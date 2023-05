کارگردان هنری بازی Final Fantasy 16 به تازگی گفته که تیم توسعه این بازی عمیقا به سری God of War به عنوان منبع الهام نگاه کرده و سعی کرده تا چیزی بهتر از آن بازی‌ها را ارائه دهد.

Final Fantasy به عنوان یک فرنچایز همیشه لحظاتی عظیم و حماسی زیادی را به بازیکنان ارائه داده است، با این حال به نظر می‌رسد که اثر اصلی بعدی این سری یعنی Final Fantasy 16 قرار است حتی بیش از پیش در این زمینه بدرخشد. بدون شک جالب است بدانید که یکی از منابع الهام اصلی تیم توسعه Final Fantasy 16 در این زمینه سری بازی‌های God of War استودیوی Sony Santa Monica بوده است.

نائوکی یوشیدا (Naoki Yoshida)، تهیه‌کننده بازی Final Fantasy 16، در مصاحبه‌ای جدید با Push Square گفت که این اکشن نقش‌آفرینی در چندین زمینه از بازی‌های قدیمی God of War الهام گرفته است. یوشیدا گفته که به خصوص باس فایت‌های آن بازی‌ها و تنوع و منحصر به فرد بودن طراحی آن‌ها الهام‌بخش نبردهای Eikon علیه Eikon بازی Final Fantasy 16 بوده است. وقتی از یوشیدا در مورد الهام بازی‌هایی مثل God of War و The Witcher روی Final Fantasy 16 سوال شد، او گفت:

من عاشق هر دو بازی هستم، خصوصا God of War. دیوانگی باس فایت‌ها در God of War وقتی آن سری بیشتر اکشن بود… طراحی بازی برای هر مرحله بسیار متفاوت است و باس‌ها هم منحصر به فرد هستند. همه چیز با قدرت ساخته شده است، شما می‌توانید قدرت را حس کنید. پس با اینکه شخصا بازی‌های جدید God of War را هم خیلی دوست دارم، من بیشتر به بازی‌های قدیمی God of War و خصوصا باس فایت‌های آن‌ها نگاه می‌کنم. تمام آن‌ها طراحی متفاوتی دارند. تمام آن‌ها منحصر به فرد هستند. ما از این مورد در طراحی نبردهای Eikon علیه Eikon خود الهام گرفته‌ایم تا همان حس و حال را خلق کنیم.

هیروشی میناگاوا (Hiroshi Minagawa)، کارگردان هنری Final Fantasy 16، هم گفته که تیم توسعه این بازی دائما به سری God of War نگاه می‌کرد تا مطمئن شود که چیزی که آن‌ها می‌سازند بهتر است:

ما واقعا عمیقا به بازی‌های God of War نگاه کردیم. با مقایسه دائم آن‌ها با خود مطمئن می‌شدیم که چیزی که ما ساخته‌ایم قابل مقایسه است.

یوشیدا در مصاحبه‌ای جدید در مورد روند توسعه Final Fantasy 16 هم صحبت کرد و گفت که تیم توسعه بازی با انجام برخی اقدامات ضروری مطمئن شده تا اشتباهات Final Fantasy 15 را تکرار نکنند. شما می‌توانید با مراجعه به این لینک بیشتر در این مورد مطالعه کنید.

بازی Final Fantasy 16 در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۲ (۲۲ ژوئن ۲۰۲۳) به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۵ عرضه خواهد شد. هم‌چنین دموی حدود دو ساعته این بازی دو هفته پیش از عرضه آن در دسترس قرار خواهد گرفت و بازیکنان قادر خواهند بود تا پیشرفت خود از دمو را به بازی اصلی ببرند.