۲۰ ماه انتظار، به چند سینماتیک بی‌معنی و کف پارتی با تم K-POP منتهی شد، اما برخی اعتقاد دارند این‌ها همه‌اش تقصیر اکتیویژن و مایکروسافت است.

تحلیلگران فوق‌العاده روشنفکر و دانای بخش کامنت‌های گیمفا، همه چیز را توطئه خطاب کردند. گرافیک مرد عنکبوتی ۲ حقه است و سونی محصول خود دستی دستی خراب کرده، این همه بازی پولساز لایو سرویس هم برای این بود که سونی نشان دهد بدبخت و بیچاره و درمانده و عقب مانده است تا رگولاتوری‌ها دلشان بسوزد که یکی از بهترین سازندگان بازی‌های سرویس محور دارد آی‌پی جدید و پولساز برای سونی خلق می‌کند. جیم رایان شخصاً به اینسامنیاک زنگ زده و درخواست کرده که بیلد پری پری پری پری آلفای خود را بفرستند. امیدواریم رگولاتوری‌ها گول نخورند.

طرفداران پلی استیشن بعد از شوکیس

به سراغ کامنت‌های خوبی برویم که به پست این هفته راه پیدا کرده‌اند:

مقایسه گرافیکی تریلر گیم‌پلی Spider-Man 2 با عنوان Spider-Man Remastered

گرافیک تو لحظات ابتدایی (داخل جنگل)شبیه به گیرز او وار۳ در حالت ۴کا بود. اما مشکل نمایش تو گرافیک نبود و این احتمال زیاد حل میشه یا در نهایت همینه که خوب مشکلی هم نداره.

۱ مشکل بازی تو کات سین های پر شماری هست که مثل سرعت گیر عمل میکنن و مدام از تنش و سرعت بازی می‌کاهند.(سینمایی گری بیش از حد)

۲مشکل بازی تو ساختار کهنه ی همون تعقیب و گریز کلیشه‌ای هست که حتی کوچکترین بهبودی نداره و جذابیتش رنگ باخته. یک انمی درحال ویران کردن شهر هست و شما باید اون تعقیب کنی و..

۳مشکل در حول و محور گجت ها و قدرت ها بودن هسته ی مبارزات هست که از عمق مبارزات و درگیری های فیزیکی بالا کم می‌کنه. دشمنان بازی درحالی که بعلت سرعت بالای بازی براحتی می‌تونستن چالش برانگیز باشن و با تحرکات زیاد تنش در بازی رو افزایش بدن اما مثل جوب خشک یجا وامیستن تا نوبت کتک خوردنشون برسه(تایم ۲:۳۰ تا ۲:۵۰ رو نگاه کنید) باید نگران هوش مصنوعی هم بود؟ نمی‌دونم ولی با توجه به این که بازی زمان انتشار نگرفت ممکنه تأخیر عقلانه باشه. سوییچ بین کارکتر ها مزیت خاصی نداره و بیشتر فن سرویس هست تا پوینت مثبت. sorena

حکایت‌های جالب صنعت گیمینگ؛ حقیقت یا افسانه؟

کاربر قدرشناس و حرفه‌ای:

مقاله اوریجینال بود؟ تا آخرین لحظه میگفتم قطعا این مقاله ترجمه‌ی یکی از مقالات مجله‌های معروفه. سطح نوشته‌های گیمفا واقعا بالاست. باعث آزردگی خاطره که نویسنده‌ها اینقدر توانمند و خلاقن اما زیر نصفی از پست‌های گیمفا دعوا مابین فن‌های سونی و ماکروئه. pacman remastered

نقدها و نمرات The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom منتشر شدند [به‌روزرسانی]

کاربر انقلابی:

من جای اعضای ناتی داگ از شما عذر میخوام که بازی ۲۰۱۳ روی کنسول ps3 که در زمان خودش دارای گرافیک و مخفی کاری انقلابی بود. اشکالات ریز گیم پلی مثل معمای های ضعیف که به زمان عرضه مربوطند رو ببخشید . Mãhdīær

واکنش صادقانۀ کوجیما:

کاربر براق و Smooth:

my hair is falling ❤ NieR LoveR

تحلیلگر گونه‌های جانوری:

خیلی دوست داشتم استودیوی سازنده زلدا متعلق مایکروسافت بود و دقیقا همین زلدا رو برای مایکروسافت و xbox منتشر میکرد نمره متاش مشد ۷۸ !!! داداش بنظرت گونه های جانوری جزئیات و نکات حیرت آور رد دد ۲ رو داره؟! اصلا تو داری چیو با چی مقایسه میکنی؟ تمام اعمال آرتور مورگان در بازی تاًثیر داره تا ابد استودیویی نمیتونه بقیر از راکستار شاهکاری مثل رد دد ۲ رو خلق کنه. allgamesgood

پوشش زنده شوکیس پلی استیشن ۲۰۲۳ + پخش و پوشش زنده گیمفا

کاربر امیدوار:

به امید معرفی ریمیک یا ریمستر بلادبورن و پورت pc اون… The Restiven

کاربر پر توقع با استاندارد شدیداً بالا:

چطور میگید مراسم خوب نبود

اولا بازیhaven

دوما ماراتن

سوم dragon dogma 2که اصلا ازش حرف نمیزنید

دنبالهjourneyو talos2

alen wake2 دو

در ضمن اسپادر من venomنشون داد با قابلیت شنا و دو دشمن جدید

گیم پلی میراژ

تو کامنت پیش نمایش هم فکر کنم فقط من به دراگون و ماراتن اشاره کردم چون هیجان داشتم Solid snake forever

کامنت‌های هفته ۱۷؛ سردبیرِ گیمفا، آلفای بی‌ادعا

خیزش فرشادها (فرشاد تو فرشاد ۳):

کالکشن Metal Gear Solid: Master Vol.1 شامل ریمستر بازی دوم و سوم سری می‌شود؛ عرضه در پاییز ۲۰۲۳

اینو (متال گیر سالید: مستر کالکشن وول ۱) میخواد هفته:

اینو میخوام ???? ????Mohsenj74

اِسمال دِ هیتر (esmaaiel the HATER):

سعید روستایی خخخخخخ… جوک خوبی بود، خیلی خندیدم. کارگردانی بدون خلاقیت و سازنده یک مُشت فیلم آشغال و سیاهنما برای جشنواره های غربی. esmaaiel

وضعیت منتظران هر چیزی از آی‌پی بلادبورن (اعم از پورت، پچ، ریمیک، ریمستر، نسخه دوم و …) پس از شوکیس پلی استیشن:

نظر شما در مورد این آیتم چیست؟ کدام کامنت را بیشتر از بقیه دوست داشتید؟ شما می‌توانید از طریق این نشانی کامنت‌های هفتۀ ۱۷ را مطالعه کنید.