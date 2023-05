سونی رویداد PlayStation Showcase را مناسب انتشار این خبر تشخیص نداد اما شایعات می‌گویند که بازی AAA جدیدی از پلی استیشن در راه پلتفرم PC است.

انتشار بازی‌های فرست پارتی پلی استیشن روی رایانه‌های شخصی، سودآوری قابل‌توجهی برای سونی به همراه داشته است و با توجه به این موضوع، مشخصاً این شرکت علاقه دارد بازی‌های بیشتری را به این پلتفرم بیاورد. اگرچه می‌دانیم این اتفاق برای یکی از عناوین پلی استیشن در حال افتادن است اما دقیقاً نمی‌دانیم کدام یک از آن‌ها در صف انتشار برای PC قرار دارند. با این وجود اما به‌نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک، خبر آن به‌صورت رسمی به گوشمان برسد.

ساعاتی پیش The Snitch، منبع داخلی دنیای بازی‌های ویدیویی، در کانال دیسکورد خود ادعا کرد که یک بازی AAA انحصاری در کتابخانه پلی استیشن وجود دارد که قرار است روی PC پورت شود و سونی نیز هنوز خبر آن را رسمی نکرده است. اینطور که به‌نظر می‌رسد، این بازی قرار است در ماه جولای (تیر الی مرداد) به بازار عرضه شود و نکته جالب‌تر اینکه انتظار می‌رفت که رونمایی از آن در رویداد PlayStation Showcase اتفاق بیفتد اما بازی مجهول و مذکور، در نهایت به جمع چندین عنوانی پیوست که از این رویداد کنار گذاشته شدند.

با این وجود، از هم‌اکنون گمانه‌زنی‌ها درباره ماهیت این بازی شروع شده است و عده‌ای شواهد و مدارک را کنار هم می‌گذارند تا نزدیک‌ترین پیش‌بینی را نسبت به واقعیتِ بالقوه داشته باشند. با توجه به صحبت‌های اخیر جیم رایان (Jim Ryan)، رئیس بخش سرگرمی‌های تعاملی سونی، مبنی‌بر اینکه بازی‌های فرست پارتی پلی استیشن با فاصله‌ای چند ساله روی PC منتشر خواهند شد و از آن‌جایی که عناوین سرویس محور به‌طور همزمان روی دو پلتفرم قرار خواهند گرفت، می‌توان احتمال داد که بازی بعدی پلی استیشن روی رایانه‌های شخصی یکی از آثار Ghost of Tsushima, Demon’s Souls, Ratchet and Clank: Rift Apart و یا حتی The Last of Us Part II باشد.

البته سوال دیگر درباره این موضوع، این است که سونی کِی و کجا از این بازی رونمایی خواهد کرد. از آن‌جایی که سال گذشته عنوان The Last of Us Part I در جریان رویداد Summer Game Fest رونمایی شد، احتمال می‌رود امسال نیز بخشی از عناوین شرکت سونی جای خود را در رویداد فوق‌الذکر پیدا کنند.

اما نظر شما در این‌باره چیست؟ به نظر شما کدام بازیِ پلی استیشن و در چه زمانی معرفی خواهد شد؟ با گیمفا در میان بگذارید.

منبع: GamingBolt