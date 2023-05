گزارش: بازی Star Wars یوبیسافت تا مارس ۲۰۲۴ منتشر خواهد شد

طبق جدیدترین گزارش منتشر شده، گفته می‌شود شرکت یوبیسافت قصد دارد بازی Star Wars جهان آزاد خود را در اوایل سال آینده‌ی میلادی عرضه نماید.

بر اساس گزارش وب‌سایت کوتاکو (Kotaku)، بازی جهان آزاد Star Wars که توسط استودیوی یوبیسافت مسیو (Ubisoft Massive) در دست توسعه قرار دارد، قرار است در طول سال مالی جاری یوبیسافت که در ۳۱ مارس ۲۰۲۴ به پایان می‌رسد، منتشر شود. با این حال منابع کوتاکو هشدار دادند که این هدف احتمالاً بیش از حد بلندپروازانه به نظر می‌رسد و اشاره می‌کنند که انتظار دارند انتشار بازی در نهایت به سال مالی بعدی که در مارس ۲۰۲۵ ختم می‌شود، به تعویق بیفتد.

یوبیسافت اخیراً اعلام کرده است که برنامه‌ی انتشار بازی‌های این شرکت برای سال مال جاری شامل عناوین Assassin’s Creed Mirage، Avatar: Frontiers of Pandora، The Division Resurgence، Skull and Bones، Rainbow Six Mobile، The Crew Motorfest، The Crew Motorfest و یک عنوان بزرگ دیگر خواهد بود. همچنین این کمپانی قرار است تعدادی از بازی‌های خود را در رویداد بعدی Ubisoft Forward که در تاریخ ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) برگزار خواهد شد، نمایش دهد.

بازی Star Wars یوبیسافت ابتدا در اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی معرفی شد. این اثر با بهره‌گیری از انجین اسنودراپ (Snowdrop) در دست ساخت قرار دارد که از آن برای توسعه‌ی سری The Division و Avatar: Frontiers of Pandora استفاده شده است. استودیوی یوبیسافت مسیو در دسامبر سال گذشته میلادی اعلام کرد برای ارائه بازخوردها در مورد بازی به دنبال پلی‌تسترهای محلی است.