فهرست شغلی ایداس مونترال به بازی جدید Deus Ex با مکانیزم کواپ اشاره دارد

اطلاعات جدید نشان می‌دهد که استودیوی ایداس مونترال (Eidos Montreal) روی ساخت یک بازی جدید از سری Deus Ex کار می‌کند که با استفاده از Unreal Engine 5 در دست توسعه است.

از انتشار آخرین بازی فرنچایز Deus Ex بیش از ۶ سال می‌گذرد و طرفداران همچنان منتظر معرفی عنوان جدیدی از این سری هستند. پیش‌تر منابع معتبری از جمله جیسون شرایر عنوان جدیدی از این مجموعه در دست ساخت است. در حالی که اطلاعات کمی در مورد بازی بعدی وجود دارد، اما به‌تازگی یک فهرست شغل جدید منتشر شده که به مکانیک‌های Co-op و تجربه‌ی کار با آنریل انجین ۵ (Unreal Engine 5) اشاره می‌کند.

استودیوی ایداس مونترال برای ساخت نسخه‌ی بعدی Deus Ex به دنبال جذب یک طراح ارشد بازی است که تجربه‌ی کار با آنریل انجین ۵ و مکانیزم‌های کواپ را داشته باشد. عناوین اخیر Deus Ex یک تجربه‌‌ی تک‌نفره را ارائه می‌دهد، اما این موضوع می‌تواند با بازی بعدی تغییر کند.

همچنین در این فهرست شغلی به ویژگی‌هایی مانند ساخت و ساز (Crafting) و ارتقای تجهیزات اشاره شده است. قابلیت کرفتینگ قبلاً در بازی Deus Ex: Mankind Divided نمایش داده شده بود و بازیکنان می‌توانستند از این مکانیزم برای ساخت تجهیزات مورد نیاز خود به منظور بهره‌گیری در طول مبارزات استفاده کنند.

بازی Guardians of The Galaxy آخرین ساخته‌ی ایداس مونترال به شمار می‌آید. این عنوان و آخرین بازی سری Deus Ex با بهره‌گیری از موتور Dawn Engine توسعه یافتند، با این حال استودیوی مذکور به لیست بلند بالای توسعه‌دهندگانی می‌پیوندد که برای بازی‌های آینده خود به آنریل انجین ۵ روی می‌آورند.