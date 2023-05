تریلر جدید Indiana Jones and the Dial of Destiny منتشر شد

در تریلر جدیدی که از فیلم Indiana Jones and the Dial of Destiny منتشر شده شاهد سکانس‌هایی جذاب هستیم.

تنها ۱ ماه تا اکران تازه‌ترین فیلم از مجموعه ایندیانا جونز تحت عنوان Indiana Jones and the Dial of Destiny (ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت) زمان باقی مانده تا بتوانیم برای آخرین‌بار شاهد ماجراجویی‌های جذاب هریسون فورد در قامت جوینده گنجی تسلیم‌ناپذیر باشیم. ماجراجویی که در آخرین ماموریت خود باید با دشمنی سرسخت و بی‌رحم به مبارزه بپردازد.

پس از آن که در دهه ۱۹۶۰ میلادی رقابت تنگاتنگی میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی برای سفر به ماه درگرفت، کشور آمریکا از دانشمندان مهاجر نازی بهره گرفت تا با ساخت یک فضاپیمای بسیار پیشرفته، در این رقابت پیروز گردد. پس از گذشت سال‌های بسیار از این رویارویی، ایندیانا جونز با یکی از این دانشمندان به نام وولر دوباره رودررو شده و این دو برای تصاحب گنجینه‌ای باستانی که می‌تواند دنیا را متحول کند، وقایع جذاب و هیجان‌انگیزی را رقم می‌زنند.

حال نیز تریلر جدیدی از این فیلم منتشر شده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده نمایید.

دانلود ۱۰۸۰ دانلود ۷۲۰

فیلم Indiana Jones and the Dial of Destiny به کارگردانی جیمز منگولد برای اکران در تاریخ ۳۰ ژوئن (۹ تیر) برنامه‌ریزی شده است.

منبع: کولایدر