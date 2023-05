جدول فروش هفتگی بریتانیا؛ Tears of the Kingdom صدر را حفظ کرد

در جدول فروش بریتانیا این هفته همانند هفته گذشته شاهد صدرنشینی بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom بودیم. این بازی حالا ششمین Zelda پرفروش تاریخ در منطقه بریتانیا است.

علی رغم افت فروشی ۷۳ درصدی، بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom توانسته برای دومین هفته متوالی صدرنشین جدول فروش هفتگی بریتانیا شود. این رقم شاید افت فروش زیادی به نظر برسد، اما چنین اتفاقی برای عنوانی بزرگ که فروش زیادی را در هفته اول تجربه می‌کند طبیعی است. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom به هنگام عرضه در هفته گذشته تبدیل به پرفروش‌ترین بازی فیزیکی در هفته اول عرضه شد.

Tears of the Kingdom حالا با عبور از Link’s Awakening روی سوییچ و Ocarina of Time 3D روی ۳DS تبدیل به ششمین بازی پرفروش تاریخ فرنچایز The Legend of Zelda در کشور بریتانیا تبدیل شده است. نسخه قبلی Tears of the Kingdom یعنی Breath of the Wild هم با ۲۱ درصد رشد فروش نسبت به هفته گذشته توانسته به رتبه هشتم جدول این هفته برسد. در همین حین Skyward Sword HD با ۳۴۲ درصد رشد رتبه چهاردهم را کسب کرده است.

بزرگ‌ترین عرضه جدید این هفته بازی LEGO 2K Drive است که کار خود را در رتبه هفتم جدول آغاز کرده است. این عرضه بزرگی برای بازی نیست و عرضه آن در نزدیکی Tears of the Kingdom قطعا تاثیرگذار بوده است. با این حال بازی‌های LEGO معمولا فروش بلند مدتی را تجربه می‌کنند و فرصت زیادی برای رشد این بازی وجود دارد. ۳۷ درصد فروش فیزیکی بازی LEGO 2K Drive روی پلی استیشن ۵، ۳۱ درصد روی نینتندو سوییچ، ۱۸ درصد روی ایکس باکس و ۱۴ درصد روی پلی استیشن ۴ بوده است.

تخفیف خوردن بازی Pokémon Scarlet روی فروشگاه آمازون هم باعث بازگشت این بازی به فهرست ۱۰ بازی پرفروش این هفته شده است. Pokémon Scarlet حالا به لطف رشد فروشی ۱۲۴ درصدی نسبت به هفته گذشته توانسته با ۱۲ پله صعود به رتبه ششم برسد.

در ادامه می‌توانید فهرست ۱۰ بازی پرفروش فیزیکی بریتانیا در هفته‌ی اخیر را مشاهده کنید:

نام بازی رتبه این هفته رتبه هفته قبل The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ۱ ۱ FIFA 23 ۲ ۴ Hogwarts Legacy ۳ ۲ Star Wars Jedi: Survivor ۴ ۳ Mario Kart 8 Deluxe ۵ ۵ Pokémon Scarlet ۶ ۱۸ Lego 2K Drive ۷ ورودی جدید The Legend of Zelda: Breath of the Wild ۸ ۱۹ Animal Crossing: New Horizons ۹ ۱۱ Dead Island 2 ۱۰ ۶