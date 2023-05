سونی قصد دارد تا قبل از سال ۲۰۲۶ حدود ۱۲ بازی سرویس محور عرضه کند

نقشه راه قبلی سونی، خبر از عرضه ۱۰ بازی سرویس محور تا قبل از سال ۲۰۲۶ می‌داد. حالا به نظر می‌رسد دو بازی دیگر نیز به این لیست اضافه شده است.

سونی چند سالی است که در مورد گسترش عناوین سرویس محور صحبت می‌کند و مشخص است که این شرکت در آینده نزدیک، شاهد فعالیت‌های عمده‌ای در این زمینه خواهد بود. سال گذشته، این شرکت اعلام کرد که قصد دارد حداقل ۱۰ بازی لایو سرویس را قبل از پایان سال مالی ۲۰۲۵/۲۶ (که در ۳۱ مارس ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد) منتشر کند و به نظر می‌رسد که این برنامه‌ها حتی بزرگتر از قبل شده‌اند.

سونی در گزارش مالی اخیر خود اعلام کرد که قصد دارد تا قبل از آوریل ۲۰۲۶، ۱۲ بازی سرویس محور منتشر کند. در حال حاضر، سونی از MLB The Show به عنوان تنها عنوان لایو سرویس خود یاد می‌کند، اما طبق گفته این شرکت، این تعداد به ۶ مورد افزایش خواهد یافت. قبل از آوریل سال آینده، این عدد به ۱۰ می‌رسد.

در مورد اینکه این بازی‌ها چه می‌توانند باشند، تنها می‌توان حدس‌ و گمان انجام داد. بازی‌های چند نفره مستقل در فرنچایز‌های Horizon و The Last of Us رسما تایید شده‌اند، در حالی که استودیوهایی مانند هیون (Haven) و فایرواک (Firewalk) مشخصا روی عناوین سرویس محور کار می‌کنند (اگرچه به نظر می‌رسد پروژه دویشن گیمز (Deviation Games) لغو شده است). در همین حال، استودیوی SIE London تایید کرده است که در حال کار روی یک بازی فانتزی co-op است. حتی شایعاتی در خصوص ریبوت Twisted Metal شنیده می‌شود.

سونی در جریان رویداد PlayStation Showcase بخشی از این بازی‌های سرویس محور را معرفی کرد. همچنین این احتمال وجود دارد که سونی بازی‌های این سبکی را به طور همزمان برای PC نیز عرضه کند. در حالی که جیم رایان (Jim Ryan)، مدیرعامل پلی‌ استیشن، گفته بود که بازی‌های سونی بعد از گذشت مدتی معقول برای PC عرضه می‌شوند، رئیس استودیوهای پلی‌ استیشن، هرمن هالست (Hermen Hulst)، اذعان کرد که احتمال انتشار همزمان بازی‌های لایو سرویس شرکت برای PC، بسیار زیاد است.

این شرکت همچنین گفته است که عناوین سرویس محورش «ژانرهای متنوع، زمان‌بندی انتشار متفاوت و مقیاس‌های مختلف» را هدف قرار خواهند داد.