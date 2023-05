تاریخ انتشار Wo Long: Fallen Dynasty: Battle of Zhongyuan مشخص شد

با اعلام رسمی تیم نینجا (Team Ninja)، نخستین بسته‌ی الحاقی پولی Wo Long: Fallen Dynasty به نام Battle of Zhongyuan، روز ۲۹ ژوئن ۲۰۲۳ (۸ تیر ۱۴۰۲) منتشر می‌شود.

این بسته‌ی گسترش‌دهنده درجه‌ی سختی، نوع اسلحه، مراحل و دشمنان جدیدی را به بازی اضافه می‌کند. اطلاعات بیش‌تر آن نیز به زودی منتشر خواهد شد. ژانگیوان (Zhongyuan) که اکنون با نام استان هنان (Henan Province) شناخته می‌شود، به دشت‌های میانی چین گفته می‌شود. ملت چین (Huaxia) آن را مرکز جهان و زادگاه تمدن چین قلمداد می‌کردند. با توجه به اهمیت تاریخی این منطقه، داستان بسته‌ی گسترش‌دهنده که در آن ناحیه جریان دارد، جالب خواهد بود.

Battle of Zhongyuan یکی از سه بسته‌ی گسترش‌دهنده‌ی پولی‌ای است که علاوه بر عرضه در قالب Season Pass، جداگانه نیز انتشار می‌یابد. قیمت این بسته به تنهایی ۲۴.۹۹ دلار و همراه با نسخه‌ی دیجیتال دیلاکس ۸۴.۹۹ دلار است. دو بسته‌ی آتی Conqueror of Jiangdong و Upheaval in Jingxiang نام دارند که به ترتیب سپتامبر (۱۰ شهریور تا ۸ مهر ۱۴۰۲) و دسامبر ۲۰۲۳ (۱۰ آذر تا ۱۰ دی ۱۴۰۲) منتشر می‌شوند.

بازی Wo Long: Fallen Dynasty هم‌اکنون برای رایانه‌های شخصی، پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴، ایکس باکس سری ایکس/اس و ایکس باکس وان در دسترس قرار دارد.