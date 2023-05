طبق اعلام رسمی سونی، شرکت بانجی با بررسی و تحلیل به شدت سخت‌گیرانه، روی عناوین سرویس محور پلی استیشن نظارت می‌کند تا بهترین پروژه‌های سرویس محور انتخاب شوند.

سونی در سال ۲۰۲۲ شرکت بانجی را به قیمت ۳.۷ میلیارد دلار خریداری کرد تا بتواند بخش سرویس محور پلی استیشن را هدایت کرده و سر و سامان دهد. سونی در طول این سال‌ها عناوین سودآوری مانند Fortnite ،Genshin Impact و Apex Legends را نظاره کرده و حالا به دنبال خلق عنوان پردرآمد اختصاصی خود است.

رابطۀ دو طرفۀ جذابی میان سونی و بانجی شکل گرفته است. بانجی در رابطه با عناوین سرویس محور به سونی کمک خواهد کرد و از سوی دیگر سونی قصد دارد آی‌پی‌های بانجی را به مناطق اروپا و آسیا گسترش دهد و در عین حال آن‌ها را به مدیوم‌های دیگر مثل انیمیشن و سینما بیاورد.

هرمن هولست (Hermen Hulst)، رئیس استودیوهای جهانی پلی استیشن، در جلسۀ پرسش و پاسخ اخیر سونی گفت:

یاد گرفتن مبانی از بانجی در بسیاری از موارد ضروری بوده است. مطمئناً زمانی که عناوین سرویس محور می‌سازید، شما باید توانایی‌ها و دانشی را داشته باشید که ارتباطی به آثار تک‌نفره و داستانی ندارد. ما توانایی‌های لازم را به دست آوردیم و آن را تحت راهنمایی و هدایت بانجی قرار دادیم. ما به طور عمیق درک می‌کنیم که موفقیت در عناوین سرویس محور به چه معنا است. در طول تاریخ، بازی‌های ما به سمت یک پایان حرکت می‌کردند و این یک تغییر فرهنگی بزرگ است. حالا عرضۀ بازی تنها یک سرآغاز محسوب می‌شود. از سوی دیگر، ما با بانجی همکاری می‌کنیم تا پروسۀ سخت‌گیرانه تحلیل و بررسی ۱۲ بازی سرویس محوری که در دست ساخت داریم را انجام دهند.

نکتۀ قابل توجه پیرامون اسلایدهای منتشر شده از جلسۀ سهامداران سونی، حضور ناتی داگ در بخش «بازی‌های سرویس محور» است که مشخصاً به بازی چندنفرۀ The Last of Us اشاره دارد.

منبع متن: gamefa