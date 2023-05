فروش فیزیکی Zelda: Tears of the Kingdom در دومین هفته در ژاپن به بیش از ۲۴۷ هزار نسخه رسید

طبق آخرین آمار منتشر شده، فروش فیزیکی بازی Zelda: Tears of the Kingdom در دومین هفته انتشار خود در ژاپن از ۲۴۷ هزار نسخه فراتر رفته است.

بازی تحسین شده The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom همچنان به فروش خوب خود ادامه می‌دهد. نینتندو چندی پیش اعلام کرد که بازی مذکور در سه روز اول انتشار خود بیش از ۱۰ میلیون نسخه فروخته است. همچنین این بازی هفته گذشته با فروش بیش از ۱.۱ میلیون واحد در صدر جدول فروش فیزیکی هفتگی ژاپن قرار گرفت. فامیتسو (Famitsu) اکنون جدیدترین آمار جدول فروش هفتگی ژاپن را منتشر کرده است و این عنوان جهان باز همچنان در صدر قرار دارد و بیش از ۲۴۷۰۰۰ نسخه‌ی فیزیکی از آن در هفته دوم انتشار خود فروخته شده و در مجموع فروش آن در ژاپن به بیش از ۱.۳ میلیون نسخه رسیده است.

هیجان مخاطبان در ژاپن برا The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom به نسخه‌ی قبلی آن یعنی Breath of the Wild نیز سرایت کرده و این بازی اکنون با فروش ۷۰۰۰ نسخه در رتبه‌ی سوم جدول فروش هفتگی ژاپن قرار دارد. همچنین برخی عناوین دیگر کنسول نینتندو سوییچ از جمله Mario Kart 8 Deluxe، Pokemon Scarlet and Viole و Minecraft در بین ۱۰ بازی پرفروش هفته‌ی گذشته‌ی ژاپن جای گرفتند.

در جدول فروش کنسول‌ها، نینتندو سوییچ با فروش بیش از ۸۶۰۰۰ دستگاه در هفته‌ی گذشته پرفروش‌ترین کنسول خانگی در ژاپن محسوب می‌شود. کنسول پلی استیشن ۵ نیز با فروش ۳۷۰۰۰ دستگاه در هفته‌ی گذشته، در رده دوم قرار گرفت.

در پایان می‌توانید فهرست ۱۰ بازی پرفروش فیزیکی ژاپن در هفته گذشته (منتهی به ۲۱ مه) و جدول پرفروش‌ترین کنسول‌های ژاپن را مشاهده کنید.

نام بازی فروش این هفته (نسخه) فروش کلی (نسخه) رتبه The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ۲۴۷,۶۸۹ ۱,۳۶۷,۱۹۱ ۱ Mario Kart 8 Deluxe ۸,۲۶۴ ۵,۳۰۱,۷۴۲ ۲ The Legend of Zelda: Breath of the Wild ۷,۵۲۰ ۲,۱۸۹,۶۹۱ ۳ Pokemon Scarlet and Violet ۵,۵۷۳ ۵,۰۳۴,۲۹۵ ۴ Minecraft ۵,۵۰۷ ۳,۱۴۱,۴۶۰ ۵ Kirby’s Return to Dream Land Deluxe ۵,۳۶۰ ۴۳۲,۱۴۹ ۶ Super Smash Bros. Ultimate ۴,۷۰۹ ۵,۱۹۵,۳۸۷ ۷ Splatoon 3 ۴,۶۵۸ ۴,۰۱۹,۳۵۱ ۸ Mega Man Battle Network Legacy Collection ۴,۵۱۵ ۱,۰۸۱,۴۴۷ ۹ Nintendo Switch Sports ۳,۴۲۲ ۱,۰۸۱,۴۴۷ ۱۰

جدول فروش سخت‌افزارها در ژاپن:

نام کنسول فروش این هفته (نسخه) فروش هفته قبل (نسخه) رتبه نینتندو سوییچ ۸۶,۶۴۵ ۸۳,۰۵۲ ۱ پلی استیشن ۵ ۳۷,۱۵۵ ۴۱,۴۴۴ ۲ ایکس باکس سری ایکس/اس ۲۶۲ ۲۷۵ ۳