جودی کومر و دیوید هاربر نقش‌های اصلی ریمیک بازی Alone in the Dark را ایفا خواهند کرد. همچنین، تریلر گیم‌پلی منتشر و تاریخ عرضۀ بازی نیز مشخص شد.

استودیوی سوئدی Pieces Interactive و شرکت THQ رسماً اعلام کردند که بازی Alone in the Dark در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳ (۳ آبان ۲۰۲۳) با قیمت ۵۹.۹۹ دلار برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و PC عرضه خواهد شد. شما در ادامه گیم‌پلی بازی و توضیحات سازندگان و بازیگران حول این عنوان را مشاهده می‌کنید:

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

همانطور که در شوکیس اختصاصی Alone in the Dark مشاهده کردید، دیوید هاربر (David Harbour) و جودی کومر (Jodie Comer) نقش کاراکترهای اصلی را ایفا کرده‌اند.

هم‌اکنون، یک مقدمۀ (دمو) رایگان از بازی به نام Grace in the Dark برای دانلود در دسترس قرار دارد. این دمو چند هفته پیش از اتفاقات بازی اصلی روایت می‌شود و شما را در نقش دختری به نام گریس ساندرز (Grace Saunders) قرار می‌دهد که قصد دارد در حوالی عمارتی ترسناک یک نامه را پست کند!

در حالی که بازی نهایی شامل سیستم مبارزات و هیولاهای متعددی می‌شود، اما این دمو هیچگونه مبارزاتی نخواهد داشت، چرا که یک کودک پروتاگونیست آن است. در جریان شوکیس، فردریک راینال (Frederick Raynal)، خالق بازی اورجینال در سال ۱۹۹۲، موافقت خود با ریمیک را اعلام کرد.

افرادی که Alone in the Dark را پیش‌خرید کنند، یک پک Decerto را دریافت خواهد کرد که برای کاراکترهای اصلی، مدل‌های نسخۀ اصلی در سال ۱۹۹۲ را با مدل‌های جدید جایگزین خواهد کرد. همچنین، نسخۀ دیلاکس بازی شامل پکی به نام Vintage Horror Filter و حالت Director’s Commentary می‌شود.

نظر شما در این باره چیست؟