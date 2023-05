از بازی Total War: Pharaoh رونمایی شد؛ انتشار در پاییز امسال

شرکت سگا (SEGA) و استودیوی کریتیو اسمبلی (Creative Assmebly) از جدیدترین بازی فرنچایز Total War با عنوان Total War: Pharaoh رونمایی کردند.

بازی Total War: Pharaoh قرار است در ماه اکتبر سال جاری میلادی (بین مهر و آبان ۱۴۰۲) از طریق فروشگاه‌های استیم (Steam) و اپیک گیمز (Epic Games Store) برای رایانه‌های شخصی منتشر شود.

وقایع بازی Total War: Pharaoh در طول رویدادهای دوره پادشاهی جدید مصر جریان دارد و در آن بازیکنان باید سرنوشت سه فرهنگ مصری، کنعانی، هیتی را تعیین کنند که برای بقا با یکدیگر می‌جنگند.

توضیحات سگا در مورد بازی Total War: Pharaoh به شرح زیر است:

بازیکنان در Total War: Pharaoh مصر باستان را در دوران پر فراز و نشیب فروپاشی عصر برنز تجربه می‌کنند و در نبردهای پویای ریل تایم و مدیریت امپراتوری نوبتی مهارت پیدا خواهند کرد تا از دشمنان خود بالاتر رفته و به عنوان آخرین فرعون بزرگ مصر حکمرانی نمایند. ۸ گروه قابل بازی در جدیدترین عنوان سری Total War حضور دارند که نوید یک ویژگی کاملاً جدید در بخش کمپین را می‌دهد و بازیکنان قادر خواهند بود تجربه‌ی را خود را موقعیت‌های شروع تصادفی برای همه جناح‌ها، تنظیمات دقیق منابع، توانایی اسباب بازی با بلایای طبیعی و موارد دیگر تنظیم کنند.

Total War: Pharaoh همچنین از حالت کوآپ دو نفره و Head To Head پشتیبانی می‌کند و قابلیت کراس پلی آن برای کاربران Steam و Epic فعال خواهد بود.

تودور نیکولوف (Todor Nikolov)، کارگردان Total War: Pharaoh، در خصوص این بازی می‌گوید:

بازیکنان به عنوان فرعون باید مصر را از نابودی نجات دهند و مردم خود را در دوران فروپاشی مصیبت بار عصر برنز هدایت کنید. این بامر به شما بستگی دارد که یا زنده بمانید یا در تاریخ محو شوید.

بازی Total War: Pharaoh در زمان عرضه دارای سه نسخه خواهد بود و قیمت نسخه‌ی پایه آن ۶۰ دلار است. نسخه‌ی دیلاکس این بازی که شامل محتوایی مانند DLC Faction Pack 1 و یک موسیقی متن دیجیتال است، با قیمت ۷۰ دلار فروخته می‌شود. همچین نسخه‌ی Dynasty قیمتی معادل ۹۱.۴۶ دلار دارد و از مواردی مانند DLC Faction Pack 1، ۲ و ۳ به همراه یک موسیقی متن برخوردار است.

افرادی که بازی Total War: Pharaoh را پیش‌خرید کنند، می‌توانند در آخر هفته در یک نسخه‌ی دسترسی زودهنگام انحصاری شرکت کنند و آیتم‌های تزئینی Avatar of the Gods و Heart of the Shardana را دریافت نمایند. همچنین نسخه فیزیکی بازی شامل کد دانلود استیم، بسته‌های تزئینی و پوستر دو طرفه پس از عرضه دیجیتال خواهد بود که در اواخر سال جاری در خرده‌فروشی‌های منتخب اروپا منتشر خواهد شد.

در پایان می‌توانید تریلر معرفی بازی Total War: Pharaoh را تماشا کنید.

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰