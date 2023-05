شرکت یوبیسافت رسماً اعلام کرد که بازی Prince of Persia: The Sands of Time Remake در مراسم Ubisoft Forward ماه آینده حضور ندارد. طبق جزئیات منتشر شده، این پروژه باری دیگر ریبوت شده و همچنان در مرحلۀ ایده‌پردازی و طراحی مفهومی قرار دارد. همچنین، مسئولیت توسعۀ این ریمیک برعهدۀ یوبیسافت مونترال (Ubisoft Montreal) قرار دارد […]

بازی Prince of Persia: The Sands of Time Remake در مراسم Ubisoft Forward حضور ندارد محمد حسین کریمی ۳ خرداد ۱۴۰۲ - 20:19

شرکت یوبیسافت رسماً اعلام کرد که بازی Prince of Persia: The Sands of Time Remake در مراسم Ubisoft Forward ماه آینده حضور ندارد. طبق جزئیات منتشر شده، این پروژه باری دیگر ریبوت شده و همچنان در مرحلۀ ایده‌پردازی و طراحی مفهومی قرار دارد. همچنین، مسئولیت توسعۀ این ریمیک برعهدۀ یوبیسافت مونترال (Ubisoft Montreal) قرار دارد که هم‌اکنون روی خلق یک تیم مستعد از سازندگان، به وجود آوردن پروتوتایپ‌های مختلف و آزمایش ویژگی‌های گیم‌پلی تمرکز دارد. یوبیسافت ساخت هیچ پروژۀ دیگری از Prince of Persia را در دستور ساخت نداشته و ریمیک The Sands of Time نیز تاریخ انتشار مشخصی ندارد. مراسم Ubisoft Forward در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ (۱۲ ژوئن ۲۰۲۳) به صورت حضوری برگزار خواهد شد. نظر شما در این باره چیست؟

منبع متن: gamefa