلق سری Twisted Metal، تفاوت و تمایز خود را با سایر توسعه‌دهندگان نشان‌ داد و پس از خروج از عرصه بازی‌سازی نیز به‌قدری بحث‌ها و جنجال‌های گوناگون به‌پا کرد که شاید نامش بیش‌ از سال‌های قبل به‌گوش رسید. وی اولین کسی بود که God of War Ragnarok را بسته الحاقی بازی سال ۲۰۱۸ نامید و چند وقت پیش نیز توسعه‌دهندگانی که سال‌ها با خوشحالی مشغول فعالیت در حرفه بازی‌سازی‌ هستند را دارای ژن خاص خطاب کرد.

جفی اما در تازه‌ترین جنجال‌آفرینی‌هایش، بهترین بازی ۲۰۲۳ تا این لحظه را مورد هدف خود قرار داده است. وی که چند روز اخیر مشغول تجربه The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom بوده است، با انتشار توییتی گرافیک بصری بازی را مورد انتقاد قرار داد و نوشت:

من به بحث زیبایی ظاهری و ارزش یک محصول، کوچک‌ترین اهمیتی نمی‌دهم. یک بازی بزرگ، همواره بازی بزرگی است و از ابتدا تاکنون نیز همینطور بوده است. اما باتوجه به اینکه همه از زیبایی بصری بازی هیجان‌زده هستند، این بسیار عجیب و گیج‌کننده است که چطور یک بازی می‌تواند اینطور به‌نظر برسد و حتی سر سوزنی هم در نقدها مورد نکوهش قرار نگیرد. از ۲۰ سال پیش که فعالیت حرفه‌ای خودم را آغاز کردم، همواره و در همه‌ جا فریاد زده‌ام که گیم‌پلی باید به گرافیک اولویت داشته باشد و بازی‌های ویدیویی به‌عنوان شکی از هنر شناخته شوند. واقعیت این است که بخش‌هایی از این بازی به‌طور شلخته‌ای زشت هستند. چه با این موضوع کنار بیایید یا نه، حقیقت همین است. دیوید جفی

البته کار جفی با Tears of the Kingdom در این نقطه تمام نشد و وی مدتی بعد با انتشار تصویری از لینک (Link)، شخصیت اصلی بازی که توسط هوش مصنوعی ساخته شده بود، مجدداً به نینتندو طعنه زد و اظهار داشت که بهتر است کسی تصویر خلق شده توسط هوش مصنوعی را به نینتندو برساند و به کارمندانش نشان دهد که برای بازی بعدی، چگونه طراحی ظاهری انجام دهند.

به‌دنبال اظهارات دیوید جفی، یکی از کاربران به این نکته اشاره کرد که به‌نظر می‌رسد وی از سر به‌ سر گذاشتن هواداران نینتندو لذت می‌برد. خالق God of War هم در پاسخ، چیزی را انکار نکرد و گفت:

این بخش افتضاح من است اما در عین حال، اینکه می‌بینم [هواداران نینتندو] چگونه به این سادگی طعمه من می‌شوند، برایم بسیار جذاب است. دیوید جفی

اما نظر شما درباره اظهارات جفی چیست؟ آیا The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom در ارائه بصری دنیای خود، همواره بی‌نقص و چشم‌نواز عمل می‌کند؟ با گیمفا در میان بگذارید.

