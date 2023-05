نقدها و نمرات بازی The Lord of the Rings: Gollum منتشر شدند

بازی The Lord of the Rings: Gollum امروز منتشر شده و به نظر می‌رسد که با یک شکست فجیعانه از نظر هنری طرف هستیم. در ادامه نگاهی به نقدها و نمرات بازی می‌اندازیم.

The Lord of the Rings: Gollum اثری در ژانر اکشن ماجرایی است که توسط استودیوی Daedalic Entertainment توسعه یافته و توسط Nacon منتشر شده است. این بازی جدیدترین اقتباس ویدیو گیمی از جهان خیالی Middle-Earth تالکین است و شخصیت Gollum را هشت سال قبل از اتفاقات سری فیلم‌های The Lord of the Rings دنبال می‌کند. عمده مکانیک‌های این بازی بر اساس مخفی‌کاری هستند و ما شخصیت Gollum را از زاویه دید سوم-شخص دنبال می‌کنیم. متاسفانه The Lord of the Rings: Gollum نقدها و نمرات بسیار بدی را دریافت کرده و به نظر می‌رسد که با یک اقتباس با کیفیت دیگر از جهان Middle-Earth طرف نیستیم.

Hobby Consolas 5.5/10

The Lord of the Rings: Gollum تلاش‌های استودیوی Daedalic Entertainment برای روایت داستانی جدید در جهان Middle-Earth است و این تلاش قابل ستایش است. با این حال بازی تقریبا در تمام جوانب شکست می‌خورد: کنترل‌های غیر دقیق، هوش مصنوعی افتضاح، روایت خام، طراحی مراحل کهنه و گرافیک‌هایی که برای نسلی دیگر هستند.

God is a Geek 5/10

The Lord of the Rings: Gollum پر از مشکلات فنی و گیم‌پلی است و این مهم به داستان خوبی که در هسته بازی وجود دارد ضربه می‌زند.

Noisy Pixel 4.5/10

متاسفانه The Lord of the Rings: Gollum آن عزیزی نیست که به دنبالش بودیم. مکانیک‌های نبردهای درونی Gollum سرگرم‌کننده هستند، اما آن‌ها بخش اصلی اثری که پر شده از قسمت‌های پلتفرمینگ افتضاح و جلوه‌های بصری کهنه نیستند. صداپیشگی و موسیقی متن با کیفیت کمی تجربه را بهبود می‌بخشد، اما دلیلی برای تجربه این بازی وجود ندارد، مگر به دنبال تجربه پلتفرمینگ‌های قدیمی یا عاشق Gollum باشید.

GamesRadar 4/10

در نهایت بیرون آمدن از تجربه The Lord of the Rings: Gollum بدون داشتن مزه‌ای بد در دهان کار دشواری است. شما می‌توانید بعضا تلاش‌های Daedalic در خلق اثری متفاوت در جهان The Lord of the Rings را ببینید، اما آن لحظات درخشان سریعا توسط مشکلات بسیار زیاد Gollum کنار زده می‌شوند. شاید یک بازی Gollum باشد که بتواند هم از نظر داستانی و هم از نظر مکانیکی جواب بدهد، اما The Lord of the Rings: Gollum آن بازی نیست.

IGN Spain 4/10

The Lord of the Rings: Gollum یک بازی ماجرایی با رگه‌های مخفی‌کاری، پلتفرمینگ و اکشن است که ایده‌های جالبی دارد، اما این ایده‌ها خام باقی مانده‌اند. یک بازی ویدیویی با ساختاری کلاسیک که کاستی‌های آن از نظر روایی، گیم‌پلی، ظاهری و فنی واضح هستند.

GameSpot 2/10

همانند ماموریت Gollum برای یافتن حلقه، ماموریت من برای به پایان رساندن The Lord of the Rings: Gollum پر از مانع، پس‌روی و سطوح رو به افزاشی از جنون بود. و همانند Gollum ماجرای من هم از اول نفرین شده بود. پس اگر هدف توسعه‌دهندگان قرار دادن شما در نقش این شخصیت دوست نداشتنی با درد و عذاب دائم بوده، آن‌ها در انجام این کار موفق شده‌اند.

Push Square 2/10

The Lord of the Rings: Gollum یک افتضاح فجیعانه و شلخته است. به سختی می‌توان چیز شایسته تحسینی را در این بازی که یک موقعیت بزرگ از دست رفته است پیدا کرد. پتانسیل زیادی در یک تجربه خطی تک‌نفره The Lord of the Rings مثل این وجود دارد، اما با طراحی مراحل به شدت کهنه، کنترل‌های بد، گرافیک نه چندان جذاب و داستانی خسته‌کننده، Gollum کاملا در رسیدن به هدف خود شکست می‌خورد. به عنوان طرفدار عظیم فیلم‌ها، کتاب‌ها و بازی‌های The Lord of the Rings، دیدن اینکه هیچ چیز ارزشمندی در این تجربه وجود ندارد کار دشواری است.

