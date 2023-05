در جریان شوکیس پلی استیشن، استودیوی One More Level تریلری هیجان‌انگیز از گیم‌پلی بازی Ghostrunner 2 به نمایش گذاشت. استودیوی One More Level در مراسم پلی استیشن تریلر جدیدی از گیم‌پلی بازی Ghostrunner 2 را منتشر کرد. این تریلر بخش‌هایی از گیم‌پلی بازی را به نمایش می‌گذارد و در آن می‌توانیم مبارزت سریع و کنترل […]

تریلر گیم‌پلی بازی Ghostrunner 2 منتشر شد مهدی مصطفایی ۴ خرداد ۱۴۰۲ - 01:22