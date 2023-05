در جریان رویداد امشب پلی استیشن، با انتشار تریلری، بازی جدید استودیوی جاینت اسکوئید (Giant Squid) با نام Sword of the Sea معرفی شد. رویدادهای پلی استیشن بدون حضور عناوین مستقل معنی ندارند. در مراسم امشب شاهد معرفی Sword of the Sea هستیم؛ بازی جدید سازنده‌ی Abzu و The Pathless یعنی استودیوی جاینت اسکوئید. این […]

بازی جدید سازندگان Pathless با نام Sword of the Sea معرفی شد امیرعلی قربان‌پور ۴ خرداد ۱۴۰۲ - 01:45